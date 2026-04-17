Una exposición de arte en Madrid o un Ecorreto para universidades en Pedrezuela: los planes ODS de la semana

La exposición Colores y Formas de Eduardo Chillida Belzunce se presenta en Madrid como una propuesta colectiva que explora elementos esenciales del arte como la forma, el color y su relación con el espacio. La muestra estará abierta del 21 de abril al 18 de mayo y ofrece un recorrido por distintas visiones de la abstracción, la materia y la estructura visual.

En ella participan varios artistas, entre ellos miembros de la familia Chillida y otros creadores contemporáneos, junto con artistas invitadas. Esta diversidad de autores permite un diálogo entre diferentes enfoques artísticos que enriquecen la reflexión sobre el lenguaje plástico contemporáneo.

Además, la exposición incluye el proyecto Chillida Belzunce Art & Design, que traslada el universo creativo del artista al diseño de objetos cotidianos como ropa, mobiliario y accesorios. La iniciativa busca acercar el arte a la vida diaria mediante propuestas funcionales e innovadoras.

Cuándo: desde el 21 de abril al 18 de mayo.

Dónde: calle Belén 2, Madrid.

Festival de cine

Convocatoria del Another Way Film Festival.

La convocatoria para la XII edición de Another Way Film Festival ya está abierta hasta el 28 de junio. El festival, centrado en el cine documental medioambiental, busca obras de calidad, comprometidas y emocionalmente impactantes, tanto de creadores emergentes como consolidados. La edición se celebrará en octubre en formato presencial y online.

Podrán presentarse largometrajes documentales y cortometrajes que aborden temáticas ambientales, sociales y económicas relacionadas con la sostenibilidad. Los largometrajes seleccionados formarán parte de las secciones Oficial e Impacto y optarán a varios premios, entre ellos el Premio del Jurado (1.500 euros) y el Premio WWF (1.000 euros), además de premios del público.

En cuanto a los cortometrajes, podrán ser nacionales e internacionales, de cualquier género, con una duración de entre 1 y 15 minutos. Optarán a premios como el Premio del Jurado (300 euros) y otras distinciones que incluyen proyección en festivales y reconocimientos del público, con inscripciones disponibles a través de la web del festival y Film Free Way.

Cuándo: candidatura abierta hasta el 28 de junio.

Dónde: online.

Exposición solidaria

Cartel de la exposición solidaria de la Fundación Recover y la Galería Valart.

La Fundación Recover y la Galería Valart organizan la II edición de la exposición solidaria Desde lo esencial, que se celebrará del 21 al 23 de abril en la Fundación PONS, en Madrid. La muestra, apoyada por el Hospital Universitario Ruber Juan Bravo, tiene como objetivo promover el acceso a una atención sanitaria digna en África a través del arte.

La exposición reúne a diversos artistas que participan con obras de fotografía, pintura y escultura, poniendo su talento al servicio de una causa social. Esta iniciativa busca unir cultura y compromiso, destacando el papel del arte como herramienta de sensibilización y apoyo a comunidades vulnerables.

La inauguración tendrá lugar el 21 de abril, incluyendo una subasta solidaria como uno de los momentos principales del evento. Durante los tres días, el público podrá visitar la muestra y colaborar con esta propuesta que combina creatividad y solidaridad en el centro de Madrid.

Cuándo: del 21 al 23 de abril.

Dónde: Fundación PONS, Madrid.

Ecorreto 2026

Cartel del Ecorreto 2026.

El ECORRETO Universitario 2026 es una competición interuniversitaria centrada en la sostenibilidad que se celebrará el 8 de mayo en Pedrezuela. Está dirigido a estudiantes de universidades como la UC3M, UPM, UCM, URJC y UAM, y propone una jornada al aire libre donde combinar compromiso ambiental y trabajo en equipo.

Durante el evento, los participantes competirán recogiendo y clasificando residuos, participarán en retos con premios y asistirán a charlas de organizaciones como Ecoembes. Además, habrá espacios de diálogo sobre economía circular, oportunidades de networking y un ambiente colaborativo entre estudiantes, profesorado y asociaciones.

La actividad incluye transporte, materiales y seguro, y finaliza con un aperitivo para los asistentes. Organizado por la Universidad Carlos III de Madrid junto a Ecoembes, el evento busca fomentar la conciencia ambiental y ofrecer una experiencia práctica y dinámica fuera del aula.

Cuándo: 8 de mayo a las 09:00.

Dónde: Pedrezuela.

Exposición literaria

Cartel de la exposición Ríos (Cruzar el Archivo Lorca).

La exposición Ríos (Cruzar el Archivo Lorca) propone una lectura de la obra de Federico García Lorca a través del símbolo del agua, entendida como elemento de tránsito, transformación y origen. Desde sus primeros textos, el agua aparece como una imagen fundamental que recorre su universo poético, vinculada tanto a su lugar de nacimiento como a su experiencia vital.

La muestra sigue ese "rumor acuático" a lo largo de distintas etapas y ciudades clave en la vida del autor, desplegando el Archivo Lorca como un recorrido dinámico dividido en secciones. En lugar de presentar el archivo como algo estático, se concibe como un flujo en constante cambio, donde documentos, imágenes y textos se entrelazan como un río que conecta tiempos, espacios y significados.

Además, la exposición incorpora intervenciones de artistas contemporáneos que dialogan con el archivo, ampliando su interpretación. Así, el archivo se convierte en un espacio vivo que canaliza memorias y experiencias, invitando al visitante a recorrerlo como un proceso abierto, en movimiento continuo, al igual que el agua en la obra lorquiana.

Cuándo: del 24 de abril al 18 de octubre.

Dónde: Centro Federico García Lorca.

Paella solidaria

Cartel del evento. Cedida

El municipio de Velilla de San Antonio (Madrid) acogerá este fin de semana, concretamente el domingo 19 de abril, la III edición de la paella solidaria de Velilla Gatuna. Un evento que vuelve a unir gastronomía y defensa de los animales. El objetivo de la cita es salvar la vida de cientos de gatos en esta localidad.

Se trata de una apuesta única y diferente que este año llega cargada de sorpresas. Contará con conciertos en directo, un mercadillo, entretenimiento infantil y muchas actividades más en una velada donde el chef pone los fogones en marcha y el equipo de voluntarios hacen magia.

Los fondos recaudados se destinarán íntegramente al cuidado, mantenimiento, rescate y adopciones de los gatos sin hogar. El año pasado superaron los 1.500 euros de recaudación y este año esperan conseguir todavía más financiación. Además, tendrá lugar en un entorno de naturaleza protegida en las Lagunas, destino turístico por excelencia.

Cuándo: 19 de abril a partir de las 12:30.

Dónde: Parque Irene Fernández, en las Lagunas. Velilla de San Antonio (Madrid).