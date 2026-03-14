Por estos días, el planeta vive en una tensión permanente. Sirenas en una ciudad, drones en otra, acuerdos que nacen y mueren en cuestión de semanas. El mapa del mundo empieza a parecerse a un tablero donde algunos líderes mueven piezas con ambición, miedo o simple temeridad.

Durante décadas muchos pensaron que la gran guerra del futuro giraría alrededor del petróleo. No era una hipótesis absurda. El siglo XX se levantó sobre oleoductos, refinerías y rutas marítimas protegidas por flotas militares. El crudo fue el combustible de la economía, pero también el de innumerables tensiones geopolíticas.

Sin embargo, la ciencia energética lleva tiempo recordándonos una verdad incómoda para esa lógica: el petróleo, tarde o temprano, puede sustituirse. El Sol, el viento, la energía nuclear, las nuevas baterías o el hidrógeno ya ofrecen caminos alternativos. Puede que la transición sea lenta, pero la dirección es clara.

Me atrevo a decir que el verdadero conflicto del futuro podría surgir alrededor de un recurso mucho más elemental y, sobre todo, mucho menos reemplazable: el agua.

La Tierra parece un planeta generoso en agua. Basta observarla desde el espacio.

El azul domina su superficie y transmite una sensación de abundancia. Pero ese color engaña. Casi toda esa agua es salada. En números redondos, alrededor del 97,5% pertenece a mares y océanos. Solo el 2,5% es agua dulce.

La cifra parece pequeña, pero aún es más engañosa cuando se mira con detalle. Cerca del 70% del agua dulce del planeta permanece atrapada en glaciares y casquetes polares.

Otro treinta por ciento se esconde bajo tierra, almacenado en acuíferos que tardaron miles de años en formarse. Los ríos y los lagos —las fuentes visibles que sostienen ciudades y cultivos— representan apenas una fracción diminuta.

Si se traduce a disponibilidad real, el resultado es sorprendente. Las estimaciones sitúan el agua dulce accesible para consumo humano entre el 0,007% y el 0,025% del total en el planeta. Un porcentaje minúsculo para una especie que ya supera los ocho mil millones de individuos.

El cuerpo humano entiende bien la importancia de ese recurso. De hecho, la biología ofrece una comparación sencilla. Una persona puede sobrevivir semanas sin comida. El organismo tira de reservas de grasa y proteínas para mantener sus funciones básicas. Incluso podemos soportar durante un tiempo la ausencia de muchas comodidades modernas.

Mas, el agua sigue otra regla.

Un ser humano apenas resiste tres o cuatro días sin beber. La sangre pierde volumen, los riñones dejan de filtrar correctamente, la temperatura corporal se vuelve inestable y el cerebro comienza a fallar.

No es extraño: cerca del 60% del cuerpo humano está compuesto por agua. Cada célula depende de ella para funcionar.

Mientras tanto, el consumo global no deja de crecer.

La agricultura utiliza alrededor del setenta por ciento del agua dulce disponible. La industria emplea cerca de un 20%. Los hogares consumen el 10% restante para beber, cocinar y mantener la higiene.

Pero la historia no termina ahí. Existe también lo que los expertos llaman "agua virtual": el agua que se esconde en los productos que consumimos.

Fabricar una simple camiseta de algodón puede requerir unos 2.700 litros de agua. Producir un kilogramo de carne de vacuno puede exigir cerca de 15.000 litros. Buena parte del agua que utilizamos nunca pasa por nuestras manos, ni la bebemos.

Las cifras sobre acceso a este líquido reflejan una presión creciente. Más de 2.200 millones de personas carecen de acceso seguro a agua potable. Cerca del veinticinco por ciento de la población mundial vive en regiones sometidas a estrés hídrico.

El mapa de la escasez se extiende por el norte de África, gran parte de Oriente Medio, zonas del sur de Asia y amplias regiones del Sahel africano. En América Latina aparecen señales preocupantes en el norte de México y en el centro de Chile.

El cambio climático intensifica aún más esa presión. Las temperaturas más altas aumentan la evaporación y alteran los patrones de lluvia. Los glaciares que alimentan ríos retroceden cada año. Las observaciones por satélite muestran que el planeta ha perdido grandes reservas de agua dulce en las últimas décadas debido a sequías prolongadas y a la sobreexplotación de acuíferos.

En ese escenario surge una pregunta: ¿qué ocurre cuando varios países dependen del mismo río y el caudal empieza a disminuir?

El Nilo, el Indo, el Tigris, el Éufrates, el Mekong o el Colorado sostienen a millones de personas en distintas naciones. Presas, desvíos de agua y crecimiento demográfico convierten esos ríos en recursos estratégicos. Las tensiones alrededor de algunos de ellos ya forman parte de la geopolítica contemporánea.

El agua comienza a ocupar el lugar que antes tenía el petróleo en muchas discusiones estratégicas. Brasil, Canadá, Rusia e Indonesia se postulan como los grandes proveedores del futuro. España no estará entre ellos.

¿Habrá guerras por agua?

En la actualidad se cifra en más de 1.200 los conflictos relacionados con el agua en el último cuarto de siglo. Además, si atendemos a las previsiones, para 2050 el 40% de la población sufrirá estrés hídrico.

El futuro, sin embargo, no tiene por qué convertirse en un campo de batalla. La ciencia también ofrece herramientas para aliviar esa presión.

La desalación de agua marina avanza con rapidez gracias a membranas de ósmosis inversa cada vez más eficientes. Algunos países con escasez extrema obtienen ya una parte importante de su agua potable mediante estas instalaciones.

La reutilización de aguas residuales abre otra vía prometedora. Sistemas de filtración avanzada, radiación ultravioleta y procesos biológicos permiten recuperar agua para la agricultura e incluso para consumo humano tras tratamientos rigurosos.

La agricultura también cambia. El riego por goteo reduce de forma drástica las pérdidas. Nuevas variedades de cultivos tolerantes a la sequía surgen gracias a la genética vegetal. Sensores y satélites ayudan a ajustar el riego a las necesidades reales del suelo.

Durante millones de años el ciclo del agua ha sostenido la vida en la Tierra. Evaporación, nubes, lluvia, ríos y océanos forman un sistema delicado que funciona gracias al equilibrio.

El conflicto aparece cuando ese equilibrio se rompe.

El agua podría convertirse en el gran motivo de las guerras del siglo XXI. Pero también puede devenir el punto de encuentro para la cooperación científica y política.

Recordemos que nuestro planeta sigue viéndose azul desde el espacio. Ese color nace de un recurso que sostiene cada célula de nuestro cuerpo.

Comprender su fragilidad quizá sea la única forma de evitar que la próxima gran guerra del planeta se libre por una simple gota de agua.