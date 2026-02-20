Un taller de educación ambiental en Sevilla o la Feria Ornitológica en Extremadura: los planes ODS de la semana
Esta semana te traemos los planes más destacados para disfrutar y aprender sobre sostenibilidad en España.
Esta semana, los planes ODS se desplazan entre Sevilla, Ciudad Real y Extremadura para acercarle a la oportunidad de aprender sobre biodiversidad y sostenibilidad.
Recopilamos las actividades y planes que se celebran en distintas ciudades de España para destacar las más interesantes vinculadas al desarrollo sostenible.
Seleccionamos las experiencias que permiten conocer, disfrutar y cuidar nuestro entorno, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Exploración de especies
El taller Red de Vida en Doñana propone una experiencia práctica para descubrir cómo las especies se relacionan entre sí dentro de este espacio natural.
A través del análisis simulado de ADN y del visionado de imágenes reales obtenidas con cámaras trampa, las personas participantes podrán comprender cómo se construyen y estudian las redes ecológicas.
La actividad está organizada por el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Dónde: Museo Casa de la Ciencia de Sevilla.
Cuándo: 21 de febrero de 11:30 a 12:15 horas.
Movilidad Sostenible
Participa y da a conocer tu proyecto innovador en transporte seguro, inclusivo y sostenible en los Premios Internacionales de Movilidad Sostenible.
Pueden inscribirse empresas, ONG, municipios y startups con proyectos activos o en desarrollo en España, para visibilizar buenas prácticas y avanzar hacia la movilidad sostenible.
Los ganadores recibirán diploma, visibilidad institucional y difusión permanente, mostrando cómo sus iniciativas impulsan la movilidad sostenible a nivel nacional e internacional.
Organizado por la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible, ministerios, Fundación CONAMA y la Real Academia de Ingeniería.
Dónde: completa el formulario disponible en su página web.
Cuándo: hasta el 26 de febrero de 2026.
Feria de aves y naturaleza
Vive la naturaleza en estado puro en la XXI Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO). Observa aves, recorre rutas guiadas y disfruta de talleres y exposiciones que celebran la biodiversidad.
Aprende con actividades para toda la familia, conferencias de expertos y talleres de educación ambiental que acercan a grandes y pequeños al fascinante mundo de la fauna y la conservación.
Un plan único para descubrir, proteger y disfrutar de la naturaleza, fomentando el turismo sostenible y el respeto por la vida terrestre.
Dónde: Parque Nacional de Monfragüe, Extremadura.
Cuándo: 27 de febrero a 1 de marzo de 2026.
Comunidades sostenibles
Participa en el IV Encuentro Regional de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha. Habrá talleres, microponencias y espacios de diálogo sobre resiliencia y gestión ambiental.
Bajo el lema 'Abordar los riesgos naturales desde la educación ambiental'. Conoce cómo la educación ambiental previene desastres y fomenta la participación ciudadana.
Profesionales, docentes e investigadores compartirán experiencias y buenas prácticas sobre incendios, inundaciones y fenómenos climáticos extremos. Presentarán programas educativos y estrategias innovadoras.
Dónde: Centro Cultural 'La Confianza', Valdepeñas (Ciudad Real).
Cuándo: 25 y 26 de febrero de 2026.