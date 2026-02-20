Un taller de educación ambiental en Sevilla o la Feria Ornitológica en Extremadura: los planes ODS de la semana

Esta semana, los planes ODS se desplazan entre Sevilla, Ciudad Real y Extremadura para acercarle a la oportunidad de aprender sobre biodiversidad y sostenibilidad.

Recopilamos las actividades y planes que se celebran en distintas ciudades de España para destacar las más interesantes vinculadas al desarrollo sostenible.

Seleccionamos las experiencias que permiten conocer, disfrutar y cuidar nuestro entorno, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Exploración de especies

¡Ya está abierto el plazo para presentar candidaturas a la 6ª edición de los #PremiosMovilidad! 🏆



👉 Hasta el 26 de febrero de 2026.



📌 Más info: https://t.co/7CTxIasYjc#MovilidadSostenible @transportesgob @mitecogob @SomosConama @RAI_Ingenieria — Empresas por la Movilidad Sostenible (@PlataformaEMS) September 18, 2025

El taller Red de Vida en Doñana propone una experiencia práctica para descubrir cómo las especies se relacionan entre sí dentro de este espacio natural.

A través del análisis simulado de ADN y del visionado de imágenes reales obtenidas con cámaras trampa, las personas participantes podrán comprender cómo se construyen y estudian las redes ecológicas.

La actividad está organizada por el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Dónde: Museo Casa de la Ciencia de Sevilla.

Cuándo: 21 de febrero de 11:30 a 12:15 horas.

Movilidad Sostenible

Participa y da a conocer tu proyecto innovador en transporte seguro, inclusivo y sostenible en los Premios Internacionales de Movilidad Sostenible.

Pueden inscribirse empresas, ONG, municipios y startups con proyectos activos o en desarrollo en España, para visibilizar buenas prácticas y avanzar hacia la movilidad sostenible.

Los ganadores recibirán diploma, visibilidad institucional y difusión permanente, mostrando cómo sus iniciativas impulsan la movilidad sostenible a nivel nacional e internacional.

Organizado por la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible, ministerios, Fundación CONAMA y la Real Academia de Ingeniería.

Dónde: completa el formulario disponible en su página web.

Cuándo: hasta el 26 de febrero de 2026.

Feria de aves y naturaleza

Manos que sostienen el planeta FG Trade Latin Istock

Vive la naturaleza en estado puro en la XXI Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO). Observa aves, recorre rutas guiadas y disfruta de talleres y exposiciones que celebran la biodiversidad.

Aprende con actividades para toda la familia, conferencias de expertos y talleres de educación ambiental que acercan a grandes y pequeños al fascinante mundo de la fauna y la conservación.

Un plan único para descubrir, proteger y disfrutar de la naturaleza, fomentando el turismo sostenible y el respeto por la vida terrestre.

Dónde: Parque Nacional de Monfragüe, Extremadura.

Cuándo: 27 de febrero a 1 de marzo de 2026.

Comunidades sostenibles

Participa en el IV Encuentro Regional de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha. Habrá talleres, microponencias y espacios de diálogo sobre resiliencia y gestión ambiental.

Bajo el lema 'Abordar los riesgos naturales desde la educación ambiental'. Conoce cómo la educación ambiental previene desastres y fomenta la participación ciudadana.

Profesionales, docentes e investigadores compartirán experiencias y buenas prácticas sobre incendios, inundaciones y fenómenos climáticos extremos. Presentarán programas educativos y estrategias innovadoras.

Dónde: Centro Cultural 'La Confianza', Valdepeñas (Ciudad Real).

Cuándo: 25 y 26 de febrero de 2026.