Un concurso de arte climático en Málaga o paisajes que educan en A Coruña: los planes ODS de la semana

Imagen de archivo de un artista pintando un paisaje con acuarelas. iStock

Esta semana, los ODS se viven en clave de cine infantil, arte contemporáneo, ciencia y territorio rural.

Desde este vertical, recopilamos las propuestas de actividades más interesantes para esta semana, repartidas por varias comunidades.

Todas ellas ponen el foco en la educación ambiental, la innovación y la cultura como palancas de cambio.

Cine para cuidar la Tierra

15 visiones para conservar nuestro planeta es una propuesta cinematográfica y educativa que reúne 15 cortometrajes infantiles con el objetivo de fomentar el conocimiento ambiental y el pensamiento crítico entre niños y jóvenes.

A través del cine, la actividad busca acercar conceptos como el cambio climático, la biodiversidad o el uso responsable de los recursos a las familias, en un formato accesible y entretenido.

Cartel promocional del proyecto 'Pequezine natural' del Jardín Botánico de Madrid.

La sesión tendrá lugar el 14 de febrero, de 11:00 a 12:30 horas, en el Real Jardín Botánico de Madrid, e incluye una actividad educativa posterior para reforzar los mensajes ambientales de los cortos, organizada por el CSIC.

La iniciativa está recomendada para público infantil de entre 6 y 12 años acompañado, ofrece una proyección adaptada a menores con TEA y es gratuita con reserva previa.

Dónde: Real Jardín Botánico, Plaza de Murillo 2, Madrid.

Cuándo: 14 de febrero de 11:00 a 12:30 horas.

Arte, clima y residuos

Desde Málaga se impulsa el I Concurso Internacional de Arte Contemporáneo ECO‑Art, que mantiene abierto el plazo de presentación de obras hasta el 20 de febrero de 2026.

El certamen invita a artistas de todo el mundo a trabajar en torno a temas como economía azul, reciclaje, cambio climático o conservación de ecosistemas, utilizando el arte como catalizador de conciencia ambiental.

La convocatoria busca piezas que integren materiales reciclados, reflexionen sobre la huella ecológica o planteen nuevas relaciones entre ciudad y naturaleza

Dónde: Convocatoria internacional con organización en Málaga.

Cuándo: plazo abierto hasta el 20 de febrero de 2026.

Paisajes que educan

En Oleiros (A Coruña), el CEIDA acoge la exposición Atmósferas. Paisajes en acuarela hasta el 28 de febrero de 2026.

La muestra reúne obras que reinterpretan paisajes gallegos y otros entornos naturales, invitando a mirar con atención los cambios en el territorio y los impactos de la acción humana.

Más allá de su valor estético, la exposición funciona como un recurso educativo para centros escolares, colectivos ciudadanos y visitantes interesados en la relación entre arte y medio ambiente.

Dónde: CEIDA, Castelo de Santa Cruz, Oleiros (A Coruña).

Cuándo: hasta el 28 de febrero de 2026.

Geología y crisis climática

La XVII Olimpiada de Geología de la Región de Murcia se celebrará el 20 de febrero de 2026 en la Universidad de Murcia. Dirigida a alumnado de secundaria y bachillerato, la prueba combina preguntas teóricas y ejercicios prácticos sobre recursos naturales, riesgos geológicos y procesos que explican la configuración del planeta.

En un contexto de emergencia climática, la geología se revela clave para entender fenómenos como las inundaciones, la desertificación o la gestión del agua, por lo que la iniciativa refuerza vocaciones científicas con perspectiva de sostenibilidad.

Dónde: Universidad de Murcia.

Cuándo: 20 de febrero de 2026.

Empresa, ESG y transición justa

En los Parques Tecnológicos de Euskadi se desarrolla un ciclo de jornadas sobre reporte corporativo ESG y el estándar BasquESG para pymes, con varias sesiones a lo largo de febrero de 2026, incluida una el 19 de febrero.

El programa acompaña a pequeñas y medianas empresas en la integración de métricas ambientales, sociales y de buen gobierno en su gestión.

Las jornadas abordan cómo medir emisiones, gobernanza, impacto social y riesgos climáticos, y cómo prepararse para las nuevas exigencias regulatorias europeas.

Dónde: Parques Tecnológicos de Euskadi.

Cuándo: sesión el 19 de febrero de 2026

Voluntarios que cambian el mundo

El campus de la UPM de Madrid volverá a acoger Volunfair, una feria de voluntariado que durante tres jornadas reúne a más de 75 oenegés y entidades sociales para conectar a estudiantes con proyectos solidarios dentro y fuera de España.

La iniciativa, organizada por alumnado y dirigida a toda la comunidad universitaria, pone el foco en la acción local, el compromiso con la realidad social y la participación juvenil.​

Dónde: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Madrid.

Cuándo: 18 y 19 de febrero.

Poda sostenible

En Valladolid, la formación se traslada al campo con un taller de poda de frutales y vides que concluye este 14 de febrero, día de San Valentín.

La propuesta se orienta a agricultores, estudiantes de formación agraria y personas interesadas en mejorar la gestión de cultivos desde criterios de sostenibilidad y respeto al suelo.

El curso combina contenido teórico y demostraciones prácticas sobre técnicas de poda que favorecen la salud de las plantas, reducen el uso de insumos y ayudan a mantener paisajes agrarios vivos y resilientes.

Dónde: Valladolid (centro de formación agraria indicado en la agenda CENEAM).

Cuándo: del 9 al 14 de febrero de 2026.