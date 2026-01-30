Un taller de poda de frutales en Valladolid o un foro nacional de desarrollo rural en Zaragoza: los planes ODS de la semana

Esta semana, ENCLAVE ODS se desplaza a Zaragoza, Murcia, Valladolid o País Vasco para acercarle al lector el espíritu del desarrollo sostenible.

Recopilamos, para ello, las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a algunos de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, son muchas las ciudades y comunidades autónomas que acogerán en sus agendas culturales actividades e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes. Estas son algunas de ellas.

Reporte ESG

Reporte corporativo ESG y Estándar Voluntario de Sostenibilidad para Micro y Pequeñas y Medianas Empresas-VSME.

La jornada informativa sobre reporte corporativo ESG y el Estándar Voluntario de Sostenibilidad para pymes (VSME) se celebrará los días 4, 12 y 19 de febrero, organizada por IHOBE, en los campus del Parque Tecnológico de Euskadi de Donostia, Zamudio y Vitoria-Gasteiz.

El encuentro está dirigido a pymes industriales vascas y busca ayudarles a abordar los retos ambientales, sociales y de gobernanza de forma práctica y alineada con el marco europeo.

El principal objetivo es presentar la iniciativa BasquESG, impulsada por el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, y mostrar cómo la sostenibilidad y el reporte ESG pueden convertirse en palancas de competitividad, resiliencia y adaptación normativa para las empresas de menor tamaño.

Durante la jornada se analiza el contexto europeo y vasco en materia de ESG, se explican las claves del estándar VSME y se expone un modelo de acompañamiento público-privado para facilitar su implantación. El programa incluye intervenciones del Gobierno Vasco, IHOBE y EUSKALIT, además de un espacio de café-networking. La asistencia requiere inscripción previa y las plazas son limitadas.

Dónde: Parque Tecnológico de Euskadi-Campus Donostia (día 4), Campus Zamudio (día 12) y Campus Vitoria-Gasteiz (día 19).

Cuándo: 4, 12 y 19 de febrero.

Proyectos sostenibles

Dream Big es un concurso de proyectos sostenibles impulsado por la Fundación Estrella de Levante, dirigido a jóvenes mayores de 18 años de Murcia, Alicante, Albacete y Almería.

La iniciativa busca fomentar el talento joven y apoyar el desarrollo de ideas innovadoras alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ofreciendo un entorno profesional para transformar propuestas en proyectos con impacto real.

El evento se celebrará de forma presencial en la mañana del 7 de febrero en la Sala de Catas de Estrella de Levante (Espinardo, Murcia). Durante la jornada, los equipos participantes presentarán sus soluciones a retos medioambientales ante un jurado, con el objetivo de optar a premios económicos y a la posible materialización de sus proyectos.

El concurso ofrece 3.000 euros en premios, un programa de formación online de seis semanas y la posibilidad de acceder a la semifinal del Imagine Planet Challenge, con proyección en Silicon Valley.

La participación es gratuita y la iniciativa cuenta con el respaldo de Imagine Creativity Center, universidades y entidades vinculadas a la innovación y la sostenibilidad.

Dónde: Sala de Catas de Estrella de Levante, Murcia.

Cuándo: 7 de febrero.

Taller de poda

Taller de poda de frutales y vides. Istock

El taller de poda de frutales y vides, organizado por la Fundación Caja de Burgos, se celebrará del 9 al 14 de febrero en Valladolid, en formato presencial. La actividad está dirigida tanto a personas aficionadas a la jardinería como a quienes desean mejorar sus conocimientos y técnicas en el cuidado de plantas, árboles y arbustos.

Durante el taller se aprenderá a interpretar el crecimiento vegetal y las necesidades de las plantas, abordando aspectos como el equilibrio estructural, la gestión de las reservas de la madera y los principales criterios de poda: limpieza, formación, floración y fructificación. Estos conocimientos son clave para favorecer un desarrollo saludable y sostenible de frutales y vides.

La formación combina teoría y práctica, con enseñanza de técnicas de poda, tala y talla, así como del código de buenas prácticas para evitar daños innecesarios y promover una intervención responsable. La parte práctica permitirá aplicar lo aprendido, resolver dudas y mejorar de forma directa las habilidades de poda.

Dónde: Calle Acera de Recoletos, 20. 47004 Valladolid.

Cuándo: del 9 al 14 de febrero.

Foro Desarrollo Rural

X Foro Nacional de Desarrollo Rural.

El X Foro Nacional de Desarrollo Rural se celebrará los días 10, 11 y 12 de febrero en Zaragoza, en formato presencial y en el marco de la 44ª Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA).

Organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, el encuentro conmemora su décimo aniversario bajo el lema El desarrollo rural en el nuevo contexto internacional.

El foro se ha consolidado como un espacio de referencia para el análisis y el debate sobre los grandes retos del sector agroalimentario y del medio rural, integrando cuestiones como la cooperación, la relación urbano-rural, la incorporación de jóvenes, la innovación, la digitalización y la sostenibilidad.

En esta edición, estos ejes se abordan desde una perspectiva transversal, adaptada a los cambios geopolíticos, normativos y tecnológicos actuales.

El programa se articula en torno a varias líneas de debate, entre ellas la geopolítica de los sistemas agroalimentarios, la fiscalidad como herramienta contra la despoblación, las condiciones de vida y la equidad en el medio rural y el papel de la tecnología en la transición agroenergética y la adaptación al cambio climático. El objetivo es avanzar hacia un modelo de desarrollo rural más justo, resiliente y sostenible.

Dónde: Zaragoza.

Cuándo: 10, 11 y 12 de febrero.