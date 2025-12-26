Un mercado de artesanía en Madrid o una visita a un humedal en Álava: estos son los planes ODS de la semana

Esta semana, ENCLAVE ODS se desplaza a Madrid y Álava para acercarle al lector el espíritu del desarrollo sostenible.

Recopilamos, para ello, las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a algunos de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, son muchas las ciudades y comunidades autónomas que acogerán en sus agendas culturales actividades e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes. Estas son algunas de ellas.

Naturaleza encendida

Espectáculo lumínico de Naturaleza Encendida.

Este espectáculo lumínico utiliza la belleza de las luces LED para rendir homenaje a la biodiversidad y los tres reinos naturales: aire, agua y tierra.

Es una propuesta diseñada para sensibilizar sobre la fragilidad de los ecosistemas mediante una narrativa visual impactante que respeta el entorno del parque. La edición LIFE busca que el espectador se sienta parte del equilibrio biológico del planeta.

El recorrido está pensado para ser totalmente accesible y educativo, ideal para quienes buscan una actividad nocturna que combine tecnología de bajo impacto energético con un mensaje de conservación ambiental.

Es una de las actividades más populares de Madrid por su capacidad de unir arte digital y botánica de una forma respetuosa.

Dónde: Parque Enrique Tierno Galván, Madrid.

Cuándo: 27 de diciembre. Pases cada 15 minutos desde las 18:00 hasta las 22:45.

XI San Silvestre Trail

San Silvestre Segoviana 2025.

Se trata de una alternativa sostenible a las carreras urbanas masificadas, celebrada en el entorno privilegiado de la Sierra de Guadarrama.

El Trail de Manzanares El Real promueve el deporte en la naturaleza bajo estrictas normas de respeto al medio ambiente, como la ausencia de plásticos de un solo uso en los avituallamientos y el seguimiento de senderos marcados para evitar la erosión del suelo.

La carrera fomenta el derecho humano al bienestar físico y al acceso a espacios naturales protegidos, integrando a la comunidad local y a visitantes en un evento de bajo impacto ambiental.

El recorrido de montaña (Trail) ofrece vistas espectaculares de La Pedriza, concienciando a los participantes sobre la importancia de preservar nuestro patrimonio natural.

Dónde: Manzanares El Real (Madrid). Salida desde la Plaza del Pueblo.

Cuándo: 31 de diciembre a las 10:00.

Mercado de artesanía

Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid.

Esta feria es el mayor escaparate del consumo responsable y el comercio de proximidad en la capital durante la Navidad.

Participan más de 130 talleres que trabajan oficios tradicionales (madera, textil, joyería, cerámica) bajo criterios de producción ética y sostenible.

Al comprar directamente al artesano, se apoya la economía local y se reducen las emisiones derivadas de la logística industrial masiva. Y, sin duda, es el lugar perfecto para encontrar regalos con alma y trazabilidad real en pleno corazón de Madrid.

Dónde: Paseo de Recoletos (entre Cibeles y Colón), Madrid.

Cuándo: hasta el 30 de diciembre. De 11:00 a 21:00 ininterrumpidamente.

Humedal de Salburua

Humedal de Salburua con plantas con flores en primavera cerca de la ciudad de Vitoria. iStock

Vitoria-Gasteiz, antigua capital 'verde' europea, ofrece en el centro Ataria una experiencia de conexión directa con la biodiversidad.

El plan consiste en recorrer los humedales de Salburua para observar el comportamiento de la fauna invernal (como los ciervos o las aves migratorias) y entender el funcionamiento de los "pulmones verdes" urbanos que mitigan el cambio climático.

La actividad Navidades a través del humedal es un ejemplo de educación ambiental práctica que reivindica el derecho a vivir en ciudades saludables y verdes.

Es un entorno de paz que permite desconectar del ruido de las fiestas y valorar el patrimonio biológico que nos rodea, con guías especializados que explican la restauración del ecosistema.

Dónde: Centro Ataria (Paseo de la Biosfera, 4), Álava.

Cuándo: 27 o 29 de diciembre. Horario de exposición y actividades de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00.

Voluntariado

Personas realizando un voluntariado. iStock

Durante los días festivos de fin de año, el Banco de Alimentos organiza turnos de voluntariado para gestionar las donaciones recibidas durante su campaña anual más importante.

Participar en este voluntariado es una forma de combatir el desperdicio alimentario y de ejercer una solidaridad activa en fechas marcadas por el consumo.

Es una experiencia transformadora que permite entender la realidad social de nuestro entorno mientras se contribuye a una logística solidaria eficiente.

Dónde: en delegaciones en toda España.

Cuándo: 31 de diciembre o 2 de enero. Los turnos suelen ser de mañana (9:00 a 14:00) o tarde (15:00 a 20:00).