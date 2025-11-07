Un concierto por la dana o un ciclo de literatura sobre Doñana: estos son los planes ODS de la semana

Una semana más, ENCLAVE ODS hace un repaso de las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a algunos de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, localidades como Sevilla, Madrid o Valencia acogerán en sus agendas culturales exposiciones, actividades e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes.

Concierto solidario

La Fundación Ayuda en Acción celebra dos conciertos solidarios con el objetivo de recaudar fondos para jóvenes afectados por la dana de Valencia.

El primer concierto tiene lugar en Madrid, el 8 de noviembre, en el Auditorio Nacional de Música. El segundo, en Sevilla, el 9 de noviembre, en el Teatro de la Maestranza.

Y se celebran porque, como explican desde la oenegé, casi un año después de las lluvias torrenciales, miles de estudiantes continúan sufriendo las consecuencias de las interrupciones de las clases y de los desplazamientos de sus centros educativos, que ha conllevado un aumento del riesgo de abandono escolar y de atrasos en el conocimiento.

Estos conciertos quieren recordar que la reconstrucción no se limita a carreteras y edificios: también debe garantizarse el derecho a la educación, la estabilidad emocional y las oportunidades de futuro de la juventud más vulnerable.

Bajo la batuta de Andrés Salado, la Orquesta Juvenil de Costa Rica —compuesta por más de 70 estudiantes del Instituto Nacional de la Música (INM) del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica— será la encargada de difundir este mensaje solidario.

Dónde: Auditorio Nacional de Música de Madrid (Madrid) y La Maestranza de Sevilla (Sevilla).

Cuándo: 8 y 9 de noviembre.

Ecofira

Este año Valencia acoge la 20ª edición de Ecofira, un punto de encuentro entre empresas y entidades públicas que impulsan una gestión ambiental más eficiente.

El evento se configura como un foro de conocimiento donde se abordan los principales desafíos y soluciones en sostenibilidad y energía de una manera técnica.

El encuentro reunirá a compañías y profesionales que trabajan en la construcción de un futuro más sostenible. El perfil de los visitantes abarca cargos de gerencia, administración, producción, compras y ventas, así como operadores medioambientales, gestores de residuos industriales, técnicos de la administración, empresas de servicios energéticos y medioambientales, e ingenierías especializadas.

Dónde: Feria de Valencia.

Cuándo: 11 al 13 de noviembre.

Ciudades digitales

El Transnational Institute, Commons Network y Oikos NaZemi Institute for Political Ecology (IPE) organizan un curso online gratuito titulado Ciudades más allá del crecimiento.

Cartel curso online sobre ciudades.

La actividad invita a reimaginar la vida urbana desde la perspectiva del pensamiento poscrecimiento, un enfoque que reconoce que el aumento del PIB no significa necesariamente una mejor calidad de vida. Pero también señala hacia un futuro esperanzador: ciudades construidas en torno al bienestar, la justicia climática y la participación democrática.

Esta semana, la clase versará sobre tecnología democrática y cómo las herramientas digitales pueden apoyar transiciones justas.

Dónde: online.

Cuándo: 12 de noviembre.

Compromiso con el clima

La Casa Encendida acoge la quinta edición de Compromiso con el Clima bajo el título de Lo impensable. Se trata de un espacio y tiempo compartido donde reconocernos, disfrutar y estar realmente presentes.

La idea de la jornada es responder a la pregunta qué hacemos cuando ocurre lo impensable. La respuesta, según Casa Encendida, es "apoyamos en los demás, en las certezas que nos quedan, en las creencias que definen nuestra vida".

Por eso, este año se van a compartir soluciones a la crisis climática que hasta hace poco parecían impensables: un río con personalidad jurídica, ladrillos de algas, bacterias arquitectas o la Enterprise de Star Trek como modelo vital.

Música, arte y muchas voces de activistas, poetas, educadores, técnicas municipales, niños y científicas se reunirán con una misión común: ciudades y comunidades sanas y respirables, justas, adaptadas a los cambios del clima.

Dónde: Casa Encendida, Madrid.

Cuándo: 15 de noviembre a las 10h.

Geografías literarias

El ciclo de coloquios Geografías literarias. Relatos de Doñana une literatura, arte y naturaleza en un homenaje a uno de los territorios más singulares de Andalucía. A través de textos y creaciones visuales, diferentes autores y artistas invitan al público a redescubrir la riqueza cultural, humana y ecológica que define el paisaje de Doñana.

La primera sesión estará dedicada a las obras que diversos creadores han consagrado al humedal desde una mirada artística y narrativa. El segundo coloquio adoptará un enfoque más reflexivo, cercano al ensayo antropológico y biográfico.

Dónde: Salón de actos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sevilla.

Cuándo: 11 al 18 de noviembre.