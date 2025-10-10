Un festival de cine sostenible en Madrid o un club de lecturas 'verdes' en Galicia: los planes ODS de la semana

Una semana más, el equipo de ENCLAVE ODS hace una selección de los principales eventos que se llevarán a cabo en todo el territorio con una característica común: el desarrollo sostenible.

Y es que este concepto —que tanto confunde a algunos— se esconde en el fondo de toda una variedad de temáticas que, seguro, interesan a muchos.

Durante los próximos siete días, localidades como Madrid, Córdoba, Valladolid y Coruña acogerán en sus agendas culturales exposiciones e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes.

Another way Film Festival

La XI edición de Another Way Film Festival se celebrará del 14 al 19 de octubre en formato presencial en Madrid y online.

Con una programación de 39 películas —repartidas en las secciones Oficial, Impacto y Rueda por el cambio—, el festival se consolida como un referente del cine documental sobre sostenibilidad y transformación social.

La película inaugural será How Deep Is Your Love, de Eleanor Mortimer, seguida de un coloquio con el biólogo marino Sergio Taboada.

El festival contará con la presencia de cinco cineastas invitados, múltiples coloquios tras las proyecciones, y 10 actividades paralelas pensadas para públicos diversos: profesionales, familias y ciudadanía activa.

Entre ellas destacan sesiones de mindfulness, visitas guiadas, conciertos, y encuentros sobre cine de impacto. Las sedes incluyen Cineteca Madrid, Sala Equis, Institut Français, Casa de América, Impact Hub y Filmin.

Se entregarán nueve premios valorados en más de 8.500 euros, incluyendo el Premio del Jurado, el Premio WWF, premios del público, y galardones a proyectos emergentes.

Dónde: varias localizaciones en Madrid y online.

Cuándo: del 14 al 19 de octubre.

Huertos escolares

Cartel del III Encuentro Estatal Huertos Escolares agroecológicos y cultura alimentaria escolar.

El III Encuentro Estatal de Huertos Escolares Agroecológicos y Cultura Alimentaria Escolar se celebrará los días 17, 18 y 19 de octubre en el Colegio Lourdes (FUHEM), Madrid.

Organizado por Tangente y CERAI, con el apoyo de diversas entidades, el evento será un espacio presencial, gratuito y participativo, dirigido a docentes, colectivos, instituciones y comunidades educativas comprometidas con la agroecología y la transformación educativa.

Bajo el lema Enredándonos, el encuentro ofrecerá experiencias inspiradoras, espacios de diálogo, talleres y mesas de trabajo. También se presentarán los resultados del diagnóstico estatal de huertos escolares.

Con más de 60 personas ya inscritas, se han abierto las últimas plazas para sumarse a este espacio de intercambio y construcción colectiva en torno a la cultura alimentaria y la educación ecosocial.

Esta tercera edición, que coincide con el 20º aniversario de la Red de Huertos Escolares de Madrid, busca fortalecer redes y propuestas conjuntas desde las escuelas hacia una transición ecológica y justa.

Dónde: Calle de San Roberto, 8, Latina, 28011, Madrid.

Cuándo: 17, 18 y 19 de octubre.

Transformación de hábitats

Cartel de las jornadas de 'Transformación digital de vías de transporte y gestión de biodiversidad'.

Las jornadas Transformación digital de vías de transporte y gestión de la biodiversidad: oportunidades para la cooperación se celebrarán los días 16 y 17 de octubre en la sede de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en Valladolid.

Están organizadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta de Castilla y León, a través de las Consejerías de Movilidad y Transformación Digital, y de Medio Ambiente.

El encuentro abordará cómo las tecnologías digitales y la inteligencia artificial están revolucionando la gestión de infraestructuras viarias, haciéndolas más seguras, sostenibles y adaptadas al cambio climático.

Se compartirán casos de éxito y se debatirá sobre temas como la automatización de datos, uso de sensores, modelización de hábitats, reducción de atropellos de fauna o aplicaciones como los Gemelos Digitales y BIM.

Estas jornadas técnicas, enmarcadas en el Grupo de Trabajo de Fragmentación de Hábitats, serán un punto clave de intercambio entre profesionales del transporte, la evaluación ambiental y la conservación de la biodiversidad, con especial atención a los resultados del proyecto SAFE sobre atropellos de fauna en la red viaria española.

Dónde: Calle Rigoberto Cortejoso, 14. Valladolid.

Cuándo: 16 y 17 de octubre.

Club de lecturas 'verdes'

Cartel del Club de lecturas verdes CLOROFILA.

El Club de Lecturas Verdes CLOROFILA, organizado por el CEIDA, inicia una nueva edición el próximo 15 de octubre en las antiguas caballerizas del Pazo de Lóngora, en Oleiros (A Coruña), en formato presencial.

Esta propuesta del Centro de Documentación y Biblioteca Ambiental busca fomentar la reflexión sobre el medioambiente a través de la narrativa y el ensayo.

Las tertulias se celebrarán un miércoles al mes hasta junio de 2026, y la inscripción es válida para toda la temporada. La primera sesión estará dedicada a la novela Cordillera, de Marta del Riego.

La participación activa es clave para disfrutar plenamente de la experiencia colectiva de lectura y diálogo.

CLOROFILA forma parte de la Red RECIDA, por lo que la mayoría de los títulos se leerán en castellano, aunque también habrá obras en gallego. Las plazas son limitadas y la inscripción ya está abierta mediante formulario.

Dónde: antiguas caballerizas del Pazo de Lóngora, Oleiros, A Coruña.

Cuándo: a partir del 15 de octubre.

Comercio justo

Cartel del VI Encuentro estatal de ciudades por el comercio justo.

El VI Encuentro Estatal de Ciudades por el Comercio Justo se celebrará los días 16 y 17 de octubre en el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba, en formato presencial.

Bajo el lema 'Justo y Punch!', reunirá a representantes de administraciones públicas, centros educativos y organizaciones sociales comprometidas con el Comercio Justo.

El evento busca acercar esta alternativa comercial a las personas jóvenes, fortalecer redes entre actores clave y fomentar una ciudadanía global crítica y comprometida con un desarrollo humano y sostenible.

Además, será un espacio para compartir experiencias, generar propuestas y reforzar el papel de las ciudades en la promoción del comercio justo.

Este encuentro forma parte del proyecto 'Jóvenes por el Comercio Justo', impulsado por IDEAS y PROYDE con el apoyo de la AECID y la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, en una apuesta clara por conectar lo local con lo global a través de la acción colectiva.

Dónde: Plaza del Triunfo, s/n, Sur, 14003, Córdoba.

Cuándo: 16 y 17 de octubre.