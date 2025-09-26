Un concierto solidario por la salud de África o un festival de impacto positivo: los planes ODS de la semana

Una semana más, el equipo de ENCLAVE ODS hace una selección de los principales eventos que se llevarán a cabo en todo el territorio con una característica común: el desarrollo sostenible.

Y es que este concepto —que tanto confunde a algunos— se esconde en el fondo de toda una variedad de temáticas que, seguro, interesan a muchos.

Durante los próximos siete días, localidades como Madrid, Lleida o Segovia acogerán en sus agendas culturales exposiciones e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes.

Concierto solidario

El próximo 3 de octubre, a las 20:30 h, el grupo Soul Track ofrecerá un concierto solidario de música soul en la Sala Morocco, con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Recover, Hospitales para África. La iniciativa busca unir música y solidaridad para apoyar una causa sanitaria urgente.

La Fundación Recover lleva más de 18 años trabajando con centros de salud sin ánimo de lucro en África Subsahariana, con el fin de mejorar la atención médica a personas sin recursos.

Cartel concierto solidario de Soul.

Toda la recaudación del concierto se destinará a la formación especializada de personal sanitario africano, clave para garantizar un sistema de salud más justo y eficiente en la región.

Quienes no puedan asistir al concierto tienen la opción de colaborar a través de la fila 0 o mediante una donación al número de cuenta ES43 0075 5977 8706 0533 3585, indicando en el concepto: Concierto solidario Recover.

Dónde: Sala Morocco. Calle del Marqués de Leganés, 7, Madrid.

Cuándo: 3 de octubre.

Segovia Thinks for Future

El próximo 29 de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, se celebrará en el Palacio Quintanar de Segovia la segunda edición del foro 'Segovia Thinks for Future', organizado por la Fundación Caja Rural de Segovia.

Este encuentro busca poner en valor proyectos familiares de Castilla y León y Castilla-La Mancha que han sabido transformar oficios tradicionales en modelos de negocio sostenibles e innovadores, sirviendo como ejemplo para el tejido empresarial actual.

Cartel II Edición 'Thinks for Future'.

Entre los casos destacados están la chef Sara Ferreres, galardonada con la Estrella Verde Michelin por su enfoque de gastronomía consciente, y Ramón Cobo, fundador de Wool4Life, que ha recuperado la lana merina como recurso económico, cultural y ecológico. Ambos demuestran que lo que antes se consideraba desecho puede convertirse en valor y futuro.

La periodista especializada en sostenibilidad Ana de Santos Gilsanz, creadora del concepto Thinks for Future, será la moderadora del encuentro, guiando una conversación que destacará los paralelismos entre la recuperación del desperdicio alimentario y del textil natural.

Dónde: Palacio Quintanar, Segovia.

Cuándo: 29 de septiembre.

Concurso "En Plan Planeta"

El concurso educativo 'En Plan Planeta' regresa en una nueva edición dirigida al alumnado de 4º de ESO en Cantabria, con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo frente a los retos ecológicos del siglo XXI.

Está organizado por el CIMA, en colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria y el CENEAM, y combina actividades curriculares con dinámicas lúdicas enfocadas en la sostenibilidad.

Este año, el concurso da un salto nacional y se celebrará también en Castilla y León y Castilla-La Mancha. A lo largo de seis meses, los equipos participantes deberán superar diversas pruebas —como cuestionarios, debates o análisis de noticias— integrando contenidos de materias como Biología, Historia o Digitalización. La gran final reunirá a los ganadores de cada comunidad en una competición presencial.

El equipo ganador disfrutará de una estancia educativa de cuatro días en uno de los pueblos ambientales del CENEAM: Granadilla (Cáceres) o Umbralejo (Guadalajara).

Los centros educativos interesados pueden inscribirse hasta el 3 de octubre de 2025, y encontrar toda la información del concurso en la web oficial.

Dónde: Online.

Cuándo: hasta el 3 de octubre.

Raimat Arts Festival

Del 2 al 5 de octubre de 2025, el Raimat Arts Festival celebrará una nueva edición en el espectacular entorno del Castell de Raymat, en Lleida.

Este evento internacional de música clásica combina arte, naturaleza y sostenibilidad, y está hermanado con el prestigioso Festival Napa Valley de California. Nacido en 2022, el festival destaca por ser el primer evento cultural del mundo en ser Water Positive, devolviendo al entorno el doble del agua que consume.

A través del programa Lleida és Arts, el festival promueve experiencias culturales que generan impacto positivo en la comunidad, apoyando iniciativas sociales, ambientales y económicas como la medición de la huella hídrica, la formación técnica en el medio rural o la restauración de ecosistemas.

Raimat Arts Festival.

Parte de los recursos recaudados se destinan a la Fundación Comunitaria Raimat Lleida, reforzando así su compromiso con el desarrollo local sostenible.

Durante cuatro días, el público podrá disfrutar de conciertos en espacios únicos como el castillo, la bodega o la iglesia de Raimat, junto con propuestas gastronómicas y enológicas de proximidad.

La iniciativa Taste of Lleida-Catalan Cuisine acompaña el festival con catas y platos elaborados con productos locales, dando visibilidad a productores comprometidos con la calidad, la innovación y el territorio.

Dónde: Castell de Raymat, Lleida.

Cuándo: del 2 al 5 de octubre.