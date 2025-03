De un festival antirracista al bono para apoyar al comercio de proximidad: estos son los planes semanales de ODS

Una semana más, ENCLAVE ODS hace un repaso de las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a alguno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, Madrid, Asturias, Galicia o Castilla y León acogerán en sus agendas culturales exposiciones, festivales e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes.

Arte con nombre de mujer

El Museo Reina Sofía inauguró el pasado 26 de febrero la exposición Hello Everyone, de Laia Estruch. La muestra reúne todos los trabajos realizados por la artista barcelonesa desde 2011, conformando un archivo fragmentario y reverberante que abarca esculturas, sonidos, imágenes en movimiento, obra gráfica y partituras visuales.

La propuesta se concibe como una retrospectiva que transita por el recorrido creativo de Estruch, resaltando su innovador uso de la voz humana como material esencial. La artista emplea sus cuerdas vocales no solo para interpretar, sino para generar sonoridades que interactúan con un marco escultórico diseñado específicamente para sus proyectos vocales, creando así un diálogo único entre forma y sonido.

Uno de los aspectos más destacados de la exposición es el reto que plantea la encarnación y la performatividad de las obras. Aunque en ocasiones la propia artista activará algunas piezas, la experiencia general se completa gracias a la interacción y participación activa de las colaboradoras y del público, elementos esenciales que enriquecen la obra.

La artista Laia Estruch.

Dónde: Museo Reina Sofía (Edificio Sabatini, planta 4), Calle de Atocha, Centro, 28012 Madrid.

Cuándo: Hasta el 1 de septiembre de 2025.

'Componer saberes'

La Fundación Daniel y Nina Carasso inaugura la nueva edición de su convocatoria bienal Componer Saberes para imaginar y construir futuros sostenibles, la iniciativa más longeva de la entidad. El proyecto convoca a artistas, científicos y ciudadanía para desarrollar propuestas transdisciplinares que afronten los desafíos ecosociales actuales, en un contexto marcado por la urgencia climática y la creciente desigualdad social.

La convocatoria, enmarcada en el programa 'Arte, Ciencia y Sociedad' de la línea de Arte Ciudadano de la fundación, apuesta por la experimentación y el diálogo entre diversas disciplinas. Su objetivo es replantear la relación de la sociedad con el entorno, revisando nuestros modos de producción, consumo y convivencia, y generando nuevos relatos inspiradores sobre cómo habitar el planeta.

Afectividad fluvial, proyecto seleccionado en la convocatoria Componer Saberes de 2023. Julián Fallas

La convocatoria está dirigida a proyectos que se desarrollen en el Estado español, aunque puedan establecer lazos, ecos o sinergias a nivel internacional. Con un presupuesto total de 600.000 euros, la Fundación busca apoyar entre 7 y 15 iniciativas durante un periodo que oscila entre un mínimo de seis meses y un máximo de tres años, abarcando tanto las fases de análisis y diseño como la implementación del proyecto.

Las iniciativas presentadas deberán contar, al menos, con la colaboración de un agente o entidad del campo de las artes —ya sean visuales, musicales o sonoras, artes escénicas, performance, cine o vídeo, arquitectura, diseño experimental o áreas relacionadas con la creación— y con una entidad, colectivo, equipo de investigación o agente de las ciencias fundamentales y experimentales, así como de las ciencias humanas y sociales.

También se admite la participación de un agente mixto, una figura artista-investigador que combine ambas naturalezas. Además, es imprescindible incluir procesos de co-diseño y participación que involucren a comunidades, asociaciones, organizaciones, administraciones y otros agentes afectados por la problemática ecosocial, así como a la ciudadanía en general.

Podrán participar universidades, escuelas de arte y ciencia, organizaciones culturales, grupos de artistas y entidades gubernamentales. Las solicitudes podrán ser presentadas por cualquiera de los agentes implicados, siempre que se trate de organizaciones sin ánimo de lucro o de personas jurídicas pertenecientes a la economía social y solidaria.

Dónde: Puedes inscribirte en este link.

Cuándo: Hasta el 27 de abril de 2025.

Un festival antirrascista

SOS Racismo Madrid y Alianza por la Solidaridad-ActionAid anuncian la V edición del Festival de Cultura Antirracista Cooltura Futura, que se desarrollará en Madrid del 21 al 29 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La cita, que reúne monólogos, música, arte y talleres creados por artistas migrantes y racializadas, tiene como objetivo visibilizar y reivindicar nuevas formas de expresión que rompan con el relato tradicional de pesimismo y violencia.

La programación del festival destaca por su enfoque fresco e interactivo, especialmente dirigido a un público joven. Los organizadores pretenden impulsar espacios participativos a través de actividades como la ballroom, conciertos, arte sensorial y conversatorios que activen nuevos imaginarios y promuevan el empoderamiento, la celebración y el valor de lo colectivo.

Cartel Cooltura Futura.

Entre los destacados del programa se encuentran monólogos de Almu Lasacre y Lamine Thior, así como actuaciones musicales de PLM, Pleneros del Exilio y Justicieros de la Cumbia. Además, se celebrará una jornada dedicada a la cultura ballroom, nacida en los años 70 en la comunidad queer afrodescendiente y latina.

Esta V edición contará con la participación de destacados colectivos y artistas, entre los que destacan Noelia Cortés (Del mar y la muerte), Youssef Taki, Migrantes Trangresorxs, Colectiva Yawar Mayu, Locutorio Itinerante, Colectivo ¿Qué Mi(g)ras? y Cangrejo Pro, que ofrecerá un taller performativo.

El festival se llevará a cabo en distintos espacios madrileños: en el Museo Reina Sofía se celebrarán actividades los días 22 y 29 de marzo, en la Sala Equis el 21 de marzo y en el Centro Cultural Espacio Afro el 28 de marzo. La realización de Cooltura Futura cuenta con el apoyo y financiación del Ayuntamiento de Madrid, además de la colaboración de la asamblea de Museo Situado.

Dónde: Museo Reina Sofía (C. de Sta. Isabel, 52), Sala Equis (C. del Duque de Alba, 4) y Centro Cultural Espacio Afro (C. de Cáceres, 49, Arganzuela).

Cuándo: del 21 al 29 de marzo de 2025.

Exposición peregrina

Asturias y Galicia se preparan para ser el escenario de Expoperegrina 2025, una exposición que reunirá elementos y propuestas que exploran la experiencia del peregrinaje en territorio astur. Organizado por Turismo Asturias, el evento forma parte de una amplia agenda cultural destinada a rescatar y revalorizar la rica tradición de las rutas peregrinas en la región.

La muestra ofrece a los visitantes la oportunidad de sumergirse en la historia y la modernidad del peregrinaje. A través de una cuidada selección de piezas, instalaciones interactivas y recursos audiovisuales, Expoperegrina 2025 invita a descubrir cómo el camino del peregrino ha influido en el patrimonio cultural y espiritual de Asturias, abriendo un diálogo entre la memoria histórica y las nuevas formas de interpretación artística.

Cartel de Expoperegrina2025.

En esta edición, participan 21 obras de los siguientes artistas: Ángeles Berguño, Elena Castellanos, Blanca Costales, Juan Eguren, Vivian Esteban, Emilio Fernández, Gemma Rodríguez, Marina Ladero, Ángel Marino, Mary Marrón, Francia Mateos, Irene Menéndez, Ángel Morán, Pablo Riestra, Vicente Rodríguez, Lucía Rodríguez, Luis Taboada e Inés Villavoy.

El proyecto, que se enmarca dentro de las iniciativas de Turismo Asturias para dinamizar el turismo cultural, busca no solo atraer a aquellos interesados en la tradición religiosa, sino también a un público diverso que aprecie el arte y la innovación. La exposición se concibe como un espacio multisensorial en el que se fusionan pasado y presente, ofreciendo una experiencia enriquecedora y participativa para locales y visitantes.

Dónde: La exposición recorrerá en el 'Camino primitivo', que pasa por Oviedo (febrero), Grado (marzo), Salas (abril), Tineo (mayo), Pola de Allande (junio), Grandas de Salime (julio), Lugo (agosto), Santiago de Compostela (septiembre) y, a su vuelta a Asturias, Avilés (octubre).

Cuándo: Hasta octubre de 2025.

Apoyo al comercio local

Valladolid apuesta de nuevo por dinamizar el comercio local con el lanzamiento del Bono Mercado de Descuentos, una iniciativa que busca incentivar la economía de la ciudad y ofrecer ventajas exclusivas a los consumidores.

El bono, ideado por Ocio Valladolid, permitirá a los usuarios disfrutar de descuentos en una amplia selección de establecimientos de la ciudad, promoviendo así el consumo en el mercado local. Se lanzarán 6.500 vales de cinco euros para descontar en compras de valor igual o superior a 15 euros.

El programa está diseñado para facilitar el acceso a descuentos en sectores muy variados, desde restauración y ocio hasta comercio minorista, contribuyendo a revitalizar el tejido comercial de Valladolid. Los ciudadanos interesados podrán adquirir el bono a través de la plataforma de Ocio Valladolid y beneficiarse de las ofertas durante un período determinado, incentivando tanto la compra como el apoyo a los negocios locales.

Además, la iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia para fomentar el consumo responsable y la economía local, beneficiando tanto a consumidores como a comerciantes. La colaboración entre el sector privado y las administraciones locales se pone de manifiesto en este proyecto, que pretende generar un impacto positivo en el panorama económico de la ciudad.

Dónde: Valladolid capital.

Hasta cuando: finales de 2025.