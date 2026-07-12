Ana Botella, presidenta de Fundación Integra y expolítica: "La gente puede delinquir, pero tiene derecho a una nueva vida"

El trabajo es el escalón que puede llevar a las personas vulnerables, con una vida difícil, a cambiar su realidad por completo y descubrir un mundo al que pensaron que no llegarían. Lo cree firmemente Ana Botella, presidenta ejecutiva de la Fundación Integra.

La entidad lleva 25 años ayudando a exreclusos, gente con problemas de drogadicción y mujeres maltratadas – entre otros– a transformar su vida a través del empleo. En todo este tiempo han conseguido que 80 empresas colaboren con ellos dándoles una oportunidad laboral a sus usuarios.

En este cuarto de siglo han mejorado la vida de 18.000 personas que han logrado dejar atrás un pasado complicado. Ahora lo celebran con la campaña '25 años recuperando vidas' cuyo objetivo es "llegar a más personas, más empresas y más voluntarios", expone Botella.

En conversación con ENCLAVE ODS, la presidenta ejecutiva de Integra pone en valor lo que han conseguido hasta ahora y su modelo de éxito basado en la colaboración entre empresas, entidades sociales y voluntarios.

Pregunta: Se cumplen 25 años desde que fundó Fundación Integra. Si miramos atrás, a aquel 2001, y vemos las 18.000 vidas transformadas a través del empleo, ¿cuál es el balance emocional y social que hace de este cuarto de siglo?

Respuesta: Es totalmente emocionante. Los números siempre son muy fríos, pero detrás de cada número hay una persona con una vida, con una familia, a la que le hemos ayudado a mejorar.

P: Usted repite a menudo que el empleo es la mejor medida social que existe. En un contexto donde a veces se priorizan las ayudas directas o el asistencialismo, ¿por qué defiende que el trabajo es la única herramienta real para devolver la libertad y la dignidad?

R: El trabajo ayuda a conformar personas libres, las dignifica. En un momento dado se puede asistir, pero eso no debe ser un sistema de vida.

Yo creo en el trabajo, en el afán de superación, en que cada generación viva mejor que la anterior. Por eso, en Fundación Integra hemos visto que, a quienes dejan atrás un pasado complicado, un empleo puede cambiarles la vida.

Incluso, le puede abrir las puertas a un mundo que pensó que no tendría. Eso sí, la dignidad nunca se pierde, es inherente al ser humano.

Ana Botella, presidenta ejecutiva de Fundación Integra y expolítica, antes de la entrevista con Enclave ODS. Esteban Palazuelos

Una mujer que ha sido maltratada, una persona que decide alejarse de las drogas o alguien que está preso por delinquir, y decide cambiar su situación, sin duda merece que le ayudemos.

P: Su fundación trabaja con exreclusos y personas con pasados muy complejos. ¿Es España un país que sabe perdonar y dar segundas oportunidades, o somos una sociedad hipócrita que estigmatiza de por vida?

R: Yo creo que sabe perdonar y admirar esa superación. Aun así, debemos tener en cuenta que influye mucho dónde se nace. No todos hemos crecido en las mismas circunstancias y se tiende un poco a imitar lo que se ha vivido.

Nosotros, por ejemplo, hemos tenido usuarios que han tenido problemas de adicción y, cuando lo han dejado, han recuperado su padre que también sufría la misma situación. Por eso, el lugar del que se procede marca mucho.

La gente comete errores, puede delinquir, pero también tiene derecho a arrepentirse y empezar una nueva vida. Cuando consiguen trabajo a través de Fundación Integra, las empresas que les contratan les valoran positivamente en el 90% de los casos. Hemos tenido poquísimos usuarios que no hayan aprovechado esa oportunidad.

P: Consiguen que estas personas encuentren trabajo, pero hoy tener empleo ya no es garantía de salir de la pobreza debido a la inflación y al coste de la vivienda. ¿Fracasa el sistema cuando una persona con un empleo a jornada completa sigue estando en riesgo de exclusión?

R: Sí, totalmente. Es un fracaso del sistema. Además, es cierto que el tema de la inflación y el coste de las cosas es tremendo. La situación de la vivienda es muy complicada, sobre todo para quienes empiezan una vida.

Todo esto, y la incertidumbre que se ha creado, está produciendo una sociedad muy presentista. Ya no se hacen proyectos a largo plazo y se vive mucho el día a día.

Ana Botella, presidenta ejecutiva de Fundación Integra celebra los 25 años de la entidad. Esteban Palazuelos

P: Ustedes trabajan, entre otros, con víctimas de violencia de género. Este problema sigue siendo una de las grandes brechas de nuestra sociedad. Para una mujer que ha logrado salir de ese infierno, ¿en qué medida el empleo actúa no solo como sustento económico, sino como escudo psicológico y de independencia?

R: Es fundamental porque, además, estas mujeres pierden por completo su autoestima. Conseguir un empleo les ayuda a darse cuenta de que son válidas y capaces de hacer cosas por sí mismas.

P: Su fundación ejerce de puente indispensable entre el tercer sector y el tejido empresarial a través de la red Compromiso Integra. ¿Cómo se convence al director de recursos humanos de una gran corporación de que contratar a alguien con un pasado complejo no es un riesgo, sino una ventaja competitiva y de talento?

R: Lo que mejor funciona cuando visitamos la sede de alguna compañía es ir acompañados de uno de nuestros usuarios para que le cuenten su historia y su caso. No hay nada mejor que mostrar un caso de éxito porque remueve la cabeza, pero también el corazón.

P: Fundación Integra también ha demostrado capacidad de reacción ante emergencias climáticas y sociales, apoyando recientemente la inserción laboral en zonas afectadas por desastres como la DANA en Valencia. ¿Es la flexibilidad el gran reto del tercer sector hoy en día?

R: Yo creo que la flexibilidad es fundamental en todos los sectores, también en el tercero. No nos queda más remedio que ir adaptándonos a lo que va ocurriendo.