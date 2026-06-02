Paola Giuliano, profesora de la UCLA: "Los padres buscan el equilibrio entre los valores y el éxito económico de sus hijos"

Paola Giuliano, profesora de la Universidad de California de Los Ángeles. Fundación Ramón Areces

Las sociedades evolucionan. Cambian las leyes, la economía, la tecnología y hasta la forma de relacionarse. Pero hay algo que se mueve a una velocidad mucho más lenta, y eso son las normas culturales.

Hablamos de esas creencias que determinan qué se considera correcto, qué papel debe ocupar cada persona dentro de una familia o cuánto se puede confiar en los demás y que, de un modo u otro, condicionan la vida cotidiana.

Ese fue el punto de partida de la conferencia 'Normas culturales: origen, persistencia y evolución', celebrada esta semana en la sede de la Fundación Ramón Areces y protagonizada por Paola Giuliano, una de las economistas que más ha investigado en el mundo sobre la relación entre cultura, instituciones y desarrollo económico.

Profesora de Economía y titular de la Cátedra Chauncey J. Medberry en Gestión en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) Anderson School of Management, Giuliano lleva años estudiando cómo las creencias heredadas afectan todavía hoy al mercado laboral, la desigualdad, los roles de género o la confianza social.

Su principal conclusión rompe con la idea occidental de que el progreso económico o tecnológico elimina automáticamente las normas culturales tradicionales. Pues, muchas veces, simplemente conviven con ellas.

"Las normas culturales cambian, pero muy a menudo lo hacen muy lentamente", explicó durante su encuentro con ENCLAVE ODS. Y es que, a su juicio, entender esa lentitud resulta clave para comprender por qué determinadas reformas sociales funcionan en algunos países y fracasan en otros.

Para Giuliano, estas estructuras son "un conjunto de valores o creencias que comparten determinados grupos". Pueden pertenecer a un país, una religión, una comunidad o una familia, y afectan a cuestiones tan cotidianas como la educación de los hijos, el rol de la mujer o el grado de confianza entre ciudadanos.

Paola Giuliano durante su intervención en la conferencia celebrada en la Fundación Ramón Areces. Fundación Ramón Areces

"Algunas personas creen que el papel de ellas es quedarse en casa y cuidar a los niños. Otras creen que deberían trabajar exactamente igual que los hombres", ejemplificó.

Sin embargo, lejos de ser un debate ideológico o moral, esas diferencias terminan teniendo consecuencias económicas muy concretas, y eso es algo que se ve en la participación femenina en el mercado laboral, la natalidad, los salarios, la productividad o el crecimiento económico.

En cualquier caso, Giuliano insiste en que la cultura no actúa sola. Y es que pese a que parte de la investigación económica ha debatido si las instituciones eran más importantes que las normas culturales o viceversa, hoy, según explica la experta, la evidencia apunta a una relación mucho más compleja.

"Las normas culturales son muy importantes, pero las instituciones lo son igualmente", sostuvo. "Existe un efecto de retroalimentación".

Un círculo cerrado

La economista explica que las sociedades tienden a construir instituciones acordes a sus valores predominantes y, posteriormente, esas instituciones refuerzan las mismas normas culturales que las originaron.

En ese sentido, Italia y España son, para ella, ejemplos muy claros de sociedades históricamente "muy familiares", donde las estructuras sociales y económicas se han organizado alrededor del núcleo familiar; lo que afecta, por ejemplo, a la regulación del mercado laboral, al cuidado de los hijos o a la forma en que las familias entienden el trabajo femenino.

De un modo u otro, la italiana indica que la clave está en que esos valores no desaparecen automáticamente cuando cambia la economía. Incluso, muchas veces sobreviven durante generaciones aunque el contexto que los creó ya no exista.

Esa transmisión intergeneracional es uno de los mecanismos fundamentales para explicar la persistencia cultural. "Los padres tienden a transmitir cierto tipo de normas", señaló. Pero no lo hacen únicamente de manera consciente. También influyen el entorno, la escuela, los compañeros y las propias instituciones.

Y es que, según Giuliano, los padres suelen buscar un equilibrio entre transmitir sus valores y garantizar el éxito económico de sus hijos.

Uno de los terrenos donde mejor se observa esa evolución cultural es en las segundas generaciones de inmigrantes.

De hecho, la investigadora ha estudiado cómo los hijos de inmigrantes nacidos en EEUU mantienen inicialmente muchos valores del país de origen de sus familias, aunque hayan crecido bajo las mismas instituciones y condiciones económicas que cualquier estadounidense.

"Las primeras generaciones son muy similares a su país de origen", afirmó. "Luego, con la segunda generación, las diferencias comienzan a desaparecer hasta que finalmente se difuminan".

Paola Giuliano ha participado en la conferencia 'Normas Culturales: Origen, Persistencia y Evolución' en la Fundación Ramón Areces. Fundación Ramón Areces

De ese modo, este proceso permite a los economistas medir hasta qué punto determinados comportamientos están condicionados por la cultura y cuánto depende realmente de las instituciones o del contexto inmediato.

La adaptación, sin embargo, no es inmediata. Giuliano explica que muchas familias inmigrantes refuerzan incluso más sus valores tradicionales cuando sienten que viven en una sociedad culturalmente distinta.

"Si te mudas a Estados Unidos y piensas que los valores son muy diferentes, inviertes más en socializar a tus hijos", apuntó.

Con el tiempo, no obstante, las familias suelen adaptar progresivamente aquellas normas que consideran más útiles para el éxito económico y social de las siguientes generaciones.

Fracaso político

Las investigaciones de Giuliano tienen consecuencias directas para gobiernos y organismos internacionales. Especialmente en un momento en el que muchas instituciones intentan impulsar transformaciones rápidas en sociedades con tradiciones arraigadas.

La economista advierte de que las políticas públicas suelen funcionar peor cuando chocan frontalmente con las normas culturales existentes.

"Los cambios políticos o estructurales tienden a tener mucho más éxito cuando están alineados con la norma subyacente", aseguró.

En caso contrario, las reformas pueden ralentizarse, fracasar o incluso provocar rechazo social.

En ese sentido, Giuliano puso como ejemplo algunas intervenciones impulsadas por organismos internacionales en países africanos para implantar sistemas de propiedad privada en sociedades donde históricamente predominaban formas de propiedad comunal. "El nuevo régimen tendía a no funcionar tan bien", explicó.

Lo mismo ocurre con determinadas políticas educativas o laborales relacionadas con las mujeres.

De hecho, uno de los fenómenos que más llama la atención a los economistas es que, pese al enorme avance educativo femenino en numerosos países, la participación de ellas en el mercado laboral sigue siendo relativamente baja en algunas regiones.

"Hay lugares en los que el nivel de educación de la población femenina es muy alto, pero la participación en la fuerza laboral sigue siendo baja", señaló. "Una de las razones es que algunas normas no están alineadas con las intervenciones en educación".

La confianza social, en crisis

Entre las normas culturales que más preocupan actualmente a Giuliano aparece una especialmente importante para el funcionamiento de las democracias: la confianza. "Es una creencia muy importante", explicó, especialmente para los intercambios económicos, la cooperación y el funcionamiento institucional.

La investigadora recordó cómo distintos estudios llevan tiempo detectando una caída progresiva de la confianza social en Estados Unidos, lo que se debe, entre otras cuestiones, al auge del individualismo.

Citó especialmente el trabajo del politólogo Robert Putnam y su célebre ensayo Bowling Alone, donde analiza cómo los estadounidenses fueron abandonando progresivamente asociaciones, organizaciones comunitarias y espacios de participación colectiva desde los años setenta.

Paola Giuliano es profesora de Economía y titular de la Cátedra Chauncey J. Medberry en Gestión en la UCLA Anderson School of Management. Fundación Ramón Areces

"Antes pasaban mucho tiempo en organizaciones y ahora se han vuelto más individualistas", resumió Giuliano.

La consecuencia, advirtió, puede ser especialmente delicada. Pues, numerosas investigaciones relacionan altos niveles de confianza social con mayor crecimiento económico, democracias más sólidas y mejores instituciones.

Aun así, Giuliano insiste en que incluso los grandes cambios culturales rara vez son inmediatos. "Es muy raro ver cambios en menos de una o dos generaciones", concluyó.