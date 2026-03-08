De residuo a obra de arte: las mujeres creadoras que convierten lana usada en lámparas de diseño

La sostenibilidad en el arte contemporáneo ha dejado de ser un tema para convertirse en una metodología. La conversación ha dejado de centrarse únicamente en la estética para poner el foco en la ética. Ya no basta con que una pieza sea bella; ahora debe ser consciente.

Las mujeres creadoras lideran esta transformación, convirtiendo la sostenibilidad en una práctica tangible en sus obras, a través de técnicas preservan usos y memorias. Esta urgencia se pone de manifiesto durante la primera semana de marzo cuando Madrid se convierte en el escaparate del arte contemporáneo con la celebración de ARCOmadrid.

En paralelo y complementario, el Madrid Design Festival (MDF) despliega una red de exposiciones que ponen el foco en un aspecto fundamental de la creación: la investigación matérica y los procesos de fabricación.

A través de la plataforma Forma, un nodo complementario al festival, se reunen marcas consolidadas, estudios emergentes, galerías, editoras, artesanos contemporáneos, entre otros. En este espacio se proponen una reflexión sobre cómo el diseño y el arte se encuentran en el uso de materiales sostenibles.

No se trata solo de crear objetos, sino de entender la procedencia de la materia prima y el impacto del proceso creativo en el entorno urbano y social.

Rescate de la memoria

Un ejemplo claro de esta tendencia es la exposición 'Vasijas tejidas: la mirada de la mujer al arte fenicio'. Esta exposición logra rescatar la inspiración del arte fenicio para traducirla al lenguaje contemporáneo del diseño.

Aquí, la sostenibilidad no es un concepto abstracto, sino una práctica basada en el uso de fibras naturales, demostrando que el arte puede ser un vehículo para preservar técnicas ancestrales que respetan el medio ambiente.

Es una propuesta de economía circular fascinante: vasijas textiles elaboradas a partir de sobrantes de las colecciones premiadas de Gan Women Unit (del grupo Gan Rugs).

Estas piezas son interpretadas por mujeres creadoras que ponen el foco en la transformación del material y la memoria del gesto, como la creadora textil Idoia Cuesta, Premio Nacional de Artesanía.

Su trabajo es un homenaje a la tierra donde, según explica, "el proceso creativo nace de un profundo respeto por los materiales recogidos del entorno". Para la creadora, este tipo de arte es mucho más que estética: "es un camino hacia un futuro más consciente".

Isabel Moltó, participa en la exposición, y dice que "el uso de materiales reciclados es un ejercicio de sostenibilidad necesario no solo en el propio proceso, sino como altavoz para una concienciación colectiva y sostenible".

Un diálogo fluido entre tradición y modernidad donde el residuo textil cobra una nueva vida, demostrando que la artesanía preserva la historia y, además, ofrece soluciones tangibles para un diseño más responsable y consciente.

De residuo a tesoro

Esta visión de circularidad y respeto por la materia encuentra un nuevo eco en la tercera edición de Kutrix Gallery con la exposición enLANA2, dentro del marco del Madrid Design Festival. En este escenario, la lana española deja de ser un residuo ganadero para convertirse en un estandarte de la producción y el consumo responsables.

Aquí se plantea una toma de posición crítica frente a los actuales modelos de fabricación masiva. La muestra funciona, además, como un motor de crecimiento económico y trabajo digno al rescatar los oficios tradicionales. Al reivindicar este material hoy infravalorado.

El proyecto apoya a los productores locales y recupera una parte esencial de nuestra memoria colectiva que lucha por no desaparecer. Este enfoque experimental lo personifica Maria Abando Olaran, una de las artistas clave de enLANA2. En su obra, la creadora recupera la tradición de su propia familia en Mallorca.

Ella misma explica que la lana "en otros tiempos se utilizaba principalmente para realizar alfombras y rellenar los colchones". Y comenta: "Desde 2021, trabajo con la lana de ovejas mallorquinas de mi familia, que en otros tiempos se utilizaba como fibra principalmente para realizar alfombras y rellenar los colchones."

A través de la "biomímesis o imitación de la naturaleza", Abando busca aplicar esa sabiduría ancestral para obtener el "máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo".

Sostenibilidad como estímulo

La transformación de materia prima en diseño de alto valor demuestra que la sostenibilidad no es un límite a la creatividad, sino su mayor estímulo.

En muchas de estas propuestas son precisamente las mujeres creadoras quienes lideran esta mirada, convirtiendo el arte en un agente activo en la preservación del territorio, los oficios y la biodiversidad local.

El verdadero lujo contemporáneo reside hoy en la trazabilidad de los materiales y en la capacidad de las manos artesanas para dar una segunda vida a lo que parecía perdido.

Madrid cierra así una semana clave en la que la belleza ya no se entiende sin conciencia, y donde las artistas demuestran que el arte puede ser una herramienta para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.