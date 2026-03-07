Cecilia Pilar, presidenta de Manos Unidas: "Si las mujeres gobernaran en mayoría, las guerras no serían tales"

Actualmente, hay, en total, 61 conflictos armados en el mundo y la mujer y la niña siempre son las más vulnerables antes, durante y después de cualquier guerra. Así lo advierte la presidenta de la ONG Manos Unidas, Cecilia Pilar (Higuera de Llerena (Extremadura), 70 años).

En el sur global, ellas son las más expuestas a todo tiempo de violencia, no solo en estas situaciones, sino a nivel estructural. Pilar denuncia que se encuentran en un estado de "indefensión". El objetivo de la organización, cuenta su presidenta, es ayudarles y empoderarlas para que puedan salir de esa espiral, para lo que ponen en marcha 550 proyectos cada año.

"El apoyo a la mujer del sur global es prioritario para nosotros", cuenta desde su despacho en Madrid. De hecho, el requisito indispensable para que Manos Unidas ponga en marcha cualquier proyecto es que ellas deben suponer, al menos, el 50% de las personas beneficiadas. "Si no, no vamos".

Cuando se habla del 8M en España, muchas veces pensamos en reivindicaciones cercanas. ¿Qué cree que se nos escapa de la realidad de las mujeres en los países con los que trabaja Manos Unidas?

Totalmente. Nosotros trabajamos en 53 países, de África, Asia y América Latina y en todos es muy parecido. En la mayoría de ellos, las mujeres viven la peor de las situaciones.

Son a un arma de guerra. Se las viola y se las usa como esclavas sexuales y para que hagan diferentes tareas que se considera que les corresponden a ellas en esos países.

Cuando termina el conflicto, lo normal es que vayan y se refugien en campamentos, donde vuelven a ser explotadas y violadas por los propios hombres con los que están conviviendo.

Las mujeres son las primeras víctimas de la violencia estructural y de conflicto. ¿Cómo se materializa esto en su vida? ¿Qué consecuencias sufren?

Viven en una situación de total indefensión. Se encuentran física y psíquicamente bastante afectadas. Ahí, nosotros, tenemos proyectos de apoyo psicosocial para que puedan reconstruir su vida la medida de lo posible podemos.

También les damos una formación para que sean emprendedoras de sus propios pequeños negocios y puedan salir adelante de forma autónoma.

Decimos que las mujeres 'sostienen los cuidados', pero ¿qué coste tiene eso para ellas en contextos de pobreza y conflicto?"

Tiene un coste total. En estos países, sobre todo los que están en conflicto, la pobreza y el hambre se ensañan mucho más con la mujer porque está más indefensa y es contra la que se puede cargar.

Las mujeres son siempre las últimas en comer en muchos sitios. Muchas veces, tampoco tienen derecho a la educación, porque les obligan a encargarse de la casa, y ese es el mejor recurso que se les puede dar para tener una vida digna y autónoma.

Cecilia Pilar antes de la entrevista en su despacho de la sede de Manos Unidas en Madrid. Esteban Palazuelos

Otro ejemplo es que si hay que ir lejos a un pozo a por agua, las envían a ellas, porque las familias tienden a proteger a los varones. Prefieren que les pase algo a ellas que a ellos.

Cuando el conflicto termina, las mujeres siguen quedando fuera de los procesos de paz y reconstrucción. ¿Puede poner ejemplos de cómo se las excluye de la toma de decisiones y qué consecuencias tiene eso para toda la comunidad?

Directamente no se cuenta con ellas. Solo en una de cada diez negociaciones de paz hay una mujer. Eso ocurre a pesar de que hay una normativa de Naciones Unidas del año 2000 que obliga a contar con ellas en estos procesos, pero la realidad es que no se cumple. Es más, la mayoría de estas mujeres ni siquiera conocen esa posibilidad.

¿Cree que en España entendemos la dimensión global de la violencia contra las mujeres, especialmente cuando hablamos de guerras, migraciones forzadas o crisis climática?

Si alguien te explica la situación con sus pormenores se puede entender, pero no asumir. No se puede ver el alcance que tiene, esa posición tan débil en cualquier otro país del sur global, hasta que se está allí.

Desde Europa, las mujeres tenemos una posición mucho más cómoda. Vemos imágenes de una guerra en directo, por televisión, y nos duele, pero al final seguimos con nuestra vida porque vivimos en una realidad completamente diferente.

Está en su segundo mandato al frente de Manos Unidas ¿Qué aporta el liderazgo de las mujeres en organizaciones como esta?

Creo que nosotras aportamos una visión muy diferente a la de los hombres. Estoy convencida de que, si las mujeres gobernaran la mayoría de países, las guerras no serían tales.

Nuestra perspectiva es más humana de los conflictos, del hambre y la pobreza. Para mí, es más amable, mucho más maternal y protectora. Es cierto que tenemos el mismo derecho de acceso que un hombre a estas posiciones de liderazgo en el Tercer Sector, pero seguimos siendo menos.

Manos Unidas es una ONG fundada y sostenida mayoritariamente por mujeres desde hace más de 65 años. ¿Qué significa para usted representar hoy ese legado en la semana del 8M?

Para mí supone mucha responsabilidad, pero tambíen un gran orgullo encabezar una ONG compuesta mayoritariamente por mujeres en la que todas nos sentimos en nuestra casa.

¿Cree que tener un apoyo mayoritariamente femenino hace que Manos Unidas sea diferente al resto de entidades que trabajan en la ayuda humanitaria?

Por supuesto. Nos convierte en un elemento diferencial al resto de oenegés humanitarias. Nos da una impronta especial. La entidad la crearon mujeres y seguimos siendo mayoría, no hay otra organización con esta característica.