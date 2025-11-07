Cristina Sánchez, directora de sostenibilidad de Leroy Merlin: "El reto es crecer mientras reducimos nuestro impacto"

Para Leroy Merlin la sostenibilidad no es algo ajeno. Y eso es algo que llevan demostrando desde hace más de 12 años con el objetivo de "crear un negocio más responsable con el medioambiente y comprometido con la sociedad". O, por lo menos, así lo define Cristina Sánchez, directora ejecutiva de Sostenibilidad e Impacto Positivo de la compañía.

"Nuestro propósito es crear entornos donde vivir mejor, trabajar mejor y favorecer el progreso económico, social y ambiental", explica. De ahí que en 2022 decidieran "elevar el área de Impacto Positivo al comité ejecutivo para asegurar que los criterios ESG se integren en los máximos órganos de decisión de la compañía".

Desde entonces, asegura Sánchez, la multinacional del Grupo Adeo ha consolidado la sostenibilidad como "un pilar estratégico", aunque con algún matiz. Y es que, tal y como defienden, este propósito resulta inconcebible sin "involucrar de manera transversal a toda la organización para garantizar la construcción de un modelo de negocio responsable a largo plazo".

En consecuencia, explica Sánchez, surgía Make It Positive, la estrategia del grupo (y para todas sus unidades de negocio) cuyo foco es "crear un modelo de empresa positivo y útil que contribuya a la mejora de sus productos y servicios, así como al bienestar de sus empleados y las comunidades locales".

La pusieron en marcha en 2020 y, desde entonces, todas sus acciones han ido alineadas con un único pensamiento: demostrar que el impacto positivo también puede ser motor de crecimiento, consolidando una visión empresarial en la que sostenibilidad, innovación y rentabilidad avanzan juntas.

Y así, partiendo de esta mentalidad, han conseguido un año de récords. La compañía describe 2024 como un curso "histórico" en el que han alcanzado una cifra de negocio de 3.590 millones de euros, un 5,2% más que en 2023 y un crecimiento del 30,5%. "Avanzamos con paso firme hacia un modelo más responsable, integrando la sostenibilidad en cada decisión del negocio", señala Sánchez.

El 100% de las tiendas de Leroy Merlin España funcionan con energía renovable. Leroy Merlin

Para ello, trabajan desde tres frentes: descarbonizar sus operaciones, su oferta de productos y fomentar un hogar más sostenible para sus clientes. Algo que, poco a poco, están logrando, pues el 100% de sus tiendas funcionan ya con energía renovable, combinando suministro con garantía de origen y autoconsumo solar, además de haber reducido en un 77% las emisiones de las operaciones desde 2020 y un 26% las emisiones logísticas desde 2019.

Y es que para Leroy Merlin la clave está en el equilibrio. Es decir, hacer crecer el negocio mientras reducen su impacto, para seguir generando valor económico y una compañía sólida y fiable en el medio y largo plazo.

El proceso

A lo largo de este camino en tonos verdes, la compañía ha podido comprobar que, tal y como defiende Sánchez, "integrar la sostenibilidad en cada decisión del negocio es la única manera de avanzar hacia un modelo realmente transformador". Porque, indica, se han dado cuenta de que "las metas ambientales solo se alcanzan cuando se convierten en parte del día a día de las personas y de los procesos".

Por el momento, y para seguir avanzando en línea con sus objetivos, la multinacional francesa se ha marcado una hoja de ruta que pasa por ampliar el autoconsumo fotovoltaico y la eficiencia energética en tiendas, impulsar la movilidad eléctrica y reforzar una logística baja en carbono. Motivo por el que han firmado un contrato de compraventa de energía solar (PPA).

De este modo, explica Sánchez, pretenden "cubrir durante la próxima década cerca de un tercio de su consumo eléctrico anual en España con energía renovable". Porque, insiste la directora ejecutiva de Sostenibilidad e Impacto Positivo, el compromiso del Grupo Adeo es "reducir un 50% sus emisiones antes de 2035 y alcanzar la neutralidad climática en 2050".

Una medida que, de acuerdo a las palabras de la portavoz de la compañía, es lo que necesitan para "avanzar de forma tangible hacia un modelo energético más sostenible, contribuyendo al desarrollo de infraestructuras renovables en España —el parque está ubicado en Picón, Ciudad Real— y consolidando el liderazgo en la transición hacia un futuro bajo en carbono".

Por otro lado, a través del programa europeo Lean & Green, Leroy Merlin ha impulsado medidas concretas como la optimización de rutas, la consolidación de volúmenes por medio de plataformas logísticas más cercanas al punto de venta y la logística inversa para reutilizar materiales como palés de madera, cartón o film.

Además, han digitalizado el delivery y transformado las tiendas en plataformas logísticas de última milla, lo que les ha permitido entregar en menos de 72 horas más del 90% de los pedidos.

Leroy Merlin ha reducido un 77% las emisiones operativas respecto a 2020. Leroy Merlin

Y, al mismo tiempo, asegura Sánchez, quieren acompañar a sus clientes en la descarbonización del hogar, ofreciéndoles soluciones de eficiencia energética, aislamiento, climatización y autoconsumo para que "conviertan cada vivienda en un agente activo de la transición energética".

Home Index

Siguiendo por esta línea, en 2024 lanzaron Home Index, un proyecto que, dicen desde la compañía, ya se ha consolidado como "un motor de cambio real", gracias a su capacidad para conectar la información con la acción. "Nos está permitiendo democratizar el acceso a datos claros y comprensibles para empoderar a los consumidores y que así puedan tomar decisiones de compra más informadas y responsables", explica Sánchez.

Es capaz de evaluar hasta 30 criterios en ocho categorías clave —materias primas, fabricación, transporte, fase de uso, reparabilidad y durabilidad, fin de la vida útil, impacto social, salud y etiqueta ecológica— para otorgar una puntuación numérica (de -1 a 100) que se traduce en una nota final de la A a la E.

Desde su puesta en marcha ha evaluado el impacto ambiental y social de más de 220.000 productos de su oferta y, de acuerdo a los resultados, el 75% de la cifra de venta ya corresponde a artículos sostenibles con una calificación A, B o C, frente al 57% que representaban a finales de 2024.

Home Index evalúa hasta 30 criterios en ocho categorías clave. Leroy Merlin

Sin embargo, esto no lo han podido hacer por su cuenta. Para lograrlo han trabajado mano a mano con proveedores nacionales, pues el 80% del impacto ambiental de un producto se define en su fase de diseño. "Los acompañamos en la adopción de prácticas de ecodiseño y economía circular para transformar los modelos de producción", aclara Sánchez.

Así, a escasos meses de alcanzar al segundo aniversario desde su lanzamiento, han conseguido que el 85% de sus proveedores se haya adherido a la herramienta, recibiendo formación específica en sostenibilidad y ecodiseño. Y, a su vez, el 80% de sus empleados ha sido formado en materia de sostenibilidad para ofrecer asesoramiento experto y acompañar a los clientes en esta transición.

Economía circular

De la mano del Home Index, la compañía ha impulsado programas como Segunda Vida, Casi Perfectos, WeCare o el alquiler de productos con el objetivo de defender la economía circular. Y es que, para ellos, esta es "una palanca esencial para descarbonizar la actividad y acompañar a los clientes en un modelo de consumo más responsable".

Durante 2024, Segunda Vida permitió recuperar y vender casi 200.000 artículos reacondicionados por un valor de tres millones de euros, evitando que acabaran convertidos en residuos.

Por su parte, el servicio de alquiler superó los 10.000 productos contratados, el programa WeCare gestionó más de 239.000 reparaciones y pudieron recuperar 3,5 millones de euros mediante la venta de bienes con pequeños desperfectos estéticos.

De este modo, indica Sánchez, han podido alcanzar una tasa de reciclaje del 81% durante el pasado curso, además de generar un cambio cultural. "Cada vez más clientes eligen reparar, reutilizar o alquilar en lugar de comprar, y eso nos demuestra que la circularidad puede integrarse con éxito en el día a día de los hogares", asegura la portavoz.

Por eso, continúa la directora ejecutiva de Sostenibilidad e Impacto Positivo de Leroy Merlin, su reto ahora es "seguir ampliando estos programas, facilitar su acceso en todas las tiendas y reforzar su conexión con Home Index, de modo que cada decisión, de diseño, producción o consumo, contribuya a cerrar el ciclo y reducir el impacto ambiental de forma medible".

Hogares más sostenibles

Al mismo tiempo, la multinacional francesa se enfrenta al desafío de la eficiencia energética en los hogares, pues, en España, el 87% de ellos aún tiene calificaciones E, F o G. Por ello, están trabajando por descarbonizar las viviendas de los clientes, mejorando su seguridad, habitabilidad y eficiencia.

Para lograrlo, han optado por poner a su disposición una amplia gama de soluciones de renovación energética, desde el aislamiento térmico y la sustitución de ventanas con doble acristalamiento hasta sistemas de climatización eficiente o instalaciones de energía renovable, como placas solares y aerotermia.

Más de 220.000 productos han sido evaluados. Leroy Merlin

Aunque no es lo único; también desarrollan herramientas que "empoderan al consumidor", como la Guía de Eficiencia Energética, donde ofrecen pautas prácticas para reducir la factura y la huella ambiental con pequeños gestos al alcance de todos.

Esto, a su vez, lo complementan con campañas de sensibilización como 'La Junta', que invita a los 14 millones de hogares españoles aún ineficientes a sumarse a esta transformación. Porque, como dice Sánchez, su papel es "acompañar al cliente en cada fase, ayudándole a tomar decisiones informadas y a reducir su consumo de energía sin renunciar al bienestar".

A futuro

Ahora, de cara al cierre de 2025 y con la vista puesta en 2026, Leroy Merlin asegura que continuará consolidando su modelo de impacto positivo, "avanzando con determinación hacia una sostenibilidad real y transversal".

"Reforzaremos nuestro compromiso con la economía circular, optimizando las iniciativas de Segunda Vida y mejorando de forma continua la gestión de residuos en todos nuestros procesos", indica Sánchez.

Además, continúa la directora ejecutiva de Sostenibilidad e Impacto Positivo, "seguiremos fortaleciendo la sensibilización y la formación interna, potenciando la red de Embajadores Positivos en tienda, desarrollando nuevos cursos y talleres adaptados a las necesidades locales".

Y es que, concluye Sánchez, el objetivo es claro: "Seguir demostrando, con hechos y resultados, el compromiso de Leroy Merlin con un futuro más sostenible, inclusivo y responsable, consolidándonos como un agente clave en la transición".