Mario Izcovich, psicólogo experto en educación: "La escuela se ha psiquiatrizado; el profe no tiene que diagnosticar"

"Siempre ha habido un malestar entre los educadores […], en parte, porque la escuela no se preocupa por cuidarles". Así de tajante se muestra el psicólogo experto en educación Mario Izcovich, que ha publicado recientemente La escuela que escucha (Ariel, 2025).

Esto, dice, siempre ha sido así, "lo que pasa es que los educadores fueron preparados para una escuela que ya no existe", lo que ha agravado el descontento que ya venía fraguándose desde hace décadas.

Aunque, insiste el psicólogo, "hoy la generación más joven tiene más conciencia acerca de cuestiones vinculadas a la salud mental y, por tanto, salen más a la luz; antes se tapaban mucho más estas cuestiones".

La tecnología y la manera de comunicarnos han transformado sobremanera la sociedad, al igual que esa escuela que ya no existe. Sin embargo, apunta Izcovich, "hay cuestiones básicas del aprender que no han cambiado".

Porque, dice, lo único necesario es contar con "un educador con deseo de enseñar y un niño que consienta aprender". Y esto, repite, se mantiene igual con el paso del tiempo. Lo que se modifica es "el entorno y las condiciones de la sociedad".

Cambios clave Izcovich defiende que se han producido transformaciones internas en la escuela en las últimas tres décadas. Por un lado, "todo lo que tiene que ver con la inclusión". Pero también con "el declive de la autoridad", algo muy importante para el psicólogo: "Antiguamente, la autoridad era algo que se daba por hecho: tú eras profesor y la tenías. Ahora, se ha de ganar". Esto "hace, por ejemplo, que haya muchos teóricos de la pedagogía que estén nostálgicos, que quieran volver a una época que ya no existe. La sociedad ha cambiado. Hay nuevos modelos de familia, nueva tecnología… y todo esto plantea desafíos nuevos" en los centros educativos.

Hablar de salud mental

Como ha contado en varias ocasiones el doctor Francisco Villar, al Programa de Atención a la Conducta Suicida del Menor del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona llegan cada vez más pacientes jóvenes que achacan sus problemas a las pantallas y las redes, y a los casos de acoso escolar que les persiguen más allá de los muros del colegio.

Al respecto, Izcovich recuerda que "una dirección de la educación a nivel europeo, no solamente en España, es que la escuela se tiene que ocupar de la salud mental". Algo con lo que él no está del todo de acuerdo: "El colegio se dedica a formar y a enseñar a los niños y esto incluye velar por su bienestar, no a ocuparse de su salud mental".

En su libro, el psicólogo habla de que "la escuela se ha psiquiatrizado". Esto es, "se insiste a los educadores que pongan en práctica teorías para las cuales no están formados, que reciben de manera acrítica, se les impone, no las discuten y no los ayuda".

El psicólogo pone un ejemplo: "Se habla de la psicología de las emociones, de lo 'neuro' y del manual de psiquiatría americano DSM-5. Estas tres cosas son parte hoy en día de lo que se tiene que ocupar un educador y es un error grave". Y lo es, dice, porque "la psicología de las emociones no les sirve" a los educadores.

"No debería ser función suya saber de diagnósticos ni de nombres, porque, en realidad, la función que cumplen es etiquetar a los niños y va en contra de la idea de la escuela inclusiva", lamenta el psicólogo. Porque "cuando etiquetas, segregas".

Pero, además, recalca, "hay que saber de diagnósticos" para hacerlo. Y cuenta la historia de una profesora que le insistía en que toda su clase era TDH. El problema, indica, tal vez no fuera ese, sino que "pasa algo en ese grupo que hay que analizar".

Pero esto no solo ocurre en los colegios, sino en la sociedad en general. Y alerta: "Es una locura absoluta que tiene que ver con cómo nos ha colonizado el DSM-5".

¿Nuevos desafíos?

Izcovich reconoce que cuando trata con educadores les deja claro que se puede "hablar de dificultades o de problemas en el aula, pero no es su función diagnosticar ni saber de psicopatología".

Como solución, el psicólogo propone que "las escuelas tengan psicólogos" y no solo protocolos. Pues estos últimos son, en su opinión, una manera de "quitarse responsabilidad" como centro educativo.

Pregunta: Estamos en un momento en el que se habla mucho de salud mental en las escuelas, vemos también casos de 'bullying' que generan problemas de salud mental en los chavales…

Respuesta: ¿Tú crees que ahora pasan más cosas que hace 30 años o ahora sabemos que pasan más cosas?

P.: Ahora se cuenta lo que ocurre y lo que pasa tal vez se haya magnificado por el altavoz que son las redes sociales, ¿no?

R.: Hoy sabemos más. Y te enteras en tiempo real de las cosas. Pero creo que en el pasado sucedían cosas peores.

P.: ¿Entonces no cree que haya aumentado el acoso escolar? Porque vemos casos como el sucedido en octubre en Sevilla…

R.: Es muy difícil medirlo. Pero hace 30 años o 40 años pasaban cosas que nadie sabía, ni siquiera dentro de la familia. La sociedad ha cambiado, ahora se denuncia. Lo de la niña de Sevilla [dice haciendo referencia a la menor que se suicidó en la capital andaluza el pasado octubre] es terrible, dramático, pero no es la norma. Lo que sí es que esto sale a la luz inmediatamente, lo cual es bueno.

Pero a veces tampoco hay una reflexión seria: por ejemplo, con el caso de esta joven, no tenemos elementos suficientes para decir qué estaba pasando. Lo que conocemos es que sufrió bullying y sabemos que aparentemente la escuela hizo poco y esto es lo que a mí me preocupa, pero no tenemos conocimiento de nada más de su vida.

Izcovich lamenta que "a estas alturas, en 2025, el bullying siga pasando". Y recuerda que "si esto está ocurriendo y la escuela no se entera, no es un problema de protocolo". Más bien, se pregunta "dónde están los maestros" o por qué no se enteraron de la situación.

Recuperar las tutorías

Asimismo, insiste en que, en el aula y en casa, "tenemos que crear las condiciones para que los niños puedan explicar lo que les pasa". Y recuerda que "hay un instrumento legal en la escuela que se llama la hora de tutoría" que sirve, precisamente, para que los profesores generen "un vínculo de confianza" con sus alumnos, les escuchen, vean cómo están…

Para darle la vuelta a la situación, señala Izcovich, la clave estaría en que "la escuela escuchase", como ya lo hacen algunos centros o maestros.

Sin embargo, indica, "hay educadores que se han burocratizado" y colegios que han olvidado su sentido: no sólo tienen que dar certificados; se tiene que "crear ese vínculo entre profesor y alumno" y, sobre todo, generar un espacio de "confianza".