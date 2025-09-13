Javier Benavente creó Vivofácil tras un accidente de tráfico: "Vi lo difícil que resulta volver a empezar sin una red de apoyo"

Tras un grave accidente de tráfico en 1997, Javier Benavente (Vega de Tera, Zamora, 1957) estuvo durante dos meses y medio en coma. Y no fue hasta que "por fin" pudo regresar a su casa que descubrió en primera persona "lo difícil que resulta volver a empezar sin una red de apoyo".

Aún consciente de lo afortunado que era por contar con una familia que podía atenderle, asegura que comprobó cómo muchos de sus compañeros de rehabilitación no tuvieron su suerte. "No encontraron ese apoyo, ni tampoco el Estado protector se lo daba", confiesa a ENCLAVE ODS.

En ese momento comprendió que, como él, millones de personas se enfrentan cada día a enfermedades, accidentes o situaciones de dependencia. Y eso le llevó a "reflexionar profundamente".

Fue así como surgía, en 1999, Alares —ahora conocida como Vivofácil—. El objetivo de Benavente con ella era "crear una empresa que ofreciese asistencia y acompañamiento a domicilio para que las personas y sus familias pudieran vivir con mayor tranquilidad".

Y es que, por aquella época, "nadie del sector privado se ocupaba de los cuidados personales y familiares, y mucho menos de facilitar la vida a personas de cualquier edad". O, por lo menos, así lo recuerda el propio Benavente. "Era un ámbito donde solo intervenía el Estado".

Pero fue precisamente ese "terreno virgen", como él dice, lo que le llevó a convertirse en pionero de "algo que era claramente una necesidad". Aunque ahora —más de 25 años después— confiesa que jamás hubiera imaginado alcanzar la dimensión que tienen hoy.

La clave fue muy sencilla, recuerda: "Cuando algo es tan urgente y evidente, el mercado responde. Y eso es lo que ocurrió".

Nueva etapa

En 2023, hace escasos dos años, lo que hasta la fecha se conocía como Alares pasó a ser Vivofácil. Porque, como dice Benavente, "las marcas, al igual que las personas y las empresas, necesitan evolucionar con el tiempo". Y así lo hicieron.

Escucharon a sus clientes y, poco a poco, se sembró la idea del cambio. Nacía entonces un nuevo concepto con un nombre cercano, directo y, sobre todo, con un mensaje evidente: la misión no es otra, sino hacer la vida más fácil.

Javier Benavente creó Vivofácil tras sufrir un accidente de tráfico. Cedida

Junto a esta renovación en apariencia, también se implementaron cambios en el propio funcionamiento de la marca. Y así lo explica su fundador: "Ha supuesto un salto de innovación, crecimiento y desarrollo tecnológico. Hemos incorporado nuevos servicios, tecnologías y más profesionales en nuestro equipo".

Porque, si algo no tiene espacio a la duda, es que se trata de "una empresa de personas y para personas". Una afirmación que se ha demostrado prestando servicios a más de 10 millones de particulares y compañías, en España y Portugal, a través de sus empleados y sus carteras de clientes.

Su modelo se centra en ofrecer asistencia con personal propio en cualquier lugar de la geografía española. Una estrategia que, según indica Benavente, es sinónimo de "tranquilidad, cercanía, calidad, compromiso y confianza".

Y es que Vivofácil va más allá del cuidado de las personas. Su máxima es generar bienestar, motivación y felicidad en los equipos. Algo que, dice su fundador, se traduce en "crecimiento y competitividad" para las organizaciones que confían en ellos.

Inclusión y transformación

El compromiso con la inclusión laboral es uno de los pilares del proyecto. Y Benavente lo defiende a capa y espada: "Queríamos ser una empresa con impacto real en la sociedad. Por eso, impulsamos un Centro Especial de Empleo que hoy cuenta con más de 300 trabajadores con discapacidad".

De este modo, dice, consiguen dar un "doble valor añadido" a las compañías que contratan sus servicios. Por un lado, cuidan a sus equipos. Por otro, cumplen con la Ley General de la Discapacidad, "de una forma útil y alineada con su actividad".

Vivofácil ofrece asistencia y acompañamiento a domicilio. Cedida

"Es un modelo inclusivo que funciona muy bien. Conecta con quienes quieren la oportunidad de generar empleo de calidad para personas con discapacidad", expone su fundador. E insiste: "No solo hacemos más fácil la vida de las familias, también contribuimos a una sociedad más justa e inclusiva".

Ha creado, además, la Fundación Vivofácil. Y, a través de ella, Benavente asegura que "devuelven" a la sociedad parte de lo que reciben.

Dividen su acción en cinco objetivos: promover la competitividad de las empresas; poner en valor la diversidad de personas dentro de las organizaciones; fomentar la empleabilidad de las personas con discapacidad; ayudar a las empresas a cumplir con la Ley de Discapacidad; y luchar contra la soledad no deseada y el sufrimiento evitable.

Y, entre las propuestas que ofrecen, se encuentra su "programa más emblemático" bajo el nombre Ilumina la vida. Su misión es brindar acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de soledad.

En el caso de los mayores, indica que proporcionan apoyo presencial en cualquier punto del país. Y para las personas que lo necesiten, sin importar la edad, ponen a su disposición un teléfono gratuito y anónimo (900 877 037).

A futuro

Con más de 25 años de experiencia en el sector, Benavente puede confirmar que ha visto "un cambio enorme" en la forma en la que la población española entiende el cuidado, la inclusión y la diversidad de los trabajadores.

"Antes eran temas marginales. Hoy son cuestiones centrales en las empresas y en la sociedad", explica. De ahí que su visión para los próximos 10 años sea que "esa tendencia" siga creciendo. A lo que suma el objetivo de hacer del cuidado y la inclusión valores "plenamente integrados" en la cultura empresarial y social.

Porque, si hay que dejar claro algún hecho, dice Benavente, es que "el futuro del empleo pasa por ser inclusivo. Y el de las empresas, por entender que detrás de cada organización y cada cliente solo hay personas". Por eso, insiste, es necesario seguir impulsando "un cambio de mentalidad".

Precisamente ese ha sido el mayor reto del fundador de Vivofácil en los últimos años. O, por lo menos, ese es su balance actual. "Durante muchos años había que convencer a las empresas de que cuidar a sus trabajadores era la clave para ser más competitivos y sostenibles", insiste.

Sin embargo, ir haciendo de esa idea de apariencia "utópica" una realidad compartida, también ha sido lo más gratificante. Motivo por el que Javier Benavente no se rinde, y asegura que seguirá "aportando valor a la sociedad".