Antonella González, rescatista a bordo del velero de Open Arms: "Cada vida que salvamos te cambia por dentro"

El Astral ya ha dejado atrás el puerto de Sicilia. La costa se difumina en el horizonte mientras el barco de Open Arms se adentra en el Mediterráneo central.

En cubierta, la tripulación observa el mar con una mezcla de expectación y silencio contenido: empieza una nueva misión de rescate.

Entre ellos, hay una joven que destaca no por su uniforme ni por su experiencia previa, sino por la distancia que ha recorrido hasta llegar aquí. Antonella González ha viajado desde Argentina hasta Sicilia con un único propósito: sumarse a la misión de Open Arms y lanzarse al agua si hace falta para salvar a quienes huyen de la guerra, el hambre o la persecución.

Socorrista en playas y piscinas, está acostumbrada a reaccionar rápido, a intuir en segundos cuando alguien se hunde bajo el agua. Pero aquí, en el Mediterráneo central, todo cambia: las olas son más altas; el cansancio, extremo; el miedo, mucho más profundo.

González, en la lancha rápida del Astral, se dirige a un rescate. Joan Gálvez Mediterráneo central

"Yo ya seguía a la ONG desde Argentina, siempre el trabajo que hacían desde allá. Cuando llegué a Barcelona en 2019, tuve la oportunidad de que me convocaran. Primero empecé en Varadero, ayudando en el Astral y en el Open, y después surgieron las dos misiones. Una fue con el Open y otra con el Astral", recuerda.

Subirse a un barco de rescate

En aquella primera etapa, cuando Open Arms estaba bloqueado en puerto, la experiencia fue distinta: "Eran barcas muy chiquitas, con menos gente. Pero fue igual shockeante. Una cosa es verlo en redes sociales y otra es cuando estás ahí. Ves otra realidad".

Antonella González se prepara para una operación de rescate. Joan Gálvez

En Argentina, su vida transcurre entre la enfermería y el trabajo de socorrista. "Actualmente, estoy en piscina en un club muy conocido, River Plate. Es un trabajo de temporada. La costa argentina es complicada, sobre todo para una mujer, y yo ya tenía mi trabajo fijo como enfermera. Entonces se me dificultaba entrar. Pero bueno, siempre en piscina, y la oportunidad de estar acá en Barcelona también me dio esa posibilidad de trabajar en el mar, que no es lo mismo".

Migrantes muestran a dos bebés para que la lancha rápida de Open Arms les rescate. Joan Galvez

Durante días, el Astral patrulla sin encontrar embarcaciones en peligro. Pero esa ausencia no significa calma. Muy cerca, los guardacostas libios se mueven con agresividad, marcando su presencia.

Ataque al Ocean Viking

Una mañana, mientras la tripulación permanece en el puente del velero, irrumpe un mayday por radio: "Los libios nos están atacando, nos están disparando".

El silencio en cubierta se vuelve pesado. Pocos minutos después llega la confirmación: el barco de rescate Ocean Viking ha sido atacado. La tensión se instala de golpe. La amenaza no es abstracta; es real, visible, constante.

La tripulación de Open Arms ofreciendo primeros auxilios. Joan Gálvez Mediterráneo central

La fuerza de la joven también llega desde Buenos Aires, aunque acompañada de preocupación. Su familia sigue las noticias y el ataque contra el Ocean Viking les desgarra de miedo.

"Mis viejos estaban reasustados. Pero yo siempre les transmito tranquilidad. La oenegé nos cuida, no nos manda a un lugar donde sabemos que hay peligro. Para mí esto es lo que me hace sentir viva, es lo que elijo para mi vida", dice.

El Astral en acción

El aviso de una embarcación a la deriva llega en una mañana densa, tras horas de búsqueda. Un pesquero comunica la posición de una embarcación sobrecargada. 130 personas, entre ellas 18 mujeres y 6 niñas, navegan sin rumbo tras salir de Libia a las cuatro de la madrugada.

En el Astral, cada minuto cuenta. Se lanzan salvavidas, se reparte agua, se transmiten instrucciones rápidas.

Las personas a las que ha rescatado el Astral. Joan Gálvez Mediterráneo central

El objetivo no siempre es subirlos a bordo. El velero no tiene capacidad para acoger a tanta gente.

Su papel es dar el primer auxilio: estabilizar la situación, repartir recursos básicos y esperar la llegada de un buque mayor o de los guardacostas italianos. Minutos después de la intervención, fueron ellos quienes asumieron el traslado de los migrantes.

Para la tripulación, sin embargo, el rescate ya estaba hecho: habían conseguido sostener la esperanza en un instante límite.

El Astral en el Mediterráneo central. Joan Gálvez

González recuerda el momento con una mezcla de tensión y claridad: "Me concentro en lo que tengo que hacer. Así sea dar agua, poner un chaleco o cargar comida, todo suma".

Habla con calma, pero sus palabras dejan entrever la magnitud de lo vivido. Los gestos mínimos se convierten en actos decisivos. "Ves a mujeres, a niñas tan pequeñas… Te golpea. Te recuerdas a ti misma que no puedes fallar".

En medio del caos del mar, González encuentra sentido. "No es fácil, pero cada vida que podemos ayudar a salvar te cambia por dentro. Es lo que da valor a estar aquí".

El equipo de Open Arms busca en el horizonte señales de barcazas y pateras. Joan Gálvez Mediterráneo central

El Mediterráneo central es un escenario de paradojas: mientras la guardia costera libia dispara contra barcos humanitarios, el Astral cumple su papel esencial de primer auxilio.

No siempre puede rescatar, pero siempre puede ofrecer lo más urgente: salvavidas, calma, humanidad.