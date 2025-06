Irini Fournier creó VERTIGO para activar el emprendimiento: "Una semilla de confianza lleva a una solución de mercado"

Ha vivido en España, Suiza y Estados Unidos. Se define como medio griega y medio española. Domina cinco idiomas a la perfección. Compone música y recientemente se ha graduado en Marketing y Análisis de Datos por la Universidad de Georgetown (Washington D.C., Estados Unidos).

Hablar con Irini Fournier te permite ser testigo del entusiasmo y las ganas de conocer y cambiar las reglas del juego que sienten los jóvenes de hoy.

Recibe a ENCLAVE ODS en el Cupra City Garage Madrid del número 88 de la calle Serrano, donde escasos minutos después recibirá el premio 'Best Purpose-Driven Referent' en el APLANET Summit.

Está nerviosa porque en el último momento ha sabido que el discurso que llevaba tres días preparando lo tendrá que cambiar de idioma, pero la seguridad de sus palabras se mantiene perenne.

Si algo tiene claro Fournier es que esto es solo el principio de una carrera profesional llena de logros. "El reconocimiento me llegó con mucha sorpresa y lo recibo con muchísima humildad. Lo siento más como una apuesta, no por lo que he hecho, sino por todo lo que tengo por hacer", confiesa.

Pese a haber arrancado su 'vida adulta' a corta edad, asegura que su carrera "solo está empezando" y son precisamente reconocimientos como el de APLANET los que más le motivan como joven emprendedora. "Son muchos días de soledad, de que la gente te mire de arriba abajo pensando que no estás haciendo nada y que es una farsa", asegura.

Sin embargo, para Fournier el resultado compensa todo el esfuerzo y tiempo dedicado. Por eso, anima a otros jóvenes a que persigan sus curiosidades. No tiene dudas: "El día que dejamos de aprender es porque estamos muertos".

Inquietud constante

En 2019, cuando Fournier tan solo tenía 17 años, un terremoto en el país chileno obligó a trasladar la 25ª Conferencia de las Partes (COP25) a Madrid.

Entre las compañías que participaban en el evento, una optó por buscar estudiantes internacionales para presentarles la oportunidad de competir para dar un alegato en la ONU. Fournier fue la ganadora.

"Me pusieron una bata y me llamaron young scientist. Yo pensaba que presentaba mi propio discurso, pero no era así. [...] El problema es que hablaban de regulaciones y recortes para promocionar el desarrollo sostenible, pero ¿qué empresario te va a comprar esa idea? No estás ofreciendo soluciones que den dinero para recaudar beneficios, no estás haciendo nada", declara.

Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta; Irini Fournier; y Fernando Lázaro, director de sostenibilidad y nuevos proyectos de Abadía Retuerta durante el APLANET Summit. Cedida

Fue en ese instante cuando empezó a germinar una inquietud dentro de Fournier: "Creé un grupo de emprendedores sostenibles que empezaban a dar charlas y, aunque llegó el covid-19, poco a poco fui metiéndome en el ecosistema del venture capital".

"Me di cuenta de que no le puedes vender la moto a alguien sin explicarle cómo puede hacer dinero de ello. Las personas necesitan comer y ver que el tiempo que invierten les va a dar algún tipo de ganancia. En mi caso, prefiero mil veces apostar por el beneficio financiero que el reputacional de frivolidad", añade.

Iniciativa con propósito

En 2021, fundó VERTIGO, un pódcast de emprendimiento en colaboración con el periódico TheHoya, perteneciente a la Universidad de Georgetown.

Actualmente, ha evolucionado en una plataforma internacional que conecta a fundadores de startups con inversores ángeles en Europa, Oriente Medio, el Sudeste Asiático y Kenia.

"Empecé VERTIGO para hacer amigos porque estaba en las fiestas de la universidad y me aburría como una ostra. Eran todo conversaciones superficiales, superbanales. Pero, realmente, ¿qué te interesa? ¿Qué te llama de verdad? [...] Arranqué este proyecto porque quería relacionarme con gente para tener charlas interesantes", explica.

Entre conversaciones sin sustancia, dice, "veía a un montón de genios con pasiones auténticas, incomprendidas, y les quería dar voz". Fue entonces cuando se lanzó a "captarlos" para que le hablaran de esas cuestiones que les suscitaban interés y que siguieron gracias a este proyecto.

Ahora, casi cuatro años después, puede decir que ha tenido la suerte de que "un montón" de personas con las que ha hablado han empezado startups que han acabado siendo grandes. "Han levantado rondas de inversión importantes y les está yendo superbién", revela.

Irini Fournier momentos previos a su discurso en el APLANET Summit. Cedida

"He visto cómo plantar una semilla de confianza en alguien lleva a que creen una solución de mercado nueva. Me dan escalofríos. Es algo precioso", relata Fournier.

Pregunta: ¿Es el propósito un requisito indispensable para emprender hoy o sigue siendo algo que pocos priorizan?

Respuesta: Hay muchos tipos. El emprendimiento es una mezcla de pasión, números y entender mercados y datos. Es un cómo puedo hacer que mi pasión y mis habilidades vayan con lo que necesita mi audiencia.

Muchos ahora mismo están emprendiendo solo por números, porque han visto que hay una brecha y quieren hacer la compañía rápido y salirse. Pero los mejores emprendedores lo hacen porque quieren cambiar las cosas.

Camino al éxito

Fournier define VERTIGO como "un network internacional". A través de las entrevistas en su pódcast, los dueños de las startups tienen la oportunidad de ponerse delante de una cámara y presentar su empresa. Es, como bien dice su fundadora, el momento ideal para "exponerse a inversores internacionales".

Trabaja a partir de lo que se conoce como psicología del fundador, y nos lo explica: "Intento investigar las características psicológicas para hacer que se vea una startup o un emprendedor de alto nivel".

¿Cómo lo hace? Analizando las cualidades que surgen a raíz de sus preguntas y, después, realizando una medición con ayuda de expertos.

Pregunta: ¿Qué tienen en común los perfiles de emprendedores o startups que triunfan?

Respuesta: Hay una parte intuitiva, pero es importantísimo hacer que esa intuición se pueda medir lo máximo posible. Hay emprendedores que siempre he dicho que iban a ir bien al 100%, y no solo eso, sino que tuve el feeling y luego funcionó.

Por ejemplo, los que estaban supercentrados en su producto, los que les preguntaba algo y solo les salía sacar el móvil y enseñármelo. Es decir, emprendedores enamorados de su proyecto.

Luego también quienes respetaban muchísimo su tiempo, que saben decir que no. Esos emprendedores me hacían sentir superafortunada por entrevistarles.

Los vértigos de Fournier

Hay quienes le llaman 'niñita' o infravaloran sus conocimientos por su edad. Incluso, asegura haber sentido en ocasiones que no merecía ser premiada por "ser tan pequeña". Aunque, precisamente por ese motivo, al recibir un reconocimiento como el APLANET, siente "muchísima humildad". Pero matiza: "También es que me lo he currado muchísimo".

Irini Fournier recoge su premio 'Best Purpose-Driven Referent' en el APLANET Summit. Cedida

"Estamos en un tiempo en el que los jóvenes son tiburones. Por la incertidumbre que generó el covid-19 de estar solos y que todo cambie, sabemos que no tenemos nada regalado y que solo vamos a conseguir las cosas si vamos a por ellas", afirma.

En su caso, Fournier asegura que siempre dice que está "en época de aprendizaje", porque pese a haber trabajado mucho en los últimos años, la experiencia que tiene una persona que lleve más tiempo en el sector es insuperable.

Pregunta: ¿Cuáles son sus vértigos?

Respuesta: Mi vértigo es haber vuelto ahora a mi cuarto de la infancia cuando vivía en un apartamento sola que me pagaba yo en Estados Unidos. Es volver a Madrid y decir ¿y ahora qué? ¿Qué hago yo? Acabo de llegar al folio en blanco. No sé si aplicar a trabajos que me ayuden a desarrollar lo que estoy haciendo con VERTIGO o qué hacer.

Soy muy religiosa, lo estoy haciendo todo muy conectada a Dios y a lo que me va sembrando por el camino, con mucha confianza y amor hacia lo que hago.