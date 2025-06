Martí y Magda inventaron Go Zero Waste, la aplicación para adoptar hábitos responsables con retos y recompensas

Martí y Magda los fundadores de Go Zero Waste. Cedida

Un día de 2019 lo cambió todo. Magda y Martí se pusieron un nuevo propósito de año nuevo: vivir sin generar residuos. Sin embargo, cuando intentaron cumplirlo, se dieron cuenta de que "había muchas barreras".

Dónde comprar sin generar residuos, por dónde empezar... Eran todo incógnitas para las que no tenían respuestas. Fue ahí donde, cuenta Martí Marató, quisieron "crear una herramienta digital que ayudara a cualquier persona del mundo a reducir residuos y a promover la economía circular".

A través de una cuestión que nunca antes se habían planteado, surgía la aplicación Go Zero Waste, de la que ahora Marató es el CEO.

"Muchas noticias que escuchamos sobre sostenibilidad o el cambio climático son muy negativas. Nosotros quisimos enfocarnos en qué acciones podemos hacer en nuestro día a día para aportar nuestro granito de arena a la prevención y reducción de residuos", explica Marató.

Lo hicieron a través de la gamificación, proponiendo acciones de diferentes niveles y con multitud de premios. "El usuario puede empezar por retos fáciles y así cuando los supera se anima a seguir por aquellos de nivel intermedio, terminando con los de nivel avanzado".

Objetivo: 0 residuos

La mecánica es sencilla: en cada campaña proponen un objetivo de residuos que hay que reducir y entre todos los usuarios pueden alcanzarlo. De esta forma, dice Marató, "mostramos que las personas no estamos solas realizando impacto, y que si nos unimos con un objetivo común es mucho mejor".

Además, cuenta el CEO de la aplicación, han creado un ránking de los mejores participantes para incentivar a un "pique sano" y lograr ser el participante con más impacto.

Go Zero Waste le ayuda a encontrar comercios que promuevan acciones sostenibles. Cedida

Entre los retos favoritos de los usuarios, los mejores son los que conectan con el comercio local y aquellos más creativos.

Una propuesta, por ejemplo, podría ser llevar el táper de casa para comprar carne en la carnicería. Desde la aplicación muestran el mapa de las tiendas que permiten esta actividad y así, indica Marató, se consigue un doble impacto: menos residuos y menos coste para el participante y para el comercio local.

En el caso de los retos creativos, apuestan por darle una segunda vida a un objeto de casa y que no se use para convertirlo en otro utensilio al que poder dar muchos usos. Aquí Marató confiesa haber visto "residuos convertidos en obras de arte, upcycling y disfraces muy originales para carnavales".

Los retos pueden superarse una vez cada 24 horas, y el CEO de la aplicación asegura que "muchos usuarios lo repiten a diario". "Cuando terminamos la campaña estamos seguros de que es un hábito que ya han adoptado en su día a día".

Go Zero Waste cuenta, además, con una calculadora de residuos evitados. Gracias a ella, dice Marató, "les explicamos la cantidad de residuos que han eliminado y muchos nos contestan que no eran conscientes de todas las acciones que podían hacer".

Gamificación en 'verde'

Actualmente, la aplicación está presente en todo el mundo y en varios idiomas. Cuentan con una comunidad de más de 150.000 usuarios, aunque Marató indica que "no todos están activos".

"Muchos se la descargan para realizar la campaña de su ciudad o empresa y luego se conectan para superar el reto mensual o para mirar el mapa cuando viajan", señala.

Go Zero Waste incentiva los retos mensuales para reducir los residuos. Cedida

Ofrecen campañas de retos a ayuntamientos, empresas y centros educativos. Aunque también han realizado proyectos subvencionados por diputaciones, asociaciones de comerciantes o marcas sostenibles que actúan como sponsors.

Y es que, tal y como dice Marató, la tecnología se ha convertido en un instrumento "vital" para facilitar la transición hacia una economía circular. "Para una persona, este proceso tiene que ser lo más fácil posible, y si se lo pasa bien por el camino, mucho mejor".

Por eso, desde Go Zero Waste están trabajando para crear una nueva versión de la aplicación actual. Su objetivo es añadir blockchain "para mejorar en la transparencia y la trazabilidad de los retos".

Al mismo tiempo, están añadiendo más gamificación y opciones de colaboración (ahora los usuarios podrán proponer retos y premios), además de incorporar nuevas funcionalidades "para poder ayudar al máximo tanto al comercio local como al usuario a hacer la transición".

Ante un problema global como el de los residuos, dice Marató, "todos podemos colaborar para solucionarlo". Y concluye: "Estamos seguros de que si nos focalizamos mucho más en la prevención, reducción y reutilización en lugar del reciclaje, muchos problemas se terminarán".