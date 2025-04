La Premio Mundial de la Paz por la Igualdad, Mireia Del Pozo: "El 90% de las personas no sabe reconocer un caso de acoso"

Cada palabra que emite es contundente. Habla con pasión, la misma que le pone a todo lo que hace. Parece incansable en su misión, y eso que lleva más de 20 años dedicando su vida a la lucha por la igualdad. Empezó la carrera de Derecho, porque siempre tuvo claro que quería dedicarse a "ayudar a las personas".

Y qué mejor manera de hacerlo que "modificando las leyes" en pro del beneficio social. Fue entonces cuando Mireia Del Pozo hizo prácticas relacionadas con la temática de Violencia de Género, a través del Hospital San Juan de Dios, donde vio cosas que "se escapan a la imaginación".

Algo dentro se le removió, y descubrió que el derecho se le quedaba pequeño. Se tituló en Comunicación y nuevas tecnologías a nivel europeo, y dio el salto a este mundo como directora de grandes cuentas. Sin embargo, años después, ocurriría un hecho que le cambiaría la vida.

Un accidente deportivo la dejó de forma temporal en silla de ruedas. Pero nunca se rindió, nunca bajó los brazos, y con lucha y entereza consiguió salir de ese bache con más fuerza y "más ganas" de cambiar el mundo y luchar por la igualdad de género y reducir desigualdades, "sea de la clase que sean".

Su currículum es tan largo que casi falta el aire al leerlo de arriba abajo. Diplomada en Administración y Dirección de entidades sociales y Tercer Sector y Titulada Superior en Agente de igualdad. En su época universitaria, fundó Manos Universitarias Solidarias (MUS).

Creó y ejecutó el 'Plan de urgencia y emergencia Covid-19' para empresas por la Generalitat de Cataluña, con un "éxito del 100%", adaptándolo posteriormente a diferentes territorios españoles y europeos, convirtiéndose en la líder del cambio empresarial con perspectiva de género en España. También desarrolló el 'Plan Da DDHH', de alcance mundial, con aplicación legal, laboral y psicológica.

Del mismo modo, impulsó el 'Plan de democratización empresarial contra el acoso y violencias' en beneficio de todas las empresas españolas, entre otros; trabajando con datos, auditorías, tecnología e inteligencia artificial, y que se pondrá en marcha durante este 2025.

Es presidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, miembro de la comisión técnica de igualdad, diversidad y género del Tribunal Laboral, representante en el Parlamento Europeo y en Naciones Unidas… y ahora, toda su obra se ve recompensada.

Ha sido galardonada con el Premio Mundial de la Paz por la Igualdad. Es el paso "previo al Nobel" y, para ella, "uno de los mayores logros de su carrera". Y no es para menos. Mireia Del Pozo se ha convertido en la primera española en ostentar el título.

Un plan "necesario"

"Los datos que había no eran buenos. En noviembre de 2023, las estadísticas mostraban que en las empresas no aprobábamos en materia de formación y conocimiento acerca de la violencia y el acoso". Del Pozo reconoce en conversación con ENCLAVE ODS que estos datos la alarmaron.

Fue en ese preciso momento cuando la idea brilló en su cabeza como una bombilla, y se puso manos a la obra en lo que a día de hoy es el 'Plan de democratización empresarial contra el acoso y violencias', una iniciativa que se implementará gradualmente durante los próximos cuatro años. Se trata de un plan, asegura "necesario", y que centra el mayor de sus esfuerzos en algo que, para Del Pozo, es la clave: la formación.

"En nuestro país, el 90% de las personas no saben reconocer a la primera que es un acoso. Y esto no puede ser bajo ningún concepto. Una de cada dos mujeres en España es víctima, y es una barbaridad. Es la mitad de la población, y ni ellas mismas son conscientes de este tipo de violencia, ni tampoco el resto sabe como ayudar o como actuar ante una situación así. Por lo tanto, esto se tiene que abordar con formación de primera calidad", explica.

Una formación, admite, "que no solo debe quedar en las empresas, también hay que empezar a trabajar desde los más pequeños". "El lenguaje en las escuelas debe ser inclusivo. Y no solo a nivel de género, sino a nivel de lo que son las discapacidades, ya sean mentales o físicas. Esto es fundamental desde la primera infancia. Luego, tener claro que no hay juegos para niños o para niñas. Cualquier juego puede ser para todo el mundo", explica.

"Parece algo obvio", prosigue, pero es que "aquello que vemos desde pequeños es lo que acabamos repitiendo". Por ello, de nuevo, "es necesario que el profesorado esté preparado y debidamente formado. Y, de momento, no lo está. No se trata de mala voluntad, es lógico que no sepan actuar si no tienen conocimientos para ello", añade.

Otra parte, para la experta, fundamental, radica también "en el acompañamiento en la educación emocional-sexual". "Ha habido una estimulación muy grande de todo lo que tiene que ver con sexo. Nuestros niños y niños están aprendiendo sobre sexualidad en el entorno digital, y este ha promocionado muchísimo la pornografía y la violencia. Y aquí vienen, pues, este incremento tan grande que estamos teniendo en las violencias digitales. Nuestra gente joven ha normalizado la violencia y el machismo".

Pionera en la IA por la igualdad

A pesar de la cara oscura que, reconoce, tienen las nuevas tecnologías, Mireia Del Pozo se consagra como una de sus fervientes defensoras. Y no es casualidad. Es también pionera en el uso de Big Data e inteligencia artificial para promover la igualdad en el ámbito empresarial.

"De forma práctica, estas herramientas son el futuro y pueden ayudar muchísimo. Nosotros las utilizamos dentro de las empresas mediante auditorías, porque es importantísimo contar con datos reales. Con ellos vemos dónde está el punto en el que la empresa está fallando. Y aquí viene lo que nos ofrece esta inteligencia artificial y estas auditorías. Allí es donde sale, exactamente, cuál es el tema y cuál es el camino que se debe seguir", comenta. Pero para ello, reconoce, "por supuesto hace falta saber leer bien los datos".

Otra facción innovadora en el uso que le da la experta a inteligencia artificial sería "la medición de la motivación". "Esto lo hacemos tanto en las escuelas como en las empresas, usando para ello la tecnología y la IA. Debemos tener muy claro que detrás de ella está la inteligencia humana. Y lo que estamos haciendo es programando para que no haya ningún sesgo de discriminación. Medimos motivación, y estas capacidades o discapacidades, y luego se interrelaciona con toda la empresa, no solo a nivel de departamento", asegura.

Por último, y poniendo un poco en perspectiva sus 20 años de trabajo, mira de cara al futuro sabiendo a ciencia cierta que "la igualdad es el camino", porque "está en todas partes". "Tengo muchísimas esperanzas, estoy muy contenta porque he visto esta grandísima evolución que se ha vivido en todos mis años de trabajo. Pero, aunque los avances hayan sido impresionantes, aún queda mucho por hacer en materia de igualdad. Pero este, sin duda, es el camino", finaliza.