Rosa Castizo lleva 14 años sin generar ningún residuo: "Creo en la 'alargascencia' más que en la obsolescencia"

Tomar un café, hacer la compra o comer son cosas que seguro que usted hace ya casi de manera automática todos los días. Son actos que forman parte de nuestra rutina, de nuestro estilo de vida, pero, por muy insignificantes que parezcan, son también una fuente de residuos.

Si bien se tratan de pequeños actos que se vuelven prácticamente indispensables, su impacto va mucho más allá de eso. Según un estudio de la Universidad EAE Business School, en España, una persona produce a diario entre 1 y 1,3 kilos de basura.

A primera vista, estos datos no parecen muy alarmantes, pero, si se para a pensarlo y a multiplicarlo por cada uno de los habitantes en suelo español, las cifras llegan hasta los 115,4 millones de toneladas. Océanos, aire y suelos contaminados, sobreexplotación de recursos y calentamiento global son solo algunas de las consecuencias que se palpan tras la realidad de estos datos.

Y es por eso por lo que un día Rosa Castizo Robles decidió no formar parte de las estadísticas. Fue en 2013 cuando la directora del Observatorio 'La Rábida' de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático y divulgadora ambiental dejó de generar residuos, aunque no ha sido un camino fácil.

Aunque ya suma 14 años con este nuevo estilo de vida, la idea se forjaba mucho antes. Llevaba "bastante tiempo intentándolo, pero es un proceso que tienes que ir puliendo", matiza. Y, de hecho, sigue en constante cambio. Sus 20 años trabajando en el mundo de la sostenibilidad le han enseñado que los residuos son solo una parte del problema, y, por eso, tambié, llevaba desde 2020 sin coger un avión.

Sin embargo, esta vez la causa lo merecía. Está recién llegada de la Antártida, continente al que fue con una expedición de 124 mujeres de la mano de Homeward Bound Acciona, con el objetivo de visibilizar los efectos del cambio climático y del deshielo. Una experiencia que "ha sido transformadora".

La 'alargascencia'

"Generamos tantos residuos que es materialmente imposible reciclarlo todo", dice. Castizo creía que reciclaba, pero al viajar a Perú su mentalidad cambió por completo: "Cuando echamos la basura a los cubos, nosotros creemos que estamos reciclando, pero en realidad estamos separando".

No solo reduce este melón "a que las administraciones públicas no quieran apuntar hacia una política de reciclaje", sino que además dirige el foco hacia los ciudadanos, "porque ya no se trata de reciclar, sino de reducir". Y por eso empezó ella.

Siete de las ocho expedicionarias, entre ellas Rosa Castizo, que viajaron a la Antártida.

"El primer paso fue dejar de usar los tetrabriks, porque se trata de un material de siete capas que es muy difícil de reciclar. Luego pasé a las botellas, latas, vidrios... hasta ahora. Evidentemente, genero residuos, como cualquier persona, pero nunca de un solo uso", explica.

Afirma creer más en la 'alargascencia' que en la obsolescencia, y la clave, explica, consiste en darle a todo una vida más duradera. "Hago que las cosas me duren muchísimo. Yo por ejemplo nunca compro en supermercados, porque todo o casi todo está envasado, y el promedio de cualquiera de esos recipientes suele ser cinco minutos de vida. Por eso busco otras alternativas o le doy a las cosas otros usos distintos", asegura.

Es cierto que existen las tiendas a granel, pero puede que usted ahora mismo se esté preguntado '¿y la leche qué?'. Pues bien, Castizo admite no haber vuelto a tomar este alimento, y apunta a que en Andalucía, en su pueblo natal de Huelva, o en algunas zonas del norte, existen lugares donde se puede acudir con botella y comprar "leche al litro". Al ser preguntada por el coste que ha tenido esta decisión de recurrir siempre a lo granel y a lo local, se muestra tajante a la hora de "diferenciar entre precio y valor".

"Yo no creo que sea más caro, solo hay que saber buscar. Pero también hay que valorar las cosas más allá de lo económico. Hoy comer carne procesada puede ser barato, pero a largo plazo va a ser muy caro para tu salud. Si prefieres tener sobrepeso o un ataque de corazón por ahorrarte 50 céntimos, al final lo pagarás más caro con efectos negativos", sentencia.

Un viaje "para compensar"

Tal y como explica Castizo, existen tres grandes componentes en la huella medioambiental: la energía, el agua y los residuos. Es en ese primer grupo donde entran todas las emisiones de CO₂ que se generan. Y la divulgadora quiso centrarse en ese punto, sin dejar de lado la conciencia sobre los residuos, y decidió dejar de optar por el avión para viajar.

"Hacía ya cinco años que no cogía un vuelo", admite. Pero habla en pasado por una buena causa. Y es que hace escasas semanas que ha vuelto de una expedición a la Antártida de la mano de la ONG Homeward Bound, que apostó por un grupo de 124 mujeres para abordar la problemática del cambio climático en el continente helado y, por supuesto, por el talento femenino en las STEM.

Sin embargo, se sentía en deuda, y quiso "compensar" de alguna manera ese trayecto en avión. "Sabía que esta experiencia tenía un presupuesto ambiental, así que decidí volar a América Latina para pasar cinco meses allí, visitando proyectos donde la gente sí que cuida la tierra de verdad. Luego desde ahí fui a Usuahia por tierra, y ya en barco hasta la Antártida", concluye.