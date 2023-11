Roberto Verino: “Lo más sostenible es satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer el futuro"

Llega Roberto Verino a Castellón, inmerso en su periplo por España, inaugurando tiendas que, nos confiesa, "emocionan". Espacios más sostenibles, en los que el cliente es el centro de todo y donde ha "repensado la forma de hacer las cosas".

En estos puntos de encuentro "pasarán muchas cosas interesantes en los próximos meses”, revela Verino con una ilusión intacta que lo acompaña desde hace más de cuatro décadas.

“La verdad es que estoy pletórico”. Así de contundente se siente antes de comenzar esta charla, en su propia tienda de Castellón, que inaugura rodeado de todo su equipo.

Lo veo a usted en plena forma. ¿Cómo está Roberto Verino realmente?

La verdad es que me siento muy bien. Estoy en un momento muy especial en mi carrera, muy bien rodeado, intentando seguir con todo lo que mi hija Cristina había esbozado de la mano de proyectos tan bonitos como el de las tiendas que emocionan, tal y como lo llamamos internamente.

Unas tiendas con alma, que nos asegura que traerán muchas cosas nuevas para el cliente. ¿Qué diferencia a las tiendas de su marca con las del resto?

La verdad que nuestra impronta es muy sólida. Este año, hemos visitado muchas ciudades españolas con nuestra exposición 40 años de #estiloverino y, me he dado cuenta de que, de forma natural, tenemos un concepto de moda muy coherente, sostenible y comprometido con los tiempos que corren.

Nuestra conciencia de ropa atemporal, de crear prendas que no pasan de moda, unos iconos que puedes tener en tu armario más tiempo, hace que el pensamiento de comprar consciente, sin ser de forma compulsiva, se convierta en una reflexión en sí misma que cuida el entorno.

Por ello, nuestras tiendas son la proyección del alma de la compañía. Hemos creado un concepto de flagships en las que pasarán muchas cosas que tienen que ver con cómo pensamos, cómo vemos la vida, cómo cuidamos a las personas y cómo queremos dejar este planeta. ¡Pero de momento no puedo adelantar más!

¿Es la moda llamada sostenible sólo una tendencia?

Considero que la moda es sostenible en muchos aspectos y que depende de cada marca cómo ser responsable con este planeta. El compromiso de generar menos residuos, de conseguir tener un impacto más positivo se dará con la implementación del pensamiento sistémico que es una de las claves de la sostenibilidad a largo plazo.

Para que seamos sostenibles tenemos que ser capaces de vislumbrar todos los factores, elementos, situaciones o contingencias, de ahí que, en la industria de la moda, lo que debemos de conseguir es un marco para ver interrelaciones en vez de cosas, para ver patrones de cambio en vez de instantáneas estáticas.

Sin embargo, estamos cada vez más en una sociedad que es de usar y tirar. ¿Cree que cambiará esta tendencia?

Todos podemos contribuir a acabar con la sociedad de usar y tirar. Es importante que cada persona, empiece con pequeños cambios de comportamiento en la vida cotidiana que, si los replicamos todos, serán notables.

En el mundo de la moda, cada vez hay más proyectos en los que el upcycling es el protagonista. Personalmente, estoy muy interesado en conocer y descubrir todas las iniciativas que nos llegan por proveedores, por clientes y por nuestro propio equipo de innovación, en donde conseguimos que los residuos se transformen en nuevos productos mediante ideas diferentes.

Las personas creativas tenemos un compromiso para trazar una senda hacia un mundo mejor, que todo lo que proyectemos tenga un impacto positivo en las personas y en el medio. Suelo diseñar teniendo en cuenta muchas cosas, pero desde el principio, para mí la sostenibilidad no es una moda, es una forma de ver la vida.

Una prenda de Roberto Verino es una inversión en sí misma. Te la puedes poner a lo largo del tiempo, formará parte de tu armario emocional y al final eso es lo más sostenible que hay. Siempre insisto en la importancia de hacer una buena inversión en lugar de un gasto.

Asegura que sus clientes son el centro y el corazón de su estrategia, dándoles más protagonismo en estas nuevas aperturas. ¿Cuál es la clave para tener un equipo comprometido con el proyecto de Roberto Verino?

La clave para conseguir que tu equipo te siga es ser un ejemplo para todos y cada uno de tus colaboradores. Como en todas las relaciones duraderas y sanas, la flexibilidad, una comunicación fluida y promover el sentimiento de pertenencia son claves fundamentales para mantener la motivación y el liderazgo.

En mi caso, soy muy pesado con mi equipo porque me tienen que sufrir (entre risas) todos los días. Soy un apasionado de mi trabajo y de mi empresa, que al final, también es mi familia. Cada una de las personas que trabajan en Roberto Verino, comparten mis valores y no puedo evitar sentirme orgulloso de todas ellas.



Ahora que hablamos del sentimiento de pertenencia, ¿cree que el éxito de su carrera va asociado al compromiso que tiene con su pasión por la moda?

Completamente seguro de que así es. La pasión es lo que impulsa a las personas a superar los momentos difíciles, a encontrar soluciones creativas cuando todo parece ir mal y a continuar trabajando para alcanzar sus objetivos, incluso cuando sienten ganas de darse por vencidos. En mi caso, el seguir soñando diariamente y el ser siempre un inconformista declarado considero que me han ayudado mucho.

Y tras 42 años de moda parece que ya es profeta en su tierra. El año pasado lo nombran académico en la Real Academia Galega de Belas Ares y el próximo viernes le entregarán la Medalla de Oro en el Círculo de Empresarios de Galicia. ¿Se considera usted un referente?

Pues realmente, nunca pensé que llegase a ser reconocido de tal manera en mi propia tierra. Tanto en el caso de la Real Academia Galega de Belas Artes, como en el galardón del Círculo de Empresarios, sólo puedo mostrar mi gran agradecimiento.

Pertenecer a este grupo de elegidos, me hace sentir orgulloso y comprometido. Ver que mi trabajo y mi legado seguirá –aunque yo mañana pueda faltar–, es estar seguro de que Roberto Verino es una marca sólida y querida que continuará gracias a todas las personas que la queremos y cuidamos en el día a día.

Para terminar este año en el que no ha parado repleto de éxitos. ¿Hay algún premio que le gustaría ganar? ¿Algún deseo confesable que Roberto Verino no haya conseguido?

Normalmente no me gusta confesar todos mis deseos porque no siempre se cumplen y después puedes toparte con la frustración cara a cara de forma innecesaria. Creo que seguir soñando y trabajando duro día es un privilegio y por eso lo único que quiero confesar es que me siento feliz y pleno.

