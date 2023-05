Florenz La Bella (geriatra y 'drag queen'): "Fue mi manera de buscar un sitio seguro mientras preparaba el MIR"

Florenz La Bella se autodefine como "baby drag", pues lleva en el mundillo de las drag queens desde hace apenas dos años y medio. Sin embargo, esa parte de su personalidad, "más fluida y femenina", llevaba con ella toda la vida, aunque tuviese que esconderla a los demás porque no era lo que se esperaba, como dice, de un "hombre".

"Durante tu infancia aprendes cómo actuar para que te vean como la persona que 'deberías' ser y para la sociedad, ser hombre significa ser fuerte, mandar, no llorar, tener movimientos muy establecidos, no fluidos, muy bruscos. No se deja, en general, tener movimientos más fluidos, más femeninos", relata a Enclave ODS.

Detrás de esa faceta drag, se encuentra Jakub Zielinski, un joven geriatra que ahora realiza su residencia en un hospital de Madrid. Y Zielinski fue el que creció intentando responder a esas expectativas sociales y sintiendo que le faltaba algo.

En Polonia, su país natal, estudió medicina y más tarde decidió mudarse a España para ejercer su profesión. Se instaló en Mallorca y estuvo más tres años aprendiendo el idioma. "Allí me formaba, pero desde un punto de vista social, de lenguaje, de saber cómo hablar con la gente", cuenta. Y es que, asegura con un español impecable, "ser médico no es solo saber medicina, es también saber comunicarte".

Cuando terminó de perfeccionar su español se trasladó a Madrid para preparar el examen MIR. Fue entonces cuando se atrevió a sacar esa faceta de drag queen que llevaba años escondiendo. "Era una necesidad que tenía desde hace tiempo", confiesa.

Y añade: "Era fan del drag, pero fue hace dos años cuando me atreví por primera vez a comprar un eyeliner, pintarme, hacerme mamarracha". En definitiva, sacar esa parte de su personalidad que, admite, le "ha liberado muchísimo".

Para Zielinski, convertirse en Florenz La Bella fue casi una terapia: "El MIR es un examen bastante difícil y para mí fue como buscar un sitio seguro". Con el tiempo, dice, fue "aprendiendo cosas nuevas", empezó a "hacer shows" y a darse a conocer en Madrid y en España.

Y es que, para ella, ser drag queen significa "crear una personalidad". Y subraya: "No siempre tienes que ser la más femenina o el más masculino. No hay reglas. Si tú te sientes drag y lo que haces es drag, tú eres drag". Florenz insiste en que las reglas no existen. Además, una de sus virtudes es que "cualquier género es bienvenido". Porque, insiste, "es algo muy amplio", que "no discrimina".

Cuando Zielinski decidió convertirse en Florenz La Bella y adentrarse de lleno en el mundo drag, también comenzó a plantearse su identidad de género. Sus primeros pasos vinieron acompañados de dudas y preguntas. "Pensaba por qué hago eso, por qué quiero vestirme de mujer, por qué quiero actuar como si fuera una mujer, si yo soy hombre y siempre lo he sido", reconoce.

Las dudas le hicieron reflexionar como nunca lo había hecho. Pero la conclusión fue clara: "Sin duda, soy un hombre cisgénero". Algo que, apunta, es "muy importante": "No tengo que asumir que algo que sé desde el inicio, desde que nací, es verdad. También hay que pensar un poquito el porqué".

Y lo explica: "A lo mejor puedo actuar de forma un poquito distinta de lo que hacía antes y seguir siendo lo que sentía dentro. Por eso, drag para mí fue como un nuevo descubrimiento de mi género. Es lo que me reafirmó en mi género, en mi identificación propia como hombre".

Porque lo que hace como Florenz, asegura, es una "expresión artística". Una forma, indica, de expresar su lado femenino, su feminidad. "La mujer y el hombre pueden ser de muchísimos tipos y tener muchos géneros", asegura. Y remata: "Hay tantos tipos de mujer y de hombre como personas existen en el mundo", y eso es algo que le ha hecho entender el mundo drag.

Médico de día, 'drag' de noche

Florenz reconoce que en su carrera como médico no ha sentido que nadie le "mirara mal" por ser también drag. Eso sí, asegura que no saca a la luz todo eso que lleva dentro de buenas a primeras. Al principio, tiene "la necesidad de no mostrarlo todo, por si acaso" o por si alguien le tratara "de otra forma".

Porque, lamenta, lo drag sigue siendo algo "sucio" y que "no se entiende" para mucha gente. Sin embargo, insiste en que hasta ahora solo ha tenido buenas experiencias con sus compañeros, con los médicos, los adjuntos, etc. "Cuando me abrí y les dije que era drag, no me juzgaron", concluye sonriente.

