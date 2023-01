Rafa Tarradas, escritor, sobre la desigualdad: "El comunismo es el ejemplo más elocuente de fracaso"

Rafael Tarradas Bultó (1973) viene de una de las familias más exitosas y famosas de la burguesía catalana. Su abuelo, Paco Bultó, fue un empresario textil que fundó las firmas moteras Montesa y Bultaco. Su primo, Sete Gibernau, fue un exitoso piloto de motos que llegó a conseguir dos subcampeonatos en Motos GP.

Él, sin embargo, tomó un camino muy diferente. Estudió Diseño Industrial en la Universidad Autónoma de Barcelona y ahora trabaja en comunicación en la capital. Pero la escritura es su gran pasión y, hace poco, con la publicación de su primera novela en 2020 —El Heredero (Espasa, reeditado en 2022)—, se ha convertido en un afamado escritor. Dos años después, publicó su segunda novela —El Valle de los Arcángeles (Espasa, 2022)— y pronto publicará su nueva novela: La voz de los valientes.

Amante del arte y el deporte, también es un apasionado de la historia de los siglos XIX y XX, y como él mismo cuenta, cuando no está leyendo sobre ello, le gusta retirarse a Valle del Tiétar (Ávila) para escribir. El novelista responde a nuestro test de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y nos da 17 recomendaciones para crear un mundo mejor.

1. Fin de la pobreza

La pobreza, entendida como la falta de recursos para llevar una vida digna, cambia según el lugar del mundo en el que se encuentra y la percepción que tiene su población de la misma. A menudo, el ojo humano se acostumbra a ver a diario a personas sin techo en sus calles, o grandes desastres humanitarios por los medios, que digerimos sin darle la importancia que tienen, sin sentir que la lucha por el fin de la pobreza debería ser una causa común independientemente del lugar que ocupemos en el mundo. En la ignorancia, la manera de girar la mirada, el aprendizaje a seguir con nuestra vida sin que el mal que los demás padecen nos afecte, está en la raíz del problema.

La recomendación para el ODS 1. Phil Collins tiene una canción que dibuja a la perfección esta idea: Another Day in Paradise.

2. Hambre cero

Vivimos en un mundo en el que la mitad de la población se esfuerza en adelgazar y la otra mitad en engordar. Dicho así parece una afirmación simplista, pero esconde una gran verdad: la mitad del mundo desperdicia la comida mientras la otra mitad la necesita. En todas las casas estamos acostumbrados a tirar sobras constantemente y pese a la situación global, no es algo a lo que le demos importancia. Creo que en el equilibrio está la solución y que el mundo puede producir alimentos para todos si se hace de manera responsable.

La recomendación para el ODS 2. Rudyard Kipling, en su El libro de la Selva (Blume, 2017) nos plantea un mundo salvaje y virgen y sin embargo, en equilibrio, donde ninguno de los animales de la selva muere de hambre. Por supuesto la 'ley de la selva' no es una solución aplicable, pero el ejemplo de la organización basada en el equilibrio perdido sí lo es. Debemos producir para consumir responsablemente y educar en ello.

3. Salud y bienestar

Una de las grandes ventajas de los países de la Unión Europea son sus fantásticos sistemas de salud. Pagamos por ellos con nuestros impuestos, por supuesto, pero creo que no hay un dinero mejor invertido. Todos los objetivos de desarrollo tienen como fin la salud de nuestra especie, de una u otra manera. Como siempre, es importante entender lo que tenemos y valorarlo.

La recomendación para el ODS 3. Para entender el privilegio de una sanidad pública de calidad recomiendo la película John Q con Denzel Washington, en la que un hombre es incapaz de pagar por la operación que salvará la vida de su hijo, en Estados Unidos. Por otro lado, en una vertiente a veces descuidada pero igualmente importante, la salud mental, recomiendo los libros de Marian Rojas, cualquiera de los dos. Una aproximación positiva, bien explicada y realista a nuestro interior.

4. Educación de calidad

La educación de calidad es probablemente la base para conseguir el resto de objetivos. La buena educación es la semilla de un árbol que crece rápido y bien, fuerte. El educado educa a todos los que tiene alrededor, no solo a sus hijos, sino a todas las personas con las que convive. La educación por supuesto abarca las escuelas, pero sobretodo nace y se fortalece de la experiencia de las personas con valores.

La recomendación para el ODS 4. Los ingratos (Espasa, 2021) de Pedro Simón, habla de la educación que una mujer iletrada pero buena y fuerte transmite a los niños a su cuidado. Una lectura que pone en valor la tradición oral, la humildad y los valores de las generaciones pasadas, con experiencias a menudo muy duras que no deberíamos olvidar.

5. Igualdad de género

La igualdad de género se debería resumir en igualdad y libertad de oportunidades para todas las personas. Igualdad para que a todos se nos valore con la misma vara de medir, por nuestras facultades y nuestras carencias, sin importar género, raza o cualquiera de las cosas que no tengan que ver directamente con el desarrollo óptimo de lo que se nos requiera.

La sociedad igualitaria es una sociedad que exprime mejor el talento, que se centra en lo importante y abandona lo superfluo, una sociedad donde es más fácil que todos alcancemos nuestro máximo potencial. Una sociedad no-igualitaria estará siempre lastrada. Esta idea se debe hacer entender desde la infancia y debe desarrollarse en todos los ámbitos de la vida, entendiendo que los humanos, aunque entre nosotros tengamos diferencias, merecemos el mismo trato.

La recomendación para el ODS 5. Siempre me pareció que Bebe, con su canción Malo lo resumía bien: “no se daña a quien se quiere”.

6. Agua limpia y saneamiento

La sociedad en la que vivimos no se plantea abrir el grifo y que salga no agua limpia, ni piensa en toda la infraestructura que permite que nos lavemos y que con ello alejemos la suciedad de nuestros hogares. Cuando uno viaja a lugares que no cuentan con esta red de saneamiento, vuelve impresionado con la basura, la suciedad y rápidamente comprende que el entorno insalubre es origen de muchos de los males de los que viven en el.

La recomendación para el ODS 6. La ciudad de la alegría (Planeta, 2010), de Dominique Lapierre (y su espléndida adaptación al cine) ambientada en un slum (barrio de chabolas) de Calcuta nos traslada a este mundo tan increíble como real, con el que aún no hemos conseguido acabar.

7. Energía asequible y no contaminante

Hace muy poco hemos tenido buenas noticias en este aspecto y creo que los medios no le han dado la importancia trascendental que tiene. Por primera vez se ha realizado una fusión nuclear rentable, es decir, una fusión en la que se ha generado más energía al completarse de la que ha consumido para llegar a hacerla.

Soy un absoluto ignorante de la técnica y probablemente me deje llevar por el optimismo, pero una energía limpia, barata e inagotable sería la solución para la mayoría de los problemas del planeta. Noticias como esta suponen una gran esperanza y deberían alentar a toda la comunidad científica y los gobiernos a destinar recursos para avanzar. No debemos dejar de lado las tecnologías que ya conocemos y ampliar en su implantación tampoco (eólica, solar…), pero creo que en la nuclear está la solución.

La recomendación para el ODS 7. El Quijote, con sus molinos de viento, nos da pistas de cómo proceder (al menos de momento) en nuestra tierra.

8. Trabajo decente y crecimiento económico

Aunque el trabajo decente parezca en países como el nuestro algo común, lo cierto es que no ha sido así hasta hace relativamente poco y en muchos países aún es casi una utopía.

La recomendación para el ODS 8. Como ejemplo, el libro El Valle de los Arcángeles (Espasa, 2022), explica la vida en las plantaciones azucareras que España tuvo en sus colonias, con el contraste entre la esclavitud y la opulencia. Ese contraste sigue presente en varias partes del mundo y, como entonces, son tan responsables los que maltratan a sus trabajadores como los que, al final de la cadena, consumen los productos con ese origen. Debemos exigir productos justos, no solo baratos (como a menudo hacemos).

9. Industria innovación e infraestructuras

Este objetivo pone el foco en cómo se paga la factura de todos los demás. La industria y su evolución también debe incentivarse. La investigación, tan relacionada a la misma debe estar en el eje de esta transición constante, que genere empleo para todos y riqueza con la que poder asumir los demás objetivos.

El empresario, que es el que arriesga, debe ser valorado y ayudado. En vez de tratarlo como a una vaca lechera que ordeñar con más y más impuestos, hay facilitarle las cosas para que se quede cerca de nosotros, invierta y cree riqueza. Premiar el emprendimiento y la inversión fiscalmente es clave.

La recomendación para el ODS 9. La biografía de Steve Jobs (Debolsillo, 2013), de Walter Isaacson explica bien cómo crecen las ideas cuando el gobierno crea una tierra fértil para ellas.

10. Reducción de desigualdades

Para reducir las desigualdades en mi opinión, no hay que poner el foco en los que más tienen, sino en los que menos. Lo deseable sería que todos nos igualáramos por arriba, no por abajo, por lo que esa debe ser la aspiración. El comunismo hizo lo contrario y el ejemplo de fracaso no puede ser más elocuente.

Debemos conseguir, mediante la educación y el trabajo accesible y digno, que nadie sienta que no puede salir de donde está, que el punto de partida desfavorable no condicione el crecimiento personal y profesional, que todos tengamos oportunidades para evolucionar y prosperar.

La recomendación para el ODS 10. En Busca de la felicidad, con Will Smith, es una película que retrata bien el tesón por prosperar.

11. Ciudades y comunidades sostenibles

La sostenibilidad debe llegar a todo y las ciudades, donde vive el 56% de la población mundial, no deben ser una excepción. Las ciudades del primer mundo deben actuar de guía para que las del resto del globo no incurran en los mismos fallos que ellas han tenido.

Más zonas peatonales, más transporte público, menos contaminación… todo pasa (de nuevo) por mostrar el camino para que nos adaptemos rápido a un nuevo modelo de urbe. Además, aunque al principio los cambios puedan parecer incómodos, los beneficios se descubren rápido. Somos adaptables, aprovechémoslo.

La recomendación para el ODS 11. En Elysium, película con Jodie Foster y dirigida por Neill Bomkamp, la élite mundial se traslada a una ciudad espacial al haber hecho imposible la vida en la tierra. Ojalá podamos rectificar el modelo y no llegar nunca a nada similiar.

12. Producción y consumo responsables

Consumir mejor, producir mejor. Hacerlo de manera responsable. Olvidar de una vez las compras impulsivas, organizarse. Intentar reparar o reutilizar lo dañado antes de desecharlo. El mundo parece haber olvidado esto, que es un problema de nuestra generación. El consumismo salvaje, implica el agotamiento de recursos. Eduquemos en lo contrario.

La recomendación para el ODS 12. Reciclemos, como Escarlata O´Hara en el fantástico libro de Margaret Mitchell, Lo que el viento se llevó (Debolsillo, 2020), hizo con las cortinas de su casa.

13. Acción por el clima

El clima del planeta está cambiando y, para revertir sus consecuencias, lo primero que tenemos que comprender es el alcance del problema. La tormenta Filomena puede que sea un ejemplo cercano del poder de una naturaleza cambiante sobre la sociedad. Pese a la seducción de lo extraordinario, no debemos perder de vista que supuso graves problemas para muchos negocios y personas.

La recomendación para el ODS 13. El libro Madrid en Blanco (El Viso, 2021) de la fotógrafa María Morenés recoge imágenes de la ciudad en suspenso, indudablemente bellas, pero en las que subyace la fuerza de los elementos, capaz de condicionar nuestra vida y ponerla boca abajo. Cuando la anécdota se convierte en lo habitual nos debemos preparar para lo peor. El clima enfadado puede cambiar nuestra existencia, incluso acabar con ella. El problema más grave para decidirnos a actuar es la poca concienciación que hay sobre la situación.

14. Vida submarina

La vida submarina como reflejo de la terrestre. Como un total. De nuevo, lo que no vemos parece que no existe y es más fácil reconocer la muerte en una sequía que cuando se da en el fondo del mar. La realidad es que el equilibrio del planeta depende del de los mares, que ocupan la mayor parte de su superficie. La divulgación y el conocimiento es clave para comprender la vida que no vemos.

La recomendación para el ODS 14. La película El gran azul de Luc Besson, con un protagonista a caballo entre lo terrestre y lo marino, es una película que siempre recomiendo.

15. Vida de ecosistemas terrestres

Cuando pensamos en los ecosistemas, a menudo pensamos que de su conservación depende la supervivencia de las especies (lejanas, ajenas a nosotros) que viven en ellos. Que tenemos que conservar, por ejemplo, el Amazonas para que sobrevivan las tribus y los animales que lo habitan. Error.

El mundo es un planeta de equilibrios y el cambio en un extremo, provoca otro (de consecuencias imprevisibles) en la otra punta del globo. La supervivencia de los ecosistemas lejanos también es la del nuestro. Cuando un animal o una planta muere, también nos acercamos un poco a la muerte nosotros, que nos despojamos de todos los secretos que esconde y rompemos el frágil equilibrio del planeta que habitamos.

La recomendación para el ODS 15. La película Los últimos días del edén de John Mc Tiernan, con Sean Connery en el reparto, habla de la investigación de un remedio contra el cáncer que realiza un científico en el Amazonas, donde ha encontrado en una planta el ingrediente que puede cambiar la historia de la enfermedad. En su trabajo diario debe luchar para que el ecosistema que provee de esta planta no se arrase. Esta es una realidad que pasa en muchas partes del planeta. Destruimos la fuente de vida sin saber sus consecuencias.

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

En España, el desapego a las instituciones es grande y esta tendencia es algo repetido en muchos países de nuestro entorno. La percepción del ciudadano se basa a menudo en lo malo (corrupción, tráfico de influencias… ineficacia) y no en lo bueno, pues las instituciones regulan toda nuestra sociedad. La sensación es que la política y los intereses partidistas pasan a menudo por encima del interés general.

Respecto a nuestras instituciones globales, parecen a menudo incapaces de hacer nada por las injusticias que se ven a diario y los intereses económicos frenan los morales. Así, vemos frente a nuestros ojos la impunidad con la que se maltrata a poblaciones de muchos países sin que ninguna institución levante la voz.

Todos valoraríamos más a nuestras instituciones si fueran capaces de luchar contra estos problemas. Ojalá alguna tuviera la fuerza y determinación para hacerlo. De momento, hay que aumentar el control y el foco sobre sus acciones.

La recomendación para el ODS 16. En The Post, con Meryl Streep, se aborda este control necesario por parte de la prensa.

17. Alianzas para lograr objetivos

Creo fervientemente en los pequeños gestos y en las acciones que crecen desde una idea sencilla y fácil. En la unión que hace la fuerza. En el mundo hay muchas organizaciones que promueven diferentes fines y en la divulgación de sus logros y sus trabajos está el secreto para que nos involucremos más. Pero hay que seguir pensando y buscando sinergias, entendiendo el poder que como individuos también tenemos.

La recomendación para el ODS 17. Una película que resume esta idea sencilla es Cadena de favores de Mimi Leder donds se explica la idea de un niño, fácil, sencilla y bondadosa, que sería maravilloso aplicar y sin duda cambiaría el mundo.

