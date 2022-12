De 'El segundo sexo' a 'El club de los poetas muertos': las recomendaciones ODS de José Bogas

El CEO de Endesa, José Bogas, se ha puesto a buscar una película, libro o canción que describa a la perfección cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El resultado ha sido esta variada selección de referentes culturales para todos los gustos, que van desde los clásicos más clásicos hasta opciones más arriesgadas.

1. Fin de la pobreza

We are the world (canción de Michael Jackson)

Poor Economics (libro de Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo, Economistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts)

2. Hambre cero

Los gritos del silencio (película)

Las uvas de ira (libro de John Steinbeck)

3. Salud y bienestar

El médico (libro de Noah Gordon)

Resetea tu mente (Dr. Mario Alonso Puig)

4. Educación de calidad

El club de los poetas muertos (película)

Another Brick in the Wall (canción de Pink Floyd)

5. Igualdad de género

El segundo sexo (libro de Simone de Beauvoir)

El color púrpura (de Alice Walker)

6. Agua limpia y saneamiento

Agua (canción de Elefantes y Manolo García)

Oro azul (libro de Maude Barlow y Tony Clarke)

7. Energía asequible y no contaminante

El nuevo orden verde (libro de Pedro Fresco)

Earth Song (canción de Michael Jackson)

8. Trabajo decente y crecimiento económico

Hambre (libro de Martín Caparros)

A Hard Day's Night (canción de The Beatles)

9. Industria, innovación e infraestructuras

The Green Deal (de Jeremy Rifkin)

My Way (canción de Frank Sinatra)

10. Reducción de las desigualdades

Campeones (película)

Se salen (canción de El Langui)

11. Ciudades y comunidades sostenibles

Energía y Ciudades: cada ciudadano y cada acción cuentan (libro de Enerclub, con la colaboración de sus asociados, entre ellos, Endesa)

12. Producción y consumo responsable

Ciudades circulares, cohesivas y creativas: por un desarrollo humano sostenible integral (Nerea Aranberri Kortabarria, Basagaitz Guereño Omil y María Jesús Monteagudo)

El jardinero fiel (película de Fernando Meirelles)

13. Acción por el clima

Nuestro planeta (Fothergill Alistair): libro y serie de Netflix

Dónde jugarán los niños (canción de Maná)

14. Vida submarina

My Octopus Teacher (documental de Pippa Ehrlich y Jame Reed)

The Octopus Garden (canción de The Beatles)

15. Vida de ecosistemas terrestres

Tierra, la película de nuestro planeta (película documental).

Río ancho (canción de Paco de Lucía)

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

Guerra y paz (libro de León Tolstói)

We are the World (canción de Lionel Richie y Michael Jackson)

17. Alianzas para lograr objetivos

Segunda Guerra Mundial (Winston Churchill)

Una vida en nuestro planeta (documental de David Attemborough)

