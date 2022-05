Miguel Bernardeau: "La supervivencia humana depende de que seamos capaces de colaborar"

En 2018, Miguel Bernardeau (Valencia, 1996) alcanzó el estrellato al llegar a la pequeña pantalla como Guzmán, uno de los protagonistas Élite, la popular serie juvenil de Netflix. Hoy, su compromiso con el cuidado de los océanos le ha llevado a convertirse en la imagen de Biotherm.

Con el pulmón azul del planeta por bandera, Bernadeu contesta al test de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de ENCLAVE ODS.

1. ¿Qué es lo que más te preocupa del futuro de la humanidad y del planeta?

Lo que más me preocupa es que no podamos convencer a la gran parte de la humanidad de que nuestra supervivencia depende de que seamos capaces de colaborar entre todos. También me preocupa que no sepamos medir hasta qué punto hemos llegado a un lugar de no retorno y si de verdad estamos parando el cambio climático.

2. ¿Cuál es tu película favorita vinculada con alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Esto dos documentales, que son muy conocidos, a mí me tocaron mucho: Seaspiracy y Cowspiracy.

3. ¿A qué organización o causas te gustaría destinar una importante cantidad de dinero?

Creo que es difícil de decir porque están pasando muchas cosas. Pero yo colaboro y aporto donde sé lo que está pasando y lo que se puede hacer. Los actores tenemos en ocasiones un altavoz para llegar a muchas personas que, en mi opinión, es bueno utilizar para causas como esta.

En ese sentido, me enorgullece colaborar activamente con firmas como Biotherm Homme, de la que soy embajador este año, y que me ha acercado a proyectos que me encantan, como Water Lovers, que llevan desarrollando desde hace una década, para proteger nuestros océanos de la incidencia de plásticos y basuraleza.

Es tal su compromiso que ahora también han desarrollado, en paralelo y a nivel local, el programa Limpia ríos, salva océanos, para alertarnos de que esa problemática comienza en los márgenes de los ríos antes de desembocar en el mar.

4. ¿En qué país te gustaría hacer un voluntariado?

No tengo ningún país. Pero si se da la ocasión, me encantaría poder ayudar en alguna emergencia climática o bélica donde haya niñ@s en peligro o que necesiten ayuda.

5. ¿Qué acciones crees más importantes para trabajar por el final de la pobreza?

En mi opinión, las acciones más importantes deben tomarse desde las grandes organizaciones, así como desde las empresas y, por supuesto, los gobiernos tienen una gran responsabilidad. Tenemos que estar dispuestos a hacer cambios radicales.

6. Una reflexión sobre la salud después de la pandemia.

Quizás siempre haya sido así, pero para mí, la salud ahora forma una parte esencial de nuestro día a día y ya no es algo individual, sino absolutamente colectivo.

7. ¿Qué piensas sobre la educación de calidad?

La educación de calidad es la mayor inversión a futuro que se puede hacer.

8. ¿Qué hábito ajeno no sostenible no soportas?

Lo primero que me viene a la cabeza es la gente que va de botellón, comida o cumpleaños a los parques y lo deja todo en el suelo, tirado, como si no le importara nada.

Ver a madres y padres con su familia tirar la basura al suelo como si nada es algo que realmente me choca. Es gente mayor, no puedo entender cómo no piensan ni un segundo en los demás.

Luego se dice la típica frase de "las nuevas generaciones", pero es mentira. Las peores son las de antes, que son las que están dando el peor ejemplo. Toda esta basuraleza es la que luego termina en ríos y en playas y por motivos como este tenemos ese problema en nuestros océanos, y que combaten programas tan necesarios como los que describo arriba de Biotherm.

9. ¿Cómo reciclas?

Reciclo todo lo que puedo e intento eliminar de mi lista de la compra todo lo que contenga plásticos.

10. ¿Qué tipo de energía te parece más atractivo para el futuro?

El tipo de energía que más me atrae y que estamos empezando a aprovechar es la solar.

11. Si tuvieras que comprar un coche ahora, ¿comprarías un híbrido o eléctrico?

Tengo un coche eléctrico, pero siendo completamente sincero, no sé hasta que punto es más sostenible a largo plazo por las baterías.

12. Para terminar, un deseo EN CLAVE de ODS.

El punto 14 es el de conservar y proteger nuestros océanos, dada la importancia vital que tienen para nuestra vida. Es el primero que yo destaco, pero no por ello es más o menos importante que los demás.

