Xabier Fortes responde al test de los ODS y alerta del reto demográfico

El periodista y presentador Xabier Fortes, uno de los rostros más visibles de RTVE, responde al cuestionario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de ENCLAVE ODS. En él alerta del reto demográfico, que considera uno de los principales problemas a los que tendrá que hacer frente el ser humano en los próximos años, especialmente por culpa de la desigualdad y por las consecuencia que tendrá el cambio climático.

Además, Fortes explica que es necesario reforzar la educación pública de calidad e instruir en valores a las nuevas generaciones, muchas de las cuales han olvidado los grandes retos de la Transición. Asimismo, nos recomienda algunos consejos para hacer la rutina un poco más equilibrada y saludable.

Xabier Fortes, periodista y presentador de RTVE

Pues, precisamente, su futuro. En concreto el constante aumento demográfico. Vamos a superar los 8.000 millones de habitantes, algo que va parejo al aumento de desigualdades. Eso provocará tensiones enormes, a lo que hay que añadir una expoliación sin limites de los recursos alimenticios y energéticos y, como consecuencia de la actividad humana, el calentamiento del planeta. Es necesario regular en todos los sentidos y no parece que se esté avanzando demasiado.

2.¿Cuál es su película favorita vinculada con alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

El día de mañana.

3. ¿A qué organización o causas le gustaría destinar una importante cantidad de dinero?

Colaboro en campañas ocasionales con Cruz Roja, con alguna aportación en caso de catástrofes, y soy socio de Médicos Sin Fronteras

4. ¿En qué país le gustaría hacer un voluntariado?

Nunca lo he pensado, pero imagino que muy cerca de donde vivimos. En la misma España hay zonas donde actuar.

6. ¿Qué acciones cree más importantes para trabajar por el final de la pobreza?

Acabar con la desregulacion de la economia que empezó, sobre todo, en los años 90. Atajar la política especulativa y la corrupción, y desde luego acabar con ese mantra de que bajando los impuestos se crea y se distribuye la riqueza. Después, por supuesto, hay que saber acometer una redistribución de lo recaudado, pero no podemos seguir así, donde los millonarios son cada vez más millonarios y los pobres cada vez más pobres.

7. Una reflexión sobre la salud después de la pandemia.

Hay quer andar, dedicar al menos una hora y media al dia para salir a correr, y si no se puede, andar, andar deprisa, por el campo, por el monte, por los parques... para acabar abrazando un árbol. Y, desde luego, comer menos y beber más agua y menos whisky. Aunque aquí podría añadir aquello de "consejos vendo que para mí no tengo".

8. ¿Qué piensas sobre la educación de calidad?

La educación de calidad es una educación combinada en el aula y en casa. De nada sirve que un profesor se esfuerce si luego en casa un niño escucha comentarios machistas o xenófobos. Soy muy defensor de la escuela pública, de aulas donde convivan los hijos de un obrero o de un barrendero con los de un notario, por poner un ejemplo. Detesto el elitismo, sobre todo en edades tempranas, y especialmente la segregación por sexos en el aula. Me parece una aberración. No sé como está subvencionada y como está siquiera permitida. En Madrid, la educación pública ha estado absolutamente abandonada en los últimos años en beneficio de la privada.

9. Una reflexión sobre la igualdad de género.

Es innegable que hemos avanzado mucho en los últimos 40 años, y especialmente en las dos ultimas décadas. A los jóvenes que ahora reniegan de la Transición, quizás por desconocimiento, se les podría recordar por ejemplo que sus madres no podían abrir siquiera una cuenta corriente sin permiso del marido hasta el 75, con la muerte de Franco. Pero que se haya avanzado no quiere decir en absoluto que se haya alcanzado la meta.

10. Un nombre de hombre y otro de mujer en la historia de los derechos humanos o de la defensa del planeta.

Rosa Parks y Charles Darwin.

11. ¿Qué hábito ajeno no sostenible no soporta?

El consumismo extremo y sin sentido, la falta de reciclaje y el excesivo consumo de plástico y papel en los envoltorios que acaban en la basura en segundos, como en Navidad. Las luces navideñas sí que me gustan, y ya sé que consumen, pero mentiría si dijese lo contrario.

12. ¿Cómo recicla?

En eso en casa somos muy exigentes desde hace años. Tenemos tres cubos: orgánicos, plásticos y cartones. Los vidrios los colocamos en una bolsa aparte.

13. ¿Qué haría para reducir la brecha digital?

Educación para adultos gratuita, y al mismo tiempo evitar el cierre de ventanillas, taquillas o sucursales bancarias como se está haciendo.

14. Un hecho de paz que admire.

El acuerdo de Viernes Santo en Irlanda del norte y el fin de la violencia terrorista de ETA.

15. ¿Qué tipo de energía le parece más atractiva para el futuro?

La eólica, pero controlando lo de los molinos, que ya empieza a ser abusivo. También la generada por las mareas y la solar. No soy muy original y sé que no da para abastecer a toda la población. Reconozco que no soy un experto. Desde luego estoy en contra de la energía nuclear, que ahora se está promocionando. Si en el futuro se consigue la fusión fría sería otra cosa.

16. Si tuviera que comprar un coche ahora, ¿compraría híbrido o eléctrico?

Eléctrico si fuese solo para ciudad. El híbrido es un poco 'ni chicha ni limoná'.

17. Para terminar, un deseo EN CLAVE de ODS.

Vive y deja vivir. Y eso significa cuidar el planeta, nuestros ríos y nuestros mares: el aire que respiramos.

