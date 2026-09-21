Durante mucho tiempo, el error en el ámbito educativo se ha interpretado como un indicador de fracaso o de falta de esfuerzo. Sin embargo, esta idea contradice lo que la práctica docente y la investigación llevan años demostrando con insistencia: el error no es lo contrario del aprendizaje, sino una parte esencial de él.

Asumir este principio implica cambiar la forma en que entendemos lo que ocurre en el aula y el papel de quienes participan en ella.

En los modelos educativos centrados exclusivamente en el resultado, el alumno aprende a evitar equivocarse en lugar de comprender sus errores. La presión por acertar desplaza la atención del proceso al resultado final, empobreciendo el aprendizaje.

Frente a esto, un enfoque pedagógico invierte la lógica; apuesta por situar el proceso en el centro y convierte cada intento, también los fallidos, en una fuente de información valiosa.

El error como información

Cuando un alumno se equivoca, no está fracasando, está obteniendo información sobre su forma de pensar y sobre qué necesita ajustar. Ese momento bien acompañado, activa el análisis, la reflexión y la búsqueda de nuevas estrategias. Así funciona, en esencia, cualquier proceso de aprendizaje profundo.

En este sentido, enfoques pedagógicos como el de Montessori han puesto el acento en diseñar entornos donde el propio material ofrece retroalimentación. El alumno detecta y corrige sus errores sin depender constantemente de una corrección externa. Este "control del error" fomenta la concentración, la autonomía y la capacidad de autorregulación.

Asimismo, cuando el error deja de ser motivo de penalización y pasa a ser tratado como una señal de que el proceso avanza, cambia también la relación que desarrolla el alumno con su percepción de riesgo intelectual.

Ejemplo de ello es que los estudiantes que no tienen miedo a equivocarse tienen una mayor tasa de participación en clase, plantean preguntas con mayor libertad y muestran una mayor disposición hacia aquellos contenidos que les resultan más difíciles.

En este sentido, la tolerancia hacia el error no supone una concesión pedagógica, sino una condición necesaria para que el aprendizaje en profundidad sea posible.

El docente como acompañante

Este cambio de enfoque implica también una transformación en el papel del profesor. En lugar de centrarse únicamente en evaluar resultados, el docente observa, interpreta y acompaña el proceso de aprendizaje de cada alumno. Atiende a cómo piensa, qué estrategias utiliza y en qué momento necesita apoyo.

Esta observación continua no sustituye al método de evaluación, pero la enriquece. Permite intervenir con mayor precisión, anticipar dificultades y proponer retos ajustados a cada estudiante. De esta forma, se obtiene un resultado que supone un acompañamiento pedagógico respetuoso con el ritmo individual de cada uno, sin renunciar a la exigencia académica.

Además, cuando el profesor no interviene de forma inmediata ante cada dificultad, ofrece al alumno el espacio necesario para elaborar sus propias respuestas. Le permite desarrollar autonomía, confianza y una relación más activa con el conocimiento.

Esta forma de actuar, lejos de ser una ausencia de apoyo, fortalece el aprendizaje y contribuye a generar un clima de aula más participativo y seguro.

En definitiva, integrar el error y la experimentación como elementos centrales del proceso educativo no supone reducir las exigencias académicas ni renunciar al rigor, sino que redefine qué entendemos por exigencia. Exigir no es pedir respuestas correctas a la primera, sino formar alumnos capaces de pensar, adaptarse y sostener el esfuerzo ante la dificultad.

Porque, al final, aprender no consiste en evitar el error, sino en saber qué hacer con él.

*** Paul Collins es profesor en The English Montessori School (TEMS).