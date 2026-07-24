El otro día compré tomates en una frutería de barrio.

Hacía calor en Madrid. Delante de mí, una señora discutía con el frutero sobre el precio de las cerezas.

"Antes—decía—, se compraban para llenar un cuenco. Ahora parecen joyas que daba miedo perder".

El frutero se encogió de hombros.

—El campo está raro—comentó.

La frase me acompañó hasta casa, junto a una bolsa de tomates, media sandía y esa culpa pequeña que aparece cuando uno intenta comer bien y descubre que hacerlo depende del precio, la geografía y la temporada.

Un estudio publicado en Nature ha puesto cifras a una intuición incómoda: si en 2050 la humanidad adoptara dietas más saludables y sostenibles, la agricultura mundial cambiaría de forma profunda. Cambiarían el menú y el mapa.

El trabajo utiliza diez modelos económicos globales. Los autores simulan un escenario en el que la población adopta una dieta de referencia saludable, aumenta la productividad agrícola y reduce a la mitad la pérdida y el desperdicio de alimentos. Después lo comparan con un futuro continuista.

Advierto: los resultados anticipan una transformación amplia.

La superficie agrícola total podría disminuir alrededor de un 6 % respecto a 2020. La producción global sería menor que en el escenario habitual. Caerían la carne de rumiantes y los cereales destinados a alimentar animales o a sostener patrones de consumo poco saludables.

Aumentarían, en cambio, las verduras, las frutas, los frutos secos y las legumbres. El plato sano necesita otro campo. Ahí empieza el problema.

Llevamos años recomendando comer más fruta, verdura y legumbres, y reducir la carne roja, el azúcar y los ultraprocesados. El consejo parece individual: abrir la nevera y elegir bien.

Sin embargo, lo que comemos depende de lo que se cultiva, se subvenciona y llega al supermercado. También del salario, la educación recibida y el tiempo disponible para cocinar.

Ergo, pedir una dieta distinta implica demandar un sistema distinto.

La ciencia lleva tiempo calculando los beneficios de una alimentación más saludable. Este estudio añade una advertencia: esos beneficios generarían costes concentrados. Algunos sectores perderían valor. Algunas explotaciones tendrían que transformarse. Algunas regiones dejarían de producir lo mismo que durante décadas.

La salud pública ganaría de forma amplia. Mas, el impacto económico recaería sobre lugares concretos.

Es fácil defender una dieta planetaria desde una ciudad. Resulta más difícil explicarle a un ganadero, a un agricultor de cereal o a una familia vinculada a una cadena productiva que el mundo necesita otro plato. Quienes hablen de salud tendrán razón. También quienes hablen de clima. Y quienes pregunten quién pagará la transición.

El estudio evita la idea de una conversión espontánea. Analiza productividad, desperdicio, consumo, precios y valor de producción. Sitúa la dieta dentro de un sistema económico. Esa es una de sus fortalezas.

Conviene recordar, además, que trabaja con modelos. Son herramientas serias, comparadas entre sí y útiles para explorar futuros posibles, pero dependen de supuestos sobre población, comercio, clima, productividad y comportamiento humano. Orientan; no predicen con exactitud.

Aun así, el mensaje central se mantiene: comer mejor a escala global exige cultivar de otra manera.

El escenario transformado reduciría las emisiones agrícolas directas de gases distintos del CO₂ y las relacionadas con el cambio de uso del suelo. También limitaría la superficie agrícola y podría liberar terreno para otros usos ambientales.

Después uno vuelve a la frutería. El tomate tiene precio. El jornal y la hectárea también. La costumbre tampoco es gratuita.

En España conocemos esa tensión.

Presumimos de dieta mediterránea mientras muchos barrios comen deprisa y numerosos pueblos pierden población. Celebramos el aceite, la legumbre, la fruta de temporada y el pescado, aunque el carro de la compra recuerda que la alimentación saludable también depende de la nómina.

El consejo médico llega limpio. La vida, mezclada.

Por eso esta cuestión debe salir de las revistas científicas y entrar en la conversación pública. La dieta saludable suele presentarse como una decisión personal, pero cada plato conecta una cocina con un territorio.

La carne procede de un sistema de pastos, cereales, transporte y precios. La legumbre que falta en muchas mesas pertenece a otro sistema que abandonamos por barato, lento o anticuado. Durante años confundimos modernidad con comer deprisa. Ahora intentamos recuperar una alimentación más sensata.

La solución pasa por cambiar el plato sin romper el campo.

Hace falta una transición gradual y concreta: menos sermones al consumidor y más apoyo al productor; menos culpa durante la compra y mejores políticas alimentarias; menos improvisación y más tiempo para que una explotación pueda transformarse sin desaparecer.

El escenario planteado por el estudio combina tres elementos: dieta saludable, aumento de la productividad y reducción del desperdicio. Ninguno funciona por separado. Cargar todo el esfuerzo sobre la dieta sería injusto. Trasladarlo al agricultor sería torpe. Confiarlo a la tecnología sería ingenuo.

Reducir la carne roja donde se consume en exceso puede ayudar. También recuperar legumbres, frutas y verduras de temporada, desperdiciar menos alimentos y mejorar la productividad sin ocupar más suelo. Las ayudas públicas, los comedores escolares, las compras institucionales y las cadenas de distribución pueden orientar el cambio sin convertir al ciudadano en un héroe solitario.

La palabra clave es transición. Y debe ser justa.

El campo necesita crédito, asesoramiento, infraestructuras, relevo generacional, precios dignos y mercados para los productos que se le pide cultivar. Fomentar la legumbre mientras se paga mal carece de sentido. Recomendar más fruta mientras desaparecen los agricultores resulta cruel.

El estudio reclama políticas capaces de proteger a quienes ganen y pierdan durante la transformación. La alimentación del siglo XXI necesita menos grandilocuencia y más organización institucional.

También necesita modestia.

Comer mejor no debería convertirse en un examen moral. Quien puede comprar productos ecológicos no debería sermonear a quien busca ofertas. Quien tiene tiempo para cocinar no debería juzgar a quien llega agotado. Quien vive junto a un mercado no puede suponer que todos disfrutan de la misma facilidad.

La ciencia ayuda cuando habla con claridad. Este estudio sostiene que una dieta global más sana y sostenible puede beneficiar a la salud y al ambiente, pero también movería piezas enormes de la agricultura mundial.

El campo está raro, decía el frutero.

Quizá lo está porque cambia el clima, cambian los precios, cambiamos nosotros y seguimos pidiendo al plato que resuelva problemas que nacen mucho antes de llegar a la mesa.

Al llegar a casa lavé los tomates. Mi chico quería preparar un salmorejo. Uno tenía una pequeña cicatriz en la piel. Lo corté, añadí sal y aceite y me lo comí de pie, frente a la encimera.

Pensé en la señora de las cerezas, en el frutero y en el campo que mantiene nuestra comida.

Cambiar la dieta parece fácil cuando el tomate ya está sobre la tabla. La parte difícil comenzó mucho antes: en la semilla, la tierra, el precio y la mano que lo recogió.

El tomate sabía a verano.

También sabía un poco a mapa.

***Referencia: Food systems transformation would reshape global agriculture, publicado en Nature el 15 de julio de 2026. DOI: https://www.nature.com/articles/s41586-026-10775-2