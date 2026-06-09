Las finanzas sostenibles sufren un problema de éxito: han construido una infraestructura normativa tan densa que a veces cuesta ver las oportunidades de impacto real fuera del mapa certificado. En España, la emisión de bonos verdes alcanzó los 15.300 millones de euros en 2025, en un mercado que empieza a mostrar señales de maduración.

Es una transformación estructural valiosa, pero con un límite inherente. El sello verde certifica cómo se emite un instrumento, no siempre qué cambia físicamente en la economía real. Esta distancia entre el capital y el resultado abre una pregunta insoslayable para los comités de inversión: ¿existe un impacto directo y auditable fuera del universo etiquetado? La respuesta está en el centro de nuestras ciudades.

España enfrenta un problema físico que exige soluciones físicas. El déficit habitacional roza las 700.000 viviendas, pero la respuesta instintiva de construir choca con una realidad paralizante: menos del 0,4% del suelo está listo para edificar. Al mismo tiempo, el tejido urbano acumula millones de metros cuadrados en edificios obsoletos o varados.

Financiar la reconversión integral de uno de esos inmuebles en viviendas de primer acceso produce un impacto literal y visualmente auditable. No requiere complejos modelos de atribución estadística; el resultado se mide por el problema social que resuelve. No hace falta inventar suelo: basta con reciclar el existente.

El argumento climático no es menor. Reciclar la estructura de un edificio existente emite inherentemente menos carbono que extraer materiales vírgenes y construir desde cero. En un contexto de volatilidad geopolítica sostenida, esto tiene una dimensión adicional: los precios de las materias primas se han disparado y la huella logística asociada a importarlas hasta España es real y creciente.

Apostar por el tejido urbano existente no es solo contabilidad de emisiones; es resiliencia financiera y física básica. La regeneración urbana transforma espacios degradados en activos productivos, contribuye al desarrollo de ciudades más densas y funcionales, y reactiva la economía local generando empleo cualificado en el proceso.

Son exactamente los objetivos que la ONU lleva más de una década intentando codificar en su agenda de desarrollo sostenible. El capital privado puede financiarlos hoy, en operaciones concretas, con resultados medibles antes de que acabe el año.

La cuestión no es sustituir instrumentos, sino sofisticar las carteras. Mientras los bonos verdes cotizados aportan liquidez y escala, la deuda privada inmobiliaria en regeneración urbana inyecta un alfa distinto: impacto físico directo, rentabilidades descorrelacionadas y garantía tangible.

El siguiente paso de madurez de las finanzas sostenibles no pasa por crear más etiquetas, sino por financiar la transformación real allí donde existe. El capital inteligente ya lo está haciendo, sin esperar a que un certificado lo valide.

*** Alexandre Gapin es head of institutional relations de Hausera, experto en inversión institucional y construcción de carteras de inversión.