El año 2026 abre un escenario de oportunidades para acelerar la evolución hacia modelos empresariales más robustos. En los últimos tiempos, la sostenibilidad ha dejado de ser un elemento accesorio para consolidarse como el eje estratégico esencial de competitividad y de valor.

La sostenibilidad emerge hoy como una palanca estratégica de resiliencia empresarial para asegurar la continuidad del negocio. Según el estudio de B Lab de 2024, las empresas B Corp españolas son un 50% más propensas a crecer en crisis que las convencionales.

El propósito como brújula para la toma de decisiones deja de ser un enunciado para ser realidad. Organizaciones con objetivos claros logran alinear sus inversiones hacia metas de impacto positivo. Esto fortalece la cohesión interna y la confianza externa ante el mercado actual.

Las cadenas de suministro resilientes y éticas se transforman en pilares de futuro. Las empresas rediseñan sus relaciones para mitigar riesgos sistémicos. Actualmente, el 50% de las compañías ya priorizan activamente a proveedores con mejores desempeños en materia de sostenibilidad estratégica y transparencia.

La integración del impacto en el núcleo del negocio vincula los objetivos sociales a la retribución. Según datos del mercado internacional, el 75% de las empresas del S&P 500 ya incorporan indicadores de desempeño ambiental en los incentivos económicos de sus equipos directivos.

El reporting e inteligencia de datos entra en una fase avanzada gracias a la automatización. El avance de la inteligencia artificial permite transformar el cumplimiento normativo en una herramienta estratégica. Esto genera ventajas competitivas sostenibles para las organizaciones líderes actuales.

La sostenibilidad como elemento estructural impregna toda la organización, impulsando perfiles híbridos en finanzas u operaciones. Este enfoque transversal permite superar los silos tradicionales y consolidar narrativas de impacto creíbles. La transparencia resulta esencial para gestionar correctamente la inversión y la doble materialidad.

Los modelos de negocio regenerativos se consolidan como palancas integradas en el negocio. Sectores críticos como la alimentación combinan innovación y regeneración ambiental para proteger recursos esenciales. Estas estrategias aseguran la prosperidad de las sociedades ante los grandes y actuales desafíos climáticos globales.

La transparencia se posiciona como un activo de confianza ineludible para el mercado y para cualquier empresa. El aumento de exigencias regulatorias, como la Ley de Consumo Sostenible, eleva los estándares de trazabilidad. Esto ofrece una gran oportunidad única para diferenciarse.

En definitiva, la sostenibilidad es un factor determinante para la resiliencia, la competitividad y la creación de valor. Las organizaciones que sepan adaptarse a estas tendencias están mejor preparadas para el futuro. El propósito empresarial no es solo una responsabilidad ética, sino la mejor estrategia de negocio posible.

El movimiento B Corp demuestra que la empresa puede ser la principal fuerza de cambio positivo en nuestra sociedad. El propósito empresarial no es solo una responsabilidad ética, sino la mejor estrategia posible para asegurar el éxito y la prosperidad de todos.

***Lucas Hunter es director ejecutivo interino de B Lab Spain.