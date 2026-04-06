El sector del transporte en España atraviesa un momento de transformación acelerada. La reciente evolución de los costes operativos y la volatilidad en los mercados energéticos han dejado de ser retos coyunturales para convertirse en una realidad que exige una respuesta inmediata.

En este escenario de incertidumbre, la capacidad de adaptación de nuestra industria de transporte no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad para garantizar la viabilidad del tejido logístico.

El nuevo marco normativo que se acaba de aprobar reconoce una realidad innegable: la movilidad debe evolucionar hacia modelos más sostenibles y, sobre todo, más independientes.

El apoyo institucional a áreas clave como la renovación de vehículos y el impulso decidido a las infraestructuras de recarga eléctrica es un nuevo paso necesario y positivo en el camino hacia el futuro.

Sin embargo, para que el sector supere con éxito este proceso de transición, es fundamental que estas medidas se acompañen de una apuesta decidida por la digitalización.

La apuesta por el vehículo eléctrico representa hoy una decisión estratégica sólida para blindar las operaciones frente a ciertos factores externos incontrolables. La electrificación no debe entenderse sólo como un compromiso con la sostenibilidad, sino como una herramienta de soberanía operativa.

De hecho, el 43% de los vehículos de empresas españolas están preparados para ser eléctricos, lo que supondría un ahorro de más de 18.000 litros de combustible en el ciclo de vida del vehículo, según datos de Geotab. Esto demuestra que la transición no es solo futura, sino operativamente viable hoy para una parte relevante del sector.

Además, el análisis del coste total de propiedad (TCO) muestra que, en muchos casos, el vehículo eléctrico no solo reduce las emisiones, sino que también permite disminuir los costes totales a lo largo de su vida útil, especialmente en un contexto de precios energéticos al alza.

En este sentido, instrumentos como los Certificados de Ahorro Energético (CAE) refuerzan aún más esta ecuación, al ofrecer un retorno económico adicional que contribuye a acelerar la adopción de estas soluciones.

Y la tecnología es el verdadero catalizador de este cambio. En un entorno donde los gastos de explotación aumentan, la capacidad de medir y analizar la actividad en tiempo real es lo que permite optimizar cada kilómetro.

Hoy en día, contamos con herramientas avanzadas que permiten que los datos se conviertan en decisiones estratégicas: desde el mantenimiento predictivo hasta la gestión inteligente de la energía. En definitiva, el dato permite extraer la máxima eficiencia de cada activo, algo crítico cuando los márgenes operativos se estrechan.

De forma complementaria, la implementación obligatoria de planes de movilidad más eficientes debe verse como una oportunidad de modernización digital. Aquellas organizaciones que utilicen la inteligencia de datos para cumplir con estos nuevos estándares no solo estarán alineadas con la normativa, sino que estarán construyendo flotas más ágiles, seguras y preparadas para cualquier desafío.

En definitiva, la combinación de un marco que fomenta la electrificación y una tecnología capaz de maximizar el rendimiento operativo es la fórmula que permitirá a nuestras empresas liderar el camino hacia una economía más conectada y, sobre todo, resiliente.

*** Iván Lequerica es vicepresidente de EMEA en Geotab.