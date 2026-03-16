Durante años, viajar se asoció a ir más lejos, más rápido y aprovechar cada minuto. Hoy, sin embargo, cada vez más personas, especialmente las que viven en grandes ciudades, empiezan a buscar algo distinto.

Intentan bajar el ritmo, salir de la ciudad, respirar aire puro y pasar tiempo de calidad en la naturaleza. No tanto como una tendencia, sino como una necesidad casi fisiológica ante un estilo de vida cada vez más acelerado e hiperconectado.

En los últimos años, ha ido creciendo una nueva manera de viajar. Una que no busca acumular experiencias, sino vivirlas con más presencia. Una que entiende el viaje como una pausa consciente y no como una carrera contra el tiempo.

En Huttopia hemos podido observar esta evolución de cerca. De hecho, desde nuestros inicios en 1999, el contacto directo con la naturaleza ha sido el punto de partida.

Caminar entre árboles, dormir bajo un cielo abierto lleno de estrellas o despertarse con la luz natural siguen siendo experiencias sencillas, pero cada vez más valoradas por quienes buscan desconectar de la rutina urbana.

Viajar a la naturaleza no es huir, sino reconectar. Es una pausa en la que bajas revoluciones y abres espacio para una relación más íntima y silenciosa con el entorno. Para muchas familias y parejas es también una oportunidad de estar juntas sin las interrupciones habituales del día a día.

Este interés creciente por la naturaleza va acompañado de una mayor atención a cómo se desarrollan los proyectos turísticos y a su relación con los territorios. Hoy sabemos que no todo vale, que el desarrollo turístico debe ser compatible con la preservación de los paisajes, las comunidades locales y los equilibrios naturales.

Desde nuestra experiencia, integrar estos aspectos en el día a día permite desarrollar proyectos más coherentes con el entorno en el que se implantan. Apostar por alojamientos ligeros, adaptados al paisaje y pensados para convivir con él forma parte de esta manera de trabajar.

Nuestro modelo nació del camping más esencial: sencillo, frugal, libre. Y aunque ha evolucionado con el tiempo, incorporando mayor confort, lo ha hecho sin perder su carácter esencial.

Dormir entre árboles, compartir una comida al aire libre o escuchar el entorno al caer la noche no son experiencias extraordinarias, pero sí cada vez más apreciadas en un contexto urbano dominado por la prisa y las pantallas.

España y Portugal cuentan con una diversidad natural y cultural que permite explorar este tipo de turismo en múltiples territorios, incluidos aquellos de interior que buscan nuevas formas de actividad compatibles con su identidad y su paisaje.

Viajar, en este contexto, se convierte simplemente en una invitación a parar, respirar y reconectar, aunque sea durante unos días, con la naturaleza y con el tiempo compartido.

*** Michel Durrieu es CEO Huttopia International.