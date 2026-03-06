El Día Mundial de la Eficiencia Energética, que se celebra cada 5 de marzo, nos recuerda algo que damos por hecho hasta que falla: la energía sostiene nuestra vida cotidiana. Desde el transporte hasta los hospitales, desde la industria hasta los hogares, todo depende de un sistema que debe ser fiable, accesible y cada vez más sostenible.

Durante años, hablar de eficiencia energética ha sido hablar de ahorro, de reducción del consumo o de mejora del rendimiento. Ahora esa visión resulta incompleta. Un sistema energético eficiente no es solo el que consume menos, sino el que funciona sin interrupciones y sabe adaptarse a lo imprevisto.

La transformación digital ha cambiado por completo la forma en que producimos y gestionamos la energía. Las redes inteligentes, la automatización, los datos en tiempo real y una integración creciente de energías renovables permiten tomar mejores decisiones y optimizar los recursos. Gracias a ello avanzamos hacia modelos más limpios y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Pero esta misma digitalización introduce nuevas fragilidades. Infraestructuras críticas que antes operaban de forma aislada ahora están conectadas entre sí, dependen de sistemas digitales y forman parte de cadenas de suministro globales. Cuando algo falla en uno de estos puntos, el impacto se propaga con rapidez y afecta a todo el sistema.

Por eso, hoy la eficiencia energética no puede separarse de la resiliencia. Un sistema que se detiene por un fallo tecnológico o por un incidente de seguridad deja de ser eficiente, aunque sobre el papel consuma menos energía o emita menos dióxido de carbono. La continuidad del servicio es parte esencial de la sostenibilidad.

Los incidentes que han afectado al sector energético en los últimos años han demostrado que sus consecuencias no son abstractas. Generan incertidumbre, alteran mercados, afectan a la ciudadanía y ponen a prueba la capacidad de respuesta de las organizaciones. Proteger el sistema energético es salvaguardar la estabilidad social y económica.

Avanzar hacia un modelo energético más eficiente implica asumir que la seguridad y la fiabilidad deben incorporarse desde el inicio. No como un añadido posterior, sino como un criterio básico en el diseño de infraestructuras, procesos y tecnologías. Innovar sin pensar en la protección es construir sobre una base frágil.

Hoy disponemos de herramientas que permiten anticipar problemas antes de que se conviertan en crisis. La simulación de escenarios, el análisis predictivo o la supervisión inteligente de las operaciones ayudan a detectar anomalías y a tomar decisiones informadas. Prevenir también es una forma de ahorrar energía y recursos.

Este enfoque conecta directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No es posible garantizar una energía asequible y no contaminante sin sistemas robustos, ni impulsar ciudades sostenibles sin infraestructuras capaces de resistir fallos y adaptarse al cambio. La sostenibilidad necesita fiabilidad.

El reto de los próximos años será avanzar con equilibrio. Aprovechar todo el potencial de la digitalización sin descuidar la protección, la gobernanza y el talento necesario para gestionar sistemas cada vez más complejos. La transición energética, aparte de tecnológica, es también organizativa y humana.

La eficiencia energética no se medirá únicamente en consumo reducido, sino en la capacidad de los sistemas para seguir funcionando cuando más se les necesita. Cuidar la energía es cuidar la base sobre la que se construye nuestro desarrollo.

*** Doris Seedorf es CEO de Softtek para España.