2025 ha sido un año intenso y lleno de aprendizajes para la asociación Ellas Vuelan Alto (EVA). Nos hemos enfrentado a retos importantes, pero también hemos logrado avances significativos que nos acercan cada vez más a la igualdad en el sector aeroespacial.

Este progreso refleja la importancia del quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible, el que aboga por la igualdad de género, como palanca de transformación social y profesional. Trabajamos para que el talento no tenga género y para que todas las personas puedan aportar su máximo potencial en un entorno inclusivo.

La igualdad requiere de compromiso colectivo y el papel de los hombres se convierte en fundamental, no solo como aliados, sino como impulsores del cambio. Su implicación no beneficia únicamente a las mujeres, sino que transforma el sector y genera un impacto positivo en toda la sociedad.

El interés por la ciencia y la tecnología sigue creciendo, pero muchas jóvenes que desean estudiar carreras STEM aún se encuentran con barreras persistentes. Todavía influyen estereotipos, falta de referentes visibles y una menor presencia femenina en ámbitos técnicos. Esto dificulta que muchas chicas den el paso o se mantengan en estas disciplinas.

Es fundamental que estas jóvenes cuenten con apoyo y acompañamiento para construir con confianza su futuro profesional. Necesitan espacios donde expresar sus inquietudes, encontrar ejemplos a seguir y recibir orientación que les permita tomar decisiones informadas.

Consciente de esta realidad, EVA ha impulsado programas de mentoría que conectan a jóvenes con profesionales del sector. A través de estas mentorías encuentran guía, referentes cercanos y una red de apoyo para tomar decisiones, resolver dudas y descubrir oportunidades en el sector aeroespacial.

Este año también ha estado protagonizado por eventos que nos permiten crear espacios de encuentro y aprendizaje relevantes. Favorecen la colaboración, innovación y creación de redes profesionales de alto nivel, siendo clave para consolidar un espacio donde se comparte conocimiento, se inspiran ideas y se generan oportunidades reales de crecimiento.

Al mismo tiempo, la evolución del sector nos exige presencia en territorios que hoy son motores industriales y tecnológicos. Por ello, pusimos en marcha la nueva delegación de Cataluña. Queremos avanzar para llegar más lejos, escuchar a la comunidad y contribuir al crecimiento del ecosistema aeroespacial catalán.

Mirando hacia adelante, los desafíos siguen siendo numerosos. El reto es continuar inspirando y generando oportunidades. La colaboración de todas las personas que forman parte del sector es indispensable, hombres y mujeres trabajando juntos por la igualdad. Solo impulsando el talento transformaremos el futuro aeroespacial.

Agradezco profundamente a quienes han apoyado y acompañan este recorrido, por su esfuerzo, entusiasmo y valentía. Sigamos trabajando con ambición y mirada amplia, porque, cuando las mujeres avanzan, avanzamos todos.

*** Gema Martín del Burgo es vicepresidenta de Ellas Vuelan Alto.