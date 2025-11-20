España, como muchos otros países, enfrenta los impactos de las fluctuaciones climáticas extremas que han transformado el paisaje y revela una realidad que trasciende las fronteras: el agua, un recurso básico e irremplazable, se ha convertido en el epicentro de una crisis global.

Como anfitriona de la Reunión de Ministros del Sector 2025 junto con UNICEF y SWA, España se ha convertido en el escenario de un diálogo internacional sobre cómo garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento en medio de una emergencia climática.

Este encuentro fue una oportunidad para demostrar que la gobernanza del agua puede ser un ejemplo de cooperación, innovación y liderazgo. La escasez de agua no puede resolverse mediante soluciones locales desconectadas del contexto global.

La vista aérea del dron del embalse del Guadalhorce en las montañas de Andalucía.

El Pacto de Líderes de Alto Nivel sobre Seguridad y Resiliencia Hídrica, lanzado durante la reunión, marca un paso histórico hacia una visión más integrada del agua, el saneamiento y la acción climática. El pacto establece una dirección clara para integrar la gestión del agua y del clima en las decisiones políticas.

Su objetivo, incorporar las políticas de agua y saneamiento en las estrategias nacionales; garantizar servicios inclusivos y basados en los derechos humanos para las poblaciones más vulnerables; fortalecer la resiliencia mediante la gestión de riesgos y soluciones basadas en la naturaleza; promover una financiación sostenible e innovadora que entienda el agua como una inversión y no como un gasto; y consolidar el liderazgo político y la rendición de cuentas, de modo que el acceso al agua y al saneamiento se traduzca en salud, equidad y justicia social.

La Reunión de Ministros del Sector en Madrid sentó una base crucial para la COP30 en Belém, al reunir a cerca de 30 países y unas 20 organizaciones en la firma del Pacto de Líderes de Alto Nivel sobre Seguridad y Resiliencia Hídrica, un sólido compromiso político para acelerar el progreso integrado en materia de agua y clima.

Este pacto actúa como un puente político y práctico que conecta las negociaciones climáticas globales con la implementación nacional, traduciendo el Objetivo Global sobre Adaptación en resultados tangibles y medibles.

Al incorporar la resiliencia hídrica en los planes nacionales de adaptación, las estrategias climáticas y los marcos de inversión, el pacto garantiza que la acción climática aporte beneficios significativos a las comunidades, los ecosistemas y las economías por igual.

Embalse seco.

Embalse seco. APeriamPhotography Istock

A menos de cinco años para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que busca garantizar agua limpia y saneamiento para todos, los países están lejos de cumplirlo. Con la financiación y los medios disponibles actualmente, los expertos advierten que será imposible llegar a la meta dentro del plazo establecido.

España conoce bien su vulnerabilidad hídrica: desde las cuencas del Guadalquivir hasta las del Segura, la presión sobre los recursos ha sido constante. Pero el país también cuenta con experiencia técnica, instituciones sólidas y capacidad de innovación. Por ello, España puede liderar un modelo de transición hídrica que combine gestión eficiente, justicia social y adaptación climática.

Esto implica revisar el uso del agua en la agricultura intensiva, promover la reutilización y el tratamiento avanzado, proteger los acuíferos y fomentar la educación ambiental. Pero, sobre todo, significa tratar el agua no como una mercancía sujeta a las fuerzas del mercado, sino como un derecho humano que sustenta la salud, la alimentación y la dignidad de las personas.

También requiere inversión al más alto nivel de toma de decisiones, para romper los compartimentos institucionales, alinear presupuestos y planes nacionales, y movilizar enfoques de gobierno integral.

En resumen, el futuro del agua exige un compromiso sostenido basado en la transparencia, la rendición de cuentas y la cooperación internacional.

Tal como se establece en los principios del Pacto de Líderes de Alto Nivel sobre Seguridad y Resiliencia Hídrica, lo que ocurra en la COP30 en Belém y en el proceso que conduzca a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026 dependerá de que haya colaboración, derechos universales y responsabilidad compartida.

Porque el agua nos recuerda, más que cualquier otro recurso, que dependemos unos de otros y que cuidarla no es una opción, sino una obligación colectiva.

*** Muyatwa Sitali es director ejecutivo en funciones de Saneamiento y Agua para Todos, una alianza auspiciada por UNICEF.