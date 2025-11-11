La Agenda 2030 nos presenta un desafío y, a la vez, una hoja de ruta clara. Entre sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) encontramos la brújula que puede orientar nuestras decisiones cotidianas, incluso algo tan sencillo como elegir dónde y cómo viajamos.

El turismo, motor económico y social de primer orden, se enfrenta a un momento decisivo. La sostenibilidad ya no es un añadido, sino la condición imprescindible para asegurar su futuro. Reinventar la manera en que viajamos es clave para que este sector no sea parte del problema, sino de la solución.

Esta visión integral, que equilibra prosperidad, personas y planeta, resuena con fuerza en las nuevas generaciones de viajeros. Ya no se busca solo un destino, sino una experiencia con propósito, que deje una huella positiva tanto en el visitante como en la comunidad.

En Pitchup.com defendemos que el turismo al aire libre es un camino real y eficaz para lograrlo. No hablamos únicamente de ocio, sino de una forma auténtica y respetuosa de viajar, que conecta a las personas con la naturaleza y contribuye a dinamizar las economías locales.

Nuestro propósito va más allá de ofrecer parcelas o estancias. En cada reserva facilitamos que pequeños propietarios, agricultores y familias rurales diversifiquen sus ingresos. Este modelo redistribuye la riqueza turística, llevándola lejos de los núcleos masificados y contribuyendo a fijar población en la España rural.

Los datos lo confirman. Solo en tarifas de parcela, nuestra plataforma generó en 2024 aproximadamente tres millones de euros de ingresos directos. Y eso no es todo: aún más se destinará a negocios cercanos en comida, bebida, actividades, souvenirs y más.

Una inyección económica que permanece íntegramente en el territorio, fortaleciendo la economía circular y apoyando a comercios, productores y restaurantes. Es el ODS 8 —trabajo decente y crecimiento económico— hecho realidad.

De hecho, la mayoría de los campings de la red de Pitchup.com se encuentran en municipios de menos de 5.000 habitantes. Esto implica un compromiso directo con el ODS 11 —ciudades y comunidades sostenibles—, creando oportunidades y servicios en zonas que luchan activamente contra la despoblación.

Además, acampar es también una apuesta por el bienestar personal (ODS 3). Es una pausa necesaria en un mundo hiperconectado, una oportunidad para fortalecer lazos familiares y reducir el estrés diario.

El turismo al aire libre genera, además, un impacto medioambiental mucho menor que otros modelos de viaje. El propio campista se convierte en custodio de la biodiversidad que disfruta, mientras que los propietarios, conscientes de que su atractivo radica en la conservación del entorno, se convierten en aliados de la sostenibilidad (ODS 15).

La demanda lo confirma: en 2024, los filtros de búsqueda como "energía renovable" o "reciclaje disponible" figuran entre los más utilizados en Pitchup.com. Los viajeros quieren alojamientos que respeten y protejan el planeta, y su elección se convierte en un voto directo por la sostenibilidad (ODS 13).

Los ODS no son un horizonte abstracto ni una meta inalcanzable. Se construyen con decisiones diarias, como el destino que elegimos para nuestras vacaciones. Esta elección es nuestra pequeña gran contribución a un modelo de turismo más justo, inclusivo y respetuoso.

El futuro del turismo sostenible no requiere grandes infraestructuras. A menudo basta con un cielo estrellado, la voluntad de preservar lo que nos rodea y el compromiso de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos.

*** Dan Yates es fundador y director general de Pitchup.com.