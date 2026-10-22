De volar sobre la ciudad de Toledo a perseguir auroras boreales: así será la subasta solidaria de Pequeño Deseo

Volar en avioneta sobre Toledo, seguir la Vuelta Ciclista a España desde un coche y un helicóptero o alojarse en una cabaña en Laponia para contemplar las auroras boreales. Son algunas de las experiencias que formarán parte de la XI Subasta de Grandes Deseos de la Fundación Pequeño Deseo.

Se celebrará el próximo 26 de octubre en el hotel Rosewood Villa Magna de Madrid y la recaudación se destinará a hacer realidad los deseos de niños con enfermedades graves o crónicas. Las entradas están disponibles a través de la web de la fundación, en su página web.

La cita reunirá propuestas dirigidas a quienes buscan viajes singulares, experiencias relacionadas con el motor y actividades vinculadas a la gastronomía y la cultura. La subasta estará dirigida por Beatriz Ordovás, de Christie’s, mientras que el ilusionista Jorge Blass se encargará de presentar el evento.

Entre los lotes de esta edición figuran experiencias para los aficionados a la aventura y la velocidad. Los participantes podrán pujar por un vuelo en avioneta sobre Toledo o por la posibilidad de vivir la Vuelta Ciclista a España desde dentro, siguiendo el desarrollo de la competición en coche y helicóptero.

También estará disponible un simulador profesional SMI de Fórmula 1, que permitirá experimentar las sensaciones de pilotar un monoplaza.

Distintos destinos

La oferta incluye propuestas para descubrir diferentes paisajes y destinos internacionales. Uno de los viajes destacados llevará a los participantes hasta Laponia, donde podrán alojarse en una cabaña de cuento y contemplar las auroras boreales.

La Toscana, Roma y Baja California también figuran entre los destinos incluidos en la subasta. A ellos se suma una escapada a Sanlúcar de Barrameda, que contempla estancias en villas singulares, visitas a bodegas y recorridos acompañados por guías privados.

La selección incorpora, además, una propuesta para los aficionados a la tauromaquia. Se podrá pujar por un abono completo para la Feria Taurina del Verano de El Puerto de Santa María, una cita del calendario taurino que contó la pasada temporada con la participación de Morante de la Puebla.

Más de 8.000 deseos

La finalidad de la iniciativa es recaudar fondos para mantener la actividad de la Fundación Pequeño Deseo, que trabaja desde hace más de 25 años para mejorar el bienestar emocional de niños con enfermedades graves o crónicas mediante el cumplimiento de sus deseos.

Durante este periodo, la organización ha hecho realidad más de 8.000 deseos y ha acompañado a menores y sus familias durante procesos médicos especialmente difíciles. La entidad considera que estas experiencias contribuyen a proporcionar apoyo emocional y ánimo a los niños durante la enfermedad.

La XI Subasta de Grandes Deseos forma parte de las iniciativas con las que la fundación obtiene recursos para continuar desarrollando esta labor. Cada puja permite financiar el cumplimiento de nuevos deseos, de manera que la adquisición de una experiencia se vincula directamente con el apoyo a menores que atraviesan situaciones de salud complejas.