La OEI cifra en 22 millones las personas beneficiadas por sus proyectos de cooperación entre los años 2019 y 2026

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ha beneficiado a más de 22 millones de personas a través de los más de 2.400 proyectos de cooperación desarrollados entre 2019 y 2026.

Durante este periodo, la institución ha gestionado 1.165 millones de dólares y suscrito más de 3.200 convenios, según los datos recogidos en su Memoria institucional 2019-2026, publicada recientemente.

El documento recopila los principales resultados de la organización durante el mandato de Mariano Jabonero como secretario general y ofrece un balance de su actividad en Iberoamérica.

Las cifras corresponden a ocho años marcados por la pandemia de la COVID-19, las dificultades económicas y los desafíos a los que se enfrenta la cooperación internacional en un contexto de cuestionamiento del multilateralismo y reducción de los fondos destinados al desarrollo.

La memoria fue presentada el pasado 16 de octubre durante la XV Asamblea General de la OEI, celebrada en Buenos Aires. La publicación está disponible gratuitamente en PDF, vídeo y formato HTML, en español y portugués. Esta última versión permite consultar información por países, años, proyectos y áreas temáticas.

Presencia iberoamericana

La OEI cuenta con 20 oficinas distribuidas por el territorio iberoamericano, una plantilla de más de 300 personas y una red de más de 3.000 colaboradores. Esta estructura sostiene sus iniciativas en los ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura, además de facilitar la colaboración con los gobiernos y otras instituciones de la región.

La organización también ha reforzado su actividad de divulgación. Entre 2019 y 2026 ha impulsado más de 1.200 publicaciones web y sus proyectos, convocatorias e informes han aparecido en más de 42.000 noticias de la prensa digital iberoamericana. Su comunidad en redes sociales supera los 700.000 seguidores.

En Panamá, la OEI forma y capacita a los líderes del futuro en proyectos como 'Academia ciudadana'. OEI

En el ámbito económico, la memoria destaca la gestión de 1.165 millones de dólares y la reinversión de más de 28 millones de dólares en cooperación. Según Jabonero, estos resultados responden a un modelo que busca diversificar las fuentes de financiación mediante acuerdos con los gobiernos, la banca multilateral, la Unión Europea y otros organismos colaboradores.

En su mensaje incluido en la publicación, el secretario general sostiene que la legitimidad de la institución se ha apoyado en los mandatos de los países miembros y en el desarrollo de proyectos sobre el terreno.

También defiende la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las organizaciones internacionales mediante alianzas y acuerdos que permitan mantener su actividad.

Expansión institucional

Entre los principales hitos del periodo figura el reconocimiento de la OEI como organismo observador de las Naciones Unidas en 2023. Ese mismo año renovó su acreditación por pilares de la Unión Europea, concedida inicialmente en 2014, lo que permite ampliar las posibilidades de cooperación delegada.

En 2024 recibió el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional y participó en la cumbre del G20. Un año después, coorganizó actividades vinculadas a la COP30 en la Amazonía y puso en marcha iniciativas como los Fondos Concursables, dotados con tres millones de dólares para financiar proyectos seleccionados mediante convocatoria pública y competitiva.

La institución también amplió su presencia territorial con la apertura de una oficina en Cuba en 2022, con la que completó su implantación institucional en los países iberoamericanos, según la memoria. En 2026, además, anunció una alianza con Magnum Photos para dar visibilidad a las iniciativas de cooperación a través de la fotografía.

Próxima a cumplir 77 años, la OEI se define como el organismo de cooperación iberoamericano más antiguo. Su trayectoria comenzó en 1949 y, desde entonces, ha desarrollado programas dirigidos a fortalecer la colaboración entre los países de la región.

La Asamblea General celebrada en Buenos Aires abordó asimismo la evolución económica de la organización y eligió al argentino Andrés Delich como nuevo secretario general para el periodo 2027-2030. Perú será la sede de la XVI Reunión Ordinaria de la Asamblea General, prevista para 2030.

La memoria institucional cierra así el balance de la etapa de Jabonero al frente de la organización y reúne los principales indicadores de su actividad, sus recursos y su presencia internacional.