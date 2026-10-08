Fundación Mapfre reconoce a Teresa Perales, Ayúdame3D, AESLEME y Cortijo Guadiana por su compromiso social

Fundación Mapfre ha entregado este jueves 8 de octubre en Madrid sus Premios Sociales, unos galardones que reconocen a personas y entidades por actuaciones desarrolladas en beneficio de la sociedad.

La ceremonia ha estado presidida por Su Majestad la Reina Doña Sofía y ha contado con la presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y del presidente de Fundación Mapfre, Antonio Huertas.

En esta edición, los premios han distinguido a Teresa Perales por su trayectoria profesional, a Ayúdame3D por su impacto social, a la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME) por su trayectoria social y a Cortijo Guadiana por su iniciativa en el sector agropecuario.

En total, los galardones cuentan con una dotación de 160.000 euros y han recibido 953 candidaturas procedentes de distintos países.

Durante el acto, Huertas ha señalado que los premios ponen el foco en quienes trabajan para afrontar problemas sociales. "Estos Premios no enfocan solo el problema social, sino la solución y, especialmente, a quienes la hacen posible, a los que no se resignan", ha afirmado.

El presidente de Fundación Mapfre también ha destacado la capacidad de las personas para intervenir en su entorno y ha situado entre los valores de los galardones la solidaridad, la inclusión y el uso de la innovación y la tecnología para reducir desigualdades.

El denominador común de las cuatro candidaturas premiadas, según Huertas, es "personas cuidando de personas". "Ninguna acción que mejora la vida de una persona es pequeña", ha añadido.

Teresa Perales

El Premio José Manuel Martínez Martínez, dentro de la categoría A Toda una Vida Profesional, ha recaído en Teresa Perales. La nadadora paralímpica, nacida en Zaragoza en 1975, perdió la movilidad de las piernas a los 19 años debido a una neuropatía y posteriormente comenzó una trayectoria deportiva que la ha convertido en una de las deportistas paralímpicas más laureadas.

Perales ha participado en siete Juegos Paralímpicos y suma 28 medallas en esta competición. A ellas se añaden 23 medallas en Campeonatos Mundiales de Natación Adaptada y 49 en Campeonatos Europeos de Natación Paralímpica.

En septiembre logró su medalla número 100 al proclamarse campeona de Europa de 50 metros espalda en Kocaeli. Su próximo objetivo deportivo son los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Teresa Perales, nadadora paralímpica, al recoger su premio. Cedida

Su trayectoria también incluye responsabilidades en la administración pública y en organismos deportivos. Fue diputada en las Cortes de Aragón, directora general de Atención a la Dependencia del Gobierno de Aragón y asesora del Ayuntamiento de Zaragoza.

Además, ha formado parte del Consejo de Atletas y de la Comisión de Juegos Paralímpicos del Comité Paralímpico Internacional y participa en proyectos relacionados con inclusión, voluntariado y empleabilidad.

Perales es también 'Top 100 Honoraria', es decir, forma parte de ese selecto grupo de mujeres que han sido elegidas en tres ocasiones distintas para formar parte del prestigioso ranking de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' organizado por Magas de EL ESPAÑOL y fundado por Mercedes Wullich.

Al recoger el premio, Perales ha situado el valor de su trayectoria en las relaciones y experiencias acumuladas durante estos años. "No aspiro a que dentro de cien años alguien recuerde cuántas medallas ganó Teresa Perales. Me conformo con algo más sencillo: que alguien recuerde un abrazo, una conversación, un pequeño gesto", ha señalado.

La deportista también ha destacado como una de sus principales satisfacciones haber contribuido a modificar la percepción social sobre la discapacidad.

Tecnología por la autonomía

Ayúdame3D ha recibido el premio al Mejor Proyecto o Iniciativa por su Impacto Social por un programa basado en la impresión 3D para crear y distribuir gratuitamente productos de apoyo personalizados destinados a personas con discapacidad.

Entre sus desarrollos se encuentran las Trésdesis, prótesis impresas en 3D dirigidas a personas con amputaciones o agenesia de miembros superiores. La organización colabora además con hospitales y centros educativos y dispone de una red internacional de laboratorios locales, los denominados 3DLabs, que permiten adaptar los productos a las necesidades de cada comunidad.

Guillermo Gauna-Vivas, fundador del proyecto Ayúdame3D con una de las prótesis. Cedida

Desde 2023, el proyecto ha llegado a más de 70 países, ha entregado 747 productos de apoyo y ha creado 28 diseños propios. Solo durante el último año distribuyó 330 dispositivos. La iniciativa nació después de un viaje de su fundador, Guillermo Gauna-Vivas, a un orfanato de Kenia en 2017, donde entregó sus primeras prótesis a cinco personas con amputaciones.

"Ayudar es demasiado fácil como para no hacerlo", ha afirmado Gauna-Vivas durante la ceremonia. El fundador ha defendido que la colaboración no requiere conocimientos tecnológicos específicos y ha señalado que "no hace falta ser ingeniero, tener una impresora 3D o fundar una ONG para cambiar la vida de alguien".

Transformación del sector agrario

AESLEME ha sido reconocida con el premio a la Mejor Entidad por su Trayectoria Social. La asociación trabaja desde 1990 en la prevención de fallecimientos y lesiones graves derivados de los siniestros viales y presta atención integral a las víctimas.

Desde su creación, ha beneficiado a más de cinco millones de personas, impartido más de 200.000 conferencias y formado a más de 200 personas con lesión medular como especialistas en educación vial. Su actividad incluye también atención psicológica, sanitaria y jurídica, además de programas de inclusión laboral.

Mar Cogollos, presidenta de AESLEME, junto a la reina Sofía, durante la recogida del premio. Cedida

Su presidenta, Mar Cogollos, ha definido el reconocimiento como "un gran impulso", pero también como "una responsabilidad para no bajar la guardia". La asociación, ha señalado, continuará trabajando mientras exista un siniestro vial evitable.

Por su parte, Cortijo Guadiana ha recibido el premio a la Mejor Iniciativa en el Sector Agropecuario. La finca olivarera del grupo Castillo de Canena, situada entre las sierras de Cazorla y Mágina, en Jaén, desarrolla desde 2005 un modelo que combina agricultura regenerativa, innovación y conservación del entorno.

Francisco Vañó, directivo de Cortijo Guadiana, durante la recogida del premio. Cedida

Entre sus actuaciones figuran la recuperación del terreno, el uso eficiente del agua, la incorporación de tecnologías y energías renovables y la integración de ganadería y apicultura para favorecer el equilibrio del ecosistema. También cuenta con una planta fotovoltaica flotante sobre una balsa de riego.

Francisco Vañó, directivo de Cortijo Guadiana, ha considerado el reconocimiento "un impulso renovador para seguir mejorando, investigando y superándonos cada día". La iniciativa, ha explicado, parte de una concepción del campo como "un patrimonio vivo que debemos cuidar y transmitir intacto a las futuras generaciones".