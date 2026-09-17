Sostenibilidad y competitividad estrechan su vínculo, pero el 70% de las empresas teme una transición desalineada

La relación entre sostenibilidad y competitividad alcanza a la mayor parte del tejido empresarial, que se ve forzado a transformar sus estrategias por factores como la presión sobre los recursos, la transición energética, la incorporación de talento y el bienestar.

La gran mayoría de las empresas son conscientes de la importancia de este vínculo, sin embargo un 70% advierte de que una transición ecológica "desalineada" podría frenar el crecimiento y la generación de riqueza.

Estas conclusiones fueron expuestas por Germán Granda, director general de Forética, durante ESG Spain 2026, celebrado en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. El encuentro reunió a representantes de diferentes ámbitos, como la energía, las infraestructuras, las finanzas y la industria, para analizar esta relación.

Granda defendió que "la sostenibilidad es una responsabilidad, pero también lo es construir esas ventajas competitivas dentro de nuestras organizaciones". Frente a los grandes compromisos, anticipó "una gestión que va al detalle, va a los resultados", con un enfoque más realista por parte de las empresas.

Regulación y estrategia

El nuevo escenario geopolítico, tan susceptible a repentinos cambios, obliga a las empresas a revisar sus fuentes de energía y sus dependencias tecnológicas así como sus cadenas de suministro.

Miguel Otero, investigador principal del Real Instituto Elcano, resumió esta modificación con una afirmación: "ESG no es solamente un marco normativo, ESG es estrategia".

Según Otero, la eficiencia energética puede reducir costes, mientras que la diversificación de proveedores y una mayor trazabilidad pueden ayudar a las empresas a afrontar interrupciones y competir en mercados internacionales.

German Granda, CEO de Forética. Forética

Por ello, Otero planteó un modelo que sustituye el enfoque centrado en la reputación y el cumplimiento por otro ligado directamente al funcionamiento de las empresas. "Pasamos de regulación, reputación y financiación a resiliencia, innovación y diversificación", resumió.

La regulación también formó parte del debate. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, resaltó cómo el exceso de información sobre la sostenibilidad que deben presentar las empresas puede suponer una sobrecarga para los inversores.

"Más que reducir el ámbito, hay que reducir los puntos de información de las empresas" afirmó.

Energía e infraestructuras

Durante las dos últimas décadas, España ha ampliado su capacidad de energía renovable y ha desarrollado una cadena industrial vinculada al sector. Loreto Ordóñez, consejera delegada de ENGIE España, indicó que el 55% de la generación eléctrica del país fue renovable al cierre de 2025 y que la producción descarbonizada se situó cerca del 76%.

La directiva señaló que esta posición puede atraer inversiones y cómo este vínculo entre sostenibilidad y competitividad "ya no son dos conceptos reñidos, son dos conceptos que claramente van de la mano y generan valor".

No obstante, la producción energética necesita redes capaces de transportarla y almacenarla. Javier Goñi, consejero delegado de Exolum, reclamó acelerar todo el proceso burocrático que conlleva ejecutar los proyectos. "Tenemos que pasar de las musas al teatro. Tenemos que pasar de los planes a la ejecución rápida y ágil", sostuvo.

El papel humano

En España, sólo tres de cada diez personas con discapacidad en edad laboral tienen un empleo. Entre la población sin discapacidad, la proporción asciende a siete de cada diez, según datos de Fundación Once, el INE y Odismet citados durante el encuentro.

La triatleta paralímpica Eva Moral abordó las barreras que todavía dificultan el acceso al empleo, al deporte y a otros espacios con los que interactuamos en el día a día. "La discapacidad no la tenemos nosotros, la tiene el mundo que no está adaptado a todos", aseguró.

El cambio, por tanto, no se limita a incorporar criterios ambientales en los informes corporativos, sino que ha entrado en la gestión diaria de las empresas.

Alberto Granados, presidente de Forética, resumió esta evolución: "Cuando empezamos, la sostenibilidad era todavía para muchas organizaciones una conversación de reputación y hoy es una conversación de liderazgo".