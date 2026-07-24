Fundación 'la Caixa' duplicará las donaciones recibidas para las zonas devastadas por los terremotos en Venezuela

Apenas un mes ha transcurrido desde que la región centro-norte de Venezuela quedara devastada.

El pasado 24 de junio, la tierra tembló con extrema violencia mediante dos seísmos sucesivos que alcanzaron unas magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter.

Según las estimaciones oficiales publicadas por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la cifra total de afectados por el desastre natural asciende a 1,3 millones de personas.

El balance de daños personales es estremecedor, hasta la fecha se han contabilizado más de 5.000 víctimas mortales y más de 16.700 heridos.

Multiplicar la solidaridad

Durante las frenéticas semanas inmediatas a los temblores, todos los operativos sobre el terreno se centraron en un objetivo único y vital: salvar el mayor número de vidas posible y proporcionar asistencia humanitaria de primera necesidad.

Esto incluyó el reparto urgente de agua potable, alimentos y la habilitación de refugios temporales.

Sin embargo, 30 días después de la catástrofe, las prioridades han evolucionado de forma natural.

La respuesta humanitaria entra ahora en una nueva y exigente etapa orientada hacia la recuperación a largo plazo de las comunidades damnificadas.

Respuesta World Vision en Venezuela. Cedida

Ante el comienzo de esta nueva fase, la Fundación 'la Caixa' ha asumido un firme compromiso anunciando que destinará hasta un millón de euros para respaldar la reconstrucción de las zonas geográficas golpeadas.

Para lograr materializar esta inyección económica, la entidad ha diseñado una campaña de solidaridad basada en el formato de donación de contrapartida.

En la práctica, esto significa que la Fundación se compromete formalmente a igualar cada euro aportado por particulares y otras entidades, marcando un tope de un millón de euros.

Para participar, las aportaciones ciudadanas y corporativas deberán canalizarse hacia el Comité de Emergencia Español o hacia UNICEF España utilizando la plataforma web oficial.

Esta iniciativa solidaria, que ha arrancado este viernes 24 de julio, se mantendrá plenamente operativa recibiendo fondos durante el plazo de un año.

Reparto de los fondos

La distribución de este fondo de ayuda se realizará de manera equitativa.

Por un lado, la Fundación 'la Caixa' reservará hasta 500.000 euros para duplicar el dinero que logre recaudar el Comité de Emergencia Español, un organismo integrado por Acción Contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan Internacional y World Vision.

El capital reunido por esta coalición de ONG se invertirá durante los próximos meses en la rehabilitación de viviendas y de infraestructuras básicas.

Asimismo, promoverán la reactivación económica para que las familias recuperen su autonomía financiera, instalarán aulas provisionales, entregarán material escolar y brindarán un indispensable apoyo psicosocial y atención comunitaria.

Por su parte, los otros 500.000 euros servirán para igualar lo recaudado por UNICEF España en la misma campaña digital.

Esta organización enfocará sus esfuerzos de intervención en reconstruir los servicios esenciales que quedaron inutilizados o destruidos por los terremotos.

Su labor sobre el terreno abarcará la restauración integral de escuelas, sistemas de agua y saneamiento, atención sanitaria, nutrición y protección infantil.

Con este impulso conjunto, el objetivo irrenunciable es garantizar que los niños, las niñas y sus familias recuperen el acceso a los servicios básicos y puedan retomar progresivamente la normalidad en su vida cotidiana tras la tragedia.