Bogotá se consolida como epicentro de la cooperación cultural iberoamericana de la mano de la OEI

Comisión Experta de Cultura de la OEI durante el encuentro en Bogotá. Cedida

La capital colombiana ha reafirmado su papel como gran escenario para el diálogo y el intercambio de políticas públicas en la región.

Tras tres días de intenso debate y construcción conjunta ha concluido el Encuentro Iberoamericano de Cultura–Bogotá 2026, una cumbre liderada por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

El evento logró reunir a más de 30 especialistas y representantes de diez países con un objetivo claro: reflexionar sobre el papel estratégico de la cultura en el desarrollo sostenible y medir su impacto directo en los territorios y ciudades de Iberoamérica.

Para Raphael Callou, director general de Cultura de la OEI, el encuentro permitió poner en valor el trabajo regional.

"Durante estos tres días compartimos reflexiones y evidencias que muestran cómo la cultura transforma los territorios y constituye un elemento clave para impulsar el desarrollo sostenible en ámbitos como la educación artística, las industrias creativas y la cultura digital", destacó.

El liderazgo de las ciudades

Bajo el lema 'Cultura y desarrollo sostenible: hacia una agenda de desarrollo de cooperación cultural en Iberoamérica', las jornadas abordaron de forma integral los grandes desafíos del sector, enfocándose en los derechos culturales, la economía creativa, el reto del entorno digital y la función comunitaria de las bibliotecas públicas y los museos.

Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, subrayó el valor de esta iniciativa.

"Este Encuentro nos mostró cómo la cultura preserva lazos que nos permiten convivir a pesar de las diferencias. Además, consolida a Bogotá como referente mundial en gestión cultural y política pública, gracias a una red de ciudades que se fortalece para tomar decisiones frente a los retos actuales", mencionó.

Proyectos estratégicos

En el marco de la cumbre, la ciudad acogió también la reunión de la Comisión de Expertos de Cultura de la OEI, un espacio en el que especialistas internacionales evaluaron los avances de las principales iniciativas de cooperación de la organización.

En la mesa de trabajo se evaluó el estado y desarrollo de programas estratégicos de alcance regional como la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural (RedArtes), el Programa de Industrias Culturales y Creativas (PIICC), las Rutas e Itinerarios Culturales (PRICI), así como la revisión de la Carta Cultural Iberoamericana, la Escuela Iberoamericana de Cultura y la Cátedra de Cultura Digital y Propiedad Intelectual.

A este respecto, Donatella Montaldo, directora de la OEI en Colombia, señaló que esta comisión enriquece la agenda regional al reunir perspectivas diversas que "contribuyen a la construcción de políticas culturales más pertinentes, inclusivas y acordes con las transformaciones de nuestros territorios".

El cierre del encuentro consolida el compromiso entre la OEI y las instituciones bogotanas para seguir promoviendo la cooperación cultural, integrando la innovación y el multilateralismo en el centro de las políticas de progreso y cohesión en la región.