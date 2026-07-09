La Fundación 'la Caixa' destina 10 millones de euros para becar a 100 estudiantes de posgrado en el extranjero

Foto de familia durante el acto de entrega de becas de posgrado de la Fundación ”la Caixa”. Fundación ”la Caixa”

El CaixaForum de Madrid ha vuelto a vestirse de gala para acoger una de las citas académicas y científicas más relevantes del panorama nacional: la ceremonia de entrega de las becas de posgrado en el extranjero impulsadas por la Fundación 'la Caixa'.

En esta 44ª edición, cien jóvenes talentos han recibido el apoyo económico y formativo para continuar sus estudios en la élite universitaria mundial, en un acto presidido por el Rey Felipe VI, quien ha estado acompañado por el presidente de la entidad filantrópica, Isidro Fainé, y por el ministro de Hacienda, Arcadi España.

Conseguir una de estas preciadas ayudas no es una tarea sencilla. Este año, los galardonados han sido minuciosamente elegidos de entre 1.101 aspirantes, lo que refleja que menos del 10% de los candidatos logra superar la exigente criba.

El sistema de selección se asienta sobre un riguroso modelo de evaluación entre pares y entrevistas personales llevadas a cabo por catedráticos y profesores con dilatada experiencia internacional.

Este altísimo grado de exigencia garantiza que los jóvenes elegidos acrediten no solo un expediente académico de sobresaliente, sino también un perfil investigador con un potencial de impacto social.

Rumbo a la élite mundial

Gracias a este impulso, los becarios de la promoción de 2025 pondrán rumbo a algunas de las instituciones de educación superior más distinguidas del planeta.

Las históricas aulas de la Universidad de Cambridge, Oxford, Harvard, Columbia o la reputada ETH de Zúrich serán el nuevo centro de operaciones de estos estudiantes.

En términos demográficos, el grupo está compuesto por jóvenes con una edad media de 24 años, provenientes de 27 provincias españolas, con Madrid, Barcelona y Zaragoza a la cabeza y un distrito de Portugal.

Además, se incluyen cinco estudiantes de origen internacional procedentes de Argentina, Cuba, Italia, Líbano y Serbia. El destino mayoritario volverá a ser el continente europeo, que acogerá a 64 becarios, seguido muy de cerca por América con 35 jóvenes, y Asia, con un único representante.

Las disciplinas elegidas abarcan un espectro inmenso del saber humano, desde las matemáticas, la ingeniería y las ciencias de la vida, hasta la historia, el derecho o las relaciones internacionales, apostando por el talento sin ningún tipo de restricción académica.

Inversión integral

Más allá del indiscutible prestigio que otorga, el programa destaca por su completa dotación financiera.

En esta convocatoria en particular, la Fundación 'la Caixa' ha invertido un total de 10 millones de euros, lo que se traduce en un coste medio aproximado de 100.000 euros por beca.

Esta cuantía cubre de manera íntegra el coste de las matrículas universitarias e incluye una asignación mensual para la manutención de los estudiantes, así como una dotación extra para sufragar los gastos de desplazamiento.

A esto se le suma la entrada directa a la Asociación de Becarios de la Fundación, una influyente y activa red de excelencia que ya agrupa a más de 6.700 profesionales de múltiples sectores.

Si observamos la perspectiva histórica, las cifras son abrumadoras: desde el nacimiento del programa en 1982, se han invertido más de 229 millones de euros en el futuro de 4.177 estudiantes.

El valor por encima de la técnica

Durante su intervención, Isidro Fainé quiso poner en valor la dimensión solidaria y ética de los seleccionados, afirmando que, a menudo, "es más difícil la calidad humana que la brillantez intelectual".

El presidente de la fundación relató anécdotas inspiradoras para ilustrarlo, como el caso de una joven que decidió estudiar medicina tras crecer en una familia de farmacéuticos observando el sufrimiento ajeno, o el de otra estudiante que encaminó sus pasos hacia la economía internacional tras realizar un voluntariado en un orfanato de Cabo Verde.

Fainé recordó que el talento se cultiva lentamente "a base de empeño, pasión y codos", y subrayó la imperiosa necesidad de mantener intactos los valores humanistas en una era dominada por la irrupción de la inteligencia artificial.

Su Majestad el Rey de España durante el acto de la entrega de becas de posgrado de la Fundación ”la Caixa” Fundación "la Caixa"

Precisamente, la reflexión sobre la convivencia entre tecnología y humanismo cobró vida en el discurso de Luis Sentis, quien acudió en representación del colectivo de antiguos becarios

Hace 28 años, Sentis ocupaba una de esas mismas butacas antes de volar hacia la Universidad de Stanford con las maletas llenas de sueños. Hoy, es un auténtico referente global en robótica humanoide, profesor en la Universidad de Texas en Austin y cofundador de la compañía Apptronik.

El broche de oro a esta jornada tan especial lo puso el Rey Felipe VI, quien cerró el acto ensalzando el esfuerzo de los galardonados.

Su Majestad les instó a exprimir cada instante de esta inigualable aventura internacional para acumular conocimientos, pero les pidió encarecidamente que no olviden sus raíces, animándolos a regresar en un futuro para contribuir a la prosperidad de su país de origen.

Finalmente, el monarca puso el foco en el incalculable valor intangible de estas becas, asegurando que el verdadero beneficio social, científico e innovador que generarán estos jóvenes a lo largo de sus trayectorias profesionales supera con creces la inversión económica inicial de la Fundación.