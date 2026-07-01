La OEI y la Universidad Alfonso X el Sabio renuevan el acuerdo de colaboración: 50 becas para el talento iberoamericano

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) y la Organización de Estados Iberoamericanospara la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) han renovado su acuerdo de colaboración para fomentar el acceso a estudios de posgrado entre estudiantes iberoamericanos.

Ambas instituciones vuelven a unirse para lanzar una convocatoria de 50 becas académicas, más del doble del curso pasado, dirigidas a ciudadanos de los países miembros de la OEI.

El objetivo principal es facilitar la formación especializada en sectores estratégicos y de alta demanda de talento, contribuyendo directamente al desarrollo profesional y al impacto social en las regiones involucradas con una visión global.

Formación 'online'

La convocatoria incluye un total de 18 programas formativos en modalidad online, distribuidos en dos grandes áreas donde UAX se ha consolidado como un referente académico.

Todas las titulaciones cuentan con reconocimiento oficial tanto en Europa como en Iberoamérica.

Dentro del área de Business & Tech, los candidatos tendrán la oportunidad de especializarse en sectores de vanguardia altamente demandados, como ciberseguridad, big data, inteligencia artificial, energías, dirección y organización de proyectos o gestión financiera.

Por otra parte, la oferta académica se extiende al área de Educación, la cual incluye programas clave diseñados específicamente para la cualificación docente.

Como el Máster en Liderazgo y Dirección de Centros Educativos, Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva, Neuropsicología Educativa, Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, Didáctica de las Matemáticas, Tecnología Educativa y Competencias Digitales Docentes, e Innovación Educativa.

Requisitos y plazos Las becas están destinadas a apoyar la cualificación del talento en la región, cubriendo el 50% del coste total de la maestría seleccionada. Al impartirse en modalidad 100% online, el programa permite a los profesionales compatibilizar su formación con sus actividades laborales actuales. El plazo de postulación permanecerá abierto para recibir candidatos hasta el próximo 5 de octubre de 2026.

Más allá de las becas

La renovación del acuerdo estratégico entre la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) representa un hito que trasciende el plano tradicional de las ayudas financieras.

El alcance de este compromiso común abarca los pilares fundamentales del progreso universitario.

En el ámbito de la investigación, se promoverá la generación de conocimiento aplicado para resolver desafíos contemporáneos del entorno global.

Al mismo tiempo, la capacitación docente se enfocará en actualizar a los educadores con herramientas metodológicas de vanguardia y competencias digitales clave.

Todo esto se complementará con un fuerte impulso a la movilidad académica, facilitando el intercambio de estudiantes y profesores para enriquecer sus perspectivas culturales, junto con la articulación de redes universitarias que permitan a distintas instituciones de la región compartir recursos, transferencia tecnológica y buenas prácticas.

'Universidad Iberoamérica 2030'

Todo este despliegue de esfuerzos compartidos converge de manera directa en la estrategia Universidad Iberoamérica 2030.

Este plan no funciona como una simple declaración de intenciones, sino como una hoja de ruta ambiciosa que busca edificar un espacio común de educación superior donde la equidad, la calidad y la investigación científica sean los motores del desarrollo sostenible.

A través de esta alianza, la UAX y la OEI asumen la responsabilidad de acelerar la transición hacia un modelo universitario mucho más inclusivo, fuertemente digitalizado y estrechamente vinculado con el sector productivo.

De este modo, se busca asegurar que la innovación académica se traduzca en progreso real, empleo de calidad y bienestar social para toda la comunidad iberoamericana.