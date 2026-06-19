MWCapital Awards distingue en Barcelona seis proyectos tecnológicos con impacto social y ambiental global

La segunda edición de los MWCapital Awards, organizados por Mobile World Capital Barcelona en colaboración con GSMA Foundry, B Lab Spain, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y Red.es, ha reconocido seis proyectos tecnológicos por su capacidad para generar impacto social y medioambiental a escala global.

La ceremonia se celebró en La Pedrera, en Barcelona, con la presencia de los finalistas internacionales y representantes del ecosistema de innovación.

Los galardones se han concedido tras un proceso de selección que ha evaluado 298 candidaturas procedentes de 62 países, de las cuales un 65% eran internacionales.

De ese conjunto se eligieron 17 finalistas por su grado de innovación, escalabilidad y contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, antes de seleccionar a los seis proyectos ganadores en distintas categorías.

Entre los premiados figura HeliumDoc AI (Nigeria), una plataforma de salud basada en inteligencia artificial que permite la atención médica a distancia en comunidades expuestas a inundaciones, incorporando historiales digitales y mapeo geoespacial.

Desde Kenia, ChargeByte ha sido reconocido por sus sistemas solares de energía y conectividad que ofrecen electricidad, carga de dispositivos y acceso a internet en zonas con infraestructuras limitadas.

También ha sido premiada la aplicación SAM Photo Diagnosis App (Senegal), desarrollada por la Fundación Acción contra el Hambre, que permite detectar malnutrición severa mediante una sola imagen incluso sin conexión a internet.

Desde China, RCare ha sido distinguido por su sistema de monitorización sin contacto de signos vitales mediante radar de ondas milimétricas e inteligencia artificial.

En Panamá, el proyecto Nun Jukrä Tä Kwin, impulsado por la Organización Panamericana de la Salud junto a la Fundación FC Barcelona, ha sido reconocido por el uso de drones para mejorar la distribución de medicamentos y pruebas diagnósticas en comunidades remotas.

Además de los seis proyectos principales, se ha otorgado el Barcelona Horizon Award a HERA, una iniciativa de salud digital desarrollada por HERA Digital Health en Turquía. El proyecto recibirá hasta 50.000 euros para implementar un piloto en Barcelona, con el objetivo de testar su escalabilidad en un contexto urbano europeo.

La plataforma utiliza inteligencia artificial para facilitar el acceso a servicios sanitarios esenciales a poblaciones vulnerables y refugiadas, ofreciendo orientación personalizada en atención prenatal, vacunación y atención primaria.

La gala, celebrada en La Pedrera, uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura modernista de la ciudad, reunió a representantes institucionales y expertos del sector tecnológico.

Durante el evento, la directora general de Mobile World Capital Barcelona, Laia Corbella, destacó la diversidad de las candidaturas y el papel de la tecnología como herramienta de transformación social.

En la misma línea, el CEO de GSMA Ltd., John Hoffman, subrayó la consolidación de Barcelona como ecosistema global de innovación tras más de dos décadas de celebración del Mobile World Congress.

Por su parte, representantes de B Lab Spain y Red.es destacaron el papel de la innovación con propósito como motor de una economía más inclusiva y sostenible.

Los proyectos seleccionados obtendrán visibilidad internacional y acceso a oportunidades de colaboración dentro del ecosistema global de innovación. Asimismo, podrán presentar sus soluciones en la próxima edición del MWC Barcelona, lo que amplía su proyección ante potenciales socios e inversores.

Con esta iniciativa, Mobile World Capital Barcelona refuerza su compromiso de impulsar la tecnología como herramienta de impacto positivo en los ámbitos económico, social y medioambiental, en línea con la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Los organizadores coinciden en señalar que los MWCapital Awards buscan consolidar una red internacional de proyectos capaces de contribuir a una transformación digital más responsable.