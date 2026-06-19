'Espacios vacíos', un corto sobre las ausencias que deja la violencia de género, gana el XI concurso 'Nos duele a todos'

La Fundación Mutua Madrileña ha dado a conocer los ganadores de la undécima edición de su concurso 'Nos duele a todos', una iniciativa que reúne cada año a estudiantes de toda España para sensibilizar, a través de la creatividad, sobre la igualdad y la lucha contra la violencia de género.

El primer premio, dotado con 4.000 euros, ha sido para el vídeo 'Espacios Vacíos', de Kim Castaño, alumna de 1º de Bachillerato del IES Carlos III de Madrid. Su propuesta se centra en que detrás de cada feminicidio no hay una estadística, sino una vida interrumpida y una ausencia permanente.

"Todos los años hay feminicidios, pero para mucha gente quedan en un número", explica la autora, que subraya cómo su trabajo busca devolver humanidad a esas cifras. "Estamos normalizando las muertes de las mujeres, pero para sus familias no es una simple cifra, sino un espacio vacío que queda ahí y no se puede llenar", añade.

El segundo premio ha recaído en 'Fuera de plano', elaborado por un equipo de siete estudiantes del IES Lope de Vega de Madrid. El corto, que ha obtenido 3.000 euros, pretende visibilizar a las víctimas de violencia de género y lanzar un mensaje de apoyo: "Que no deben callar y que no están solas".

El tercer premio, dotado con 2.000 euros, ha sido para 'Rompe el círculo', realizado por cuatro alumnos del IES Llanes de Sevilla. El vídeo aborda el control en las relaciones entre adolescentes y cómo determinados comportamientos pueden tener raíces en entornos familiares normalizados.

En esta edición han participado cerca de 800 estudiantes de 58 centros educativos de toda España, con más de 325 creatividades presentadas.

El certamen, dirigido exclusivamente a enseñanzas medias, ha experimentado un crecimiento del 22% en participación respecto al año anterior y un aumento del 48% en el número de proyectos.

Además de los premios principales, el concurso ha distinguido otras categorías.

El reconocimiento al profesor más influyente ha sido para Marcos García Fuente, del IES La Senda de Getafe, cuyos alumnos han presentado 60 trabajos. "Debemos ir más allá" de los contenidos puramente académicos, defiende el docente, que apuesta por integrar la educación en valores en el aula.

El premio al trabajo más popular ha sido para 'Dos generaciones, la misma herida', mientras que el galardón Tolerancia Cero ha recaído en 'Rompe tu silencio, hay salida', que será difundido en los canales de Atresmedia.

Desde 2012, la Fundación Mutua Madrileña impulsa una línea de acción contra la violencia de género que combina el apoyo a ONG y campañas de sensibilización.

El concurso 'Nos duele a todos' se ha consolidado como uno de sus principales proyectos educativos, dando voz a jóvenes que, desde el aula, construyen relatos para nombrar lo que duele y no siempre se ve.