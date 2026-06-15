Los Premios fundación Moeve impulsan tres proyectos clave para la transición ecológica justa

La fundación Moeve ha celebrado en Madrid la entrega de sus galardones anuales con los que pretenden acelerar una transición ecológica justa en España y Portugal. Se trata de una iniciativa consolidada que reconoce proyectos capaces de transformar ideas innovadoras en soluciones reales.

En su tercera edición, la convocatoria ha registrado un crecimiento notable al recibir hasta 340 candidaturas. Entre los aspirantes se encontraban startups, pymes, asociaciones, fundaciones, cooperativas y diversas entidades públicas. Esta alta participación refleja la solidez de los premios como plataforma de referencia sostenible.

El auditorio de la Torre Moeve reunió a diez iniciativas finalistas, seis españolas y cuatro portuguesas. Los promotores defendieron sus propuestas en un formato competitivo de pitch de tres minutos. El encuentro sirvió para visibilizar el talento innovador del ecosistema ibérico actual.

Estas propuestas abordan desafíos cruciales para la Agenda 2030, como la economía circular o el acceso al agua. También proponen soluciones para la regeneración de ecosistemas, la empleabilidad verde y la reducción del desperdicio alimentario. Todo ello desde un enfoque transversal que combina el impacto ambiental y social.

Maarten Wetselaar, presidente de la fundación Moeve, destacó durante el acto el valor del talento y la creatividad. Según explicó, el compromiso de las personas que lideran estas iniciativas es una fuente de inspiración esencial. Su labor contribuye a aumentar la confianza colectiva en el futuro de la región.

Por su parte, la vicepresidenta Bettina Karsch subrayó la importancia de situar a las personas en el centro de la acción. Afirmó que la transición ecológica no debe ser un concepto abstracto. Detrás de cada proyecto tangible hay horas de trabajo, riesgos asumidos, decisiones complejas y valentía.

Tras la deliberación del jurado, compuesto por el Consejo Asesor de la entidad, se distribuyeron 120.000 euros. Los tres proyectos ganadores, que ya están en marcha y son replicables, contarán además con sesiones de mentoría. El apoyo de expertos les ayudará a escalar su impacto estructural.

El primero de los proyectos galardonados es DesaLIFE, un innovador sistema offshore de desalación que funciona sin emisiones. La tecnología aprovecha la energía de las olas para producir agua dulce de manera sostenible. Esto garantiza la seguridad hídrica en territorios con estrés hídrico sin dañar los mares.

La segunda iniciativa premiada es FORTALECE, un programa desarrollado por investigadores de la Universidad de Granada. Su propósito es promover una gestión óptima del agua, reconociendo el valor ambiental del regadío tradicional. El proyecto refuerza el papel de las comunidades de regantes en el medio rural.

El tercer reconocimiento ha sido para la cooperativa Fruta Feia, una entidad pionera en el sector agroalimentario. Su labor combate el desperdicio de alimentos en origen conectando directamente a agricultores y consumidores. Así, transforma productos descartados por su estética en consumo consciente y accesible.

La jornada de entrega estuvo conducida por el periodista y reconocido divulgador científico Luis Quevedo. El evento se configuró como un espacio idóneo para el intercambio de ideas entre diferentes agentes sociales. Todos ellos implicados activamente en el impulso de la sostenibilidad ambiental desde diversas disciplinas.

Uno de los momentos cumbres del acto fue la ponencia titulada 'Clima de cambio'. Fue impartida por la bióloga y divulgadora Odile Rodríguez de la Fuente. Su intervención conectó la preservación de la biodiversidad con la necesidad de que la sociedad asuma un papel activo y constructivo.

La fundación Moeve es una entidad de interés general y sin ánimo de lucro. Centra sus esfuerzos en atender las prioridades de las comunidades locales donde opera su fundadora homónima. Sus líneas de actuación prioritarias giran en torno a las personas, la biodiversidad y la innovación social.