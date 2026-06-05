Huelva se convierte en el epicentro de la cooperación cultural y el desarrollo sostenible iberoamericano

El Foro Iberoamericano de La Rábida, ubicado en Huelva, ha sido el escenario escogido para formalizar el Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos. Esta iniciativa regional, pionera en su tipología dentro de la región, está coordinada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

El encuentro ha reunido a autoridades públicas y representantes de más de 18 delegaciones de diversos países de la comunidad iberoamericana, universidades y organismos internacionales. Todos ellos se han congregado en tierras onubenses con la firme intención de marcar un hito histórico dentro de la cooperación cultural regional.

La cita institucional ha servido principalmente para definir minuciosamente las metodologías de gobernanza de este nuevo programa transnacional. Asimismo, los participantes han establecido los criterios, parámetros e indicadores técnicos indispensables que regularán la futura certificación oficial de las diferentes rutas e itinerarios culturales de la esfera regional.

Como muestra del compromiso político e institucional alcanzado durante las sesiones, las delegaciones asistentes han firmado una declaración conjunta. Mediante esta rúbrica, los países se comprometen formalmente a consolidar alianzas estables destinadas a la salvaguarda, revalorización y correcta gestión del patrimonio histórico común existente en sus territorios.

El acto de apertura contó con el presidente de la Diputación de Huelva, Daniel Toscano, y el director general de Cultura de la OEI, Raphael Callou. A ellos se sumaron Santiago Herrero, director de Relaciones Culturales de la AECID, y Ángeles Albert, directora general de Patrimonio del Ministerio de Cultura de España.

Durante la presentación del proyecto, Callou destacó que con esta puesta en marcha se da un paso fundamental para la cooperación cultural. El directivo incidió en que el marco común contribuirá de manera decisiva a fortalecer el extraordinario patrimonio, favoreciendo el desarrollo sostenible y la integración cultural iberoamericana.

Por su parte, Toscano manifestó el profundo orgullo local de que el municipio onubense fuera el lugar elegido para este hito. El mandatario provincial señaló con firmeza que estamos asistiendo al nacimiento de una iniciativa llamada a "fortalecer los vínculos culturales entre los países iberoamericanos" en el futuro.

La hoja de ruta continuará en la sede de la Diputación de Huelva mediante diversas sesiones técnicas de trabajo. En estos foros especializados se presentarán proyectos consolidados como el Camino Principal Andino, el Camino Real de Tierra Adentro mexicano, la Ruta de las Misiones o la Ruta Universo Wayuu colombiana.

La iniciativa busca mitigar debilidades estructurales latentes en el sector, tales como la limitada capacitación profesional o la ausencia de planes de gestión adecuados. El programa abordará igualmente la baja articulación en red, la dispersión informativa existente y la excesiva dependencia histórica de los fondos económicos externos.

Para solucionar estas carencias, se elaborará un plan de trabajo conjunto con la AECID que priorice el desarrollo social de las comunidades locales. Las acciones contempladas revalorizarán el patrimonio tangible e intangible de los territorios, poniendo especial énfasis en el impulso de las dimensiones cultural, educativa y económica.

El Ministerio de Cultura de España aporta su contrastada experiencia y liderazgo dentro del programa homólogo del Consejo de Europa. El Estado español coordina actualmente un total de 32 itinerarios certificados de los 52 existentes en el continente europeo, un bagaje técnico clave para asegurar el éxito del modelo americano.

Este mandato responde directamente a los acuerdos alcanzados durante la última Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura celebrada en Barcelona. En aquella cita sectorial, se dictaminó de forma unánime la urgente actualización de la Carta Cultural Iberoamericana, el mayor tratado regional en materia de derechos culturales.